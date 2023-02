Comment activer le contenu sensible sur Telegram ?

Telegram est une plateforme de messagerie populaire.

Elle offre une grande variété de fonctionnalités et de contenus.

Cependant, certains de ces contenus peuvent être considérés comme sensibles.

Pour des raisons évidentes de sécurité, ils peuvent être filtrés.

Si vous voulez accéder à ce type de contenu, il est important de savoir comment l’activer. Découvrez comment y arriver dans cet article.

Il existe de nombreuses options de paramétrage pour Telegram qui permettront d’améliorer votre expérience d’utilisation. Voici quelques astuces :

Paramétrer les notifications : allez dans Paramètres > Notifications > et sélectionnez les notifications que vous voulez recevoir. Vous pouvez également désactiver les notifications de vibration et de son ;

Changer de thème : allez dans Paramètres > Paramètre des échanges> Parcourir les thèmes. Vous pouvez alors sélectionner le thème qui vous convient ;

Activer la fonction de sécurité : allez dans Paramètres > Sécurité et Privacy et activer la double authentification ;

Gérer les paramètres de confidentialité : allez dans Paramètres > Confidentialité et sélectionnez les options qui vous conviennent, telles que les derniers contacts vus, l’affichage des photos de profil, etc. ;

Configurer les téléchargements automatiques : allez dans Paramètres > Données et stockage. Vous pouvez à présent sélectionner les options de téléchargement qui vous conviennent ;

Personnaliser la langue : Allez dans Paramètres > Langue et sélectionnez la langue que vous préférez.

Ces astuces vous aideront à paramétrer Telegram pour une meilleure expérience d’utilisation.

Autres articles :

Le contenu sensible sur Telegram est toujours désactivé par défaut, car le filtrage est activé. Ce réglage empêche les utilisateurs d’avoir accès à des groupes qui proposent des médias illégaux. Toutefois, si vous êtes majeur et si vous désirez garder vos options ouvertes, cela est possible.

Commencez par installer Telegram sur votre ordinateur et suivez les étapes ci-dessous :

Ouvrez l’application Telegram ;

Rendez-vous dans le menu « Paramètres » ;

Allez dans « Confidentialité et sécurité » ;

Activez l’option « Désactiver le filtrage » ;

Fermez l’application et ouvrez-la à nouveau.

Après avoir suivi ces étapes, vous pouvez à présent rejoindre le canal que vous voulez.

Pourquoi n’ai-je pas l’option Désactiver le filtre sur mon Telegram ?

Si vous ne trouvez pas l’option « Désactiver le filtre » sur votre Telegram, cela peut être dû à différentes raisons :

Vous utilisez une version obsolète de Telegram ;

Votre compte Telegram a été limité ;

Vous tentez d’accéder à l’option par l’application Telegram sur smartphone ;

Votre pays bloque Telegram.

Si vous n’arrivez toujours pas à trouver l’option « Désactiver le filtre », vous pouvez tenter d’accéder à cette option via un bot.

Autres articles :

Pour activer le contenu sensible sur Telegram, vous pouvez utiliser « Nicegram Bot » sur votre appareil Android ou IOS. Suivez les étapes ci-après pour le faire :

Ouvrez Telegram ;

Appuyez sur l’icône de recherche et entrez « Nicegram bot » ;

Sélectionnez le robot dans la liste.

Si le robot Nicegram Bot a une option de démarrage :

Cliquez sur l’option de démarrage et suivez les instructions pour configurer le robot ; Une fois le robot configuré, vous pouvez aller dans les paramètres de confidentialité et activer l’option « Contenu sensible ».

Si le robot Nicegram Bot n’a pas d’option de démarrage :

Envoyez le message « paramètres » au robot ; Le robot vous enverra alors les options de configuration disponibles ; Cherchez l’option « Contenu sensible » et activez-la.

Quelles sont les autres astuces qui peuvent être mises en œuvre pour activer le contenu sensible sur Telegram ?

Si vous n’arrivez pas à désactiver le filtrage par vous-même, une autre option s’offre à vous.

Vous pouvez simplement demander à un administrateur de supprimer la restriction de contenu.

Vous devez à cet effet contacter l’équipe d’assistance de Telegram. Expliquez-leur votre problème et ils pourront vous venir en aide.

Vous pouvez également utiliser une version modifiée de Telegram. C’est le cas de Telegram X.

Utiliser un VPN

L’utilisation d’un VPN peut aussi vous aider à activer le contenu sensible sur Telegram. Les VPN sont connus pour crypter votre trafic Internet et vous donner une nouvelle adresse IP. Cela vous permet facilement de contourner les restrictions géographiques et de voir le contenu autrefois considéré comme sensible. Toutefois, veillez à sélectionner un VPN fiable.

Avantages d’activer les contenus sensibles sur Telegram

Il existe de multiples avantages à activer les contenus sensibles sur Telegram. Voici quelques-uns :

Plus de liberté d’expression ;

L’accès à des canaux de discussion plus spécialisés ;

La possibilité de voir des contenus plus matures.

L’activation des contenus sensibles sur Telegram peut offrir une expérience de communication plus complète et plus informative. Cependant, il est important de faire preuve de responsabilité en abordant les sujets sensibles tout en respectant les opinions des autres.

Inconvénients d’activer les contenus sensibles sur Telegram

Une panoplie d’inconvénients existe dans le fait d’activer les contenus sensibles sur Telegram, notamment :

Les contenus inappropriés ;

Le risque de déséquilibre de la santé mentale en raison des contenus choquants ;

Les conflits sociaux ;

Les risques de sécurité.

Les problèmes juridiques en raison des contenus illégaux ;

En général, il est préférable de rester vigilant quant au contenu que vous consultez sur Telegram.

Autres articles :