Télécharger Google My Tracks : Application de suivi de positionnement gratuit pour Android

Listen to this article Listen to this article

Téléchargement de l’application Google My Tracks

De nos jours, la technologie a considérablement évolué avec les systèmes de GPS.

Ceux-ci permettent de connaître le positionnement de tout individu, peu importe sa situation géographique.

Entre le GPS marine et la montre cardio GPS, il en existe également pour Android.

My Tracks : Application de Suivi de position gratuit

En effet, un GPS pour Android est un système de suivi de positionnement qui peut être installé gratuitement sur votre smartphone. Il pourrait vous être utile dans de multiples situations ; il ne vous reste plus qu’à le télécharger. Pour vous aider, voici comment télécharger Google My Tracks sur votre Android.

Qu’est-ce que Google My Tracks ?

Google My Tracks est une application ou un logiciel créé essentiellement pour système Android. Précisément, il est fusionné au GPS de chaque Android et favorise l’élaboration d’un journal décrivant les différents parcours de son utilisateur. Ces déplacements sont enregistrés de façon détaillée dans Google Docs et peuvent être par la suite partagés. Le partage se fait sous forme de carte géographique.

Bref, retenez que Google My Tracks enregistre l’état de votre parcours (vitesse, altitude, itinéraire, distance) grâce aux capteurs GPS de votre smartphone.

Dès lors que vous savez de quoi il est question avec My Tracks, vous pouvez passer à l’étape du téléchargement. C’est une étape pas très complexe que vous pourrez franchir en un laps de temps. Sur votre Android, rendez-vous sur l’application Play store, et rechercher Google My Tracks.

Pour ce faire, tapez dans la barre de recherche l’expression recherchée et patientez quelques secondes, afin que s’affichent vos résultats de recherche. Ensuite, choisissez la meilleure version qui correspondra à vos besoins.

Pour ce qui est de l’utilisation de My Tracks, sachez qu’il n’y a rien de compliqué.

En effet, il est question d’avoir une représentation de votre trajet à partir de Google Maps. Pour cela, vous devez commencer par effectuer l’activation de votre GPS.

Puis, passez au lancement de My Tracks et patientez le temps qu’il identifie votre position.

Dès le moment du démarrage, faites un appui sur la touche nommée « Menu » disponible sur votre smartphone. Après cette opération, appuyez sur « Enregistrer parcours » et le jeu est fait.

Avantages My Tracks

En termes d’avantages, vous devez savoir que le logiciel My Tracks en possède énormément. Premièrement, c’est un système qui prend en compte vos différentes trajectoires, quel que soit le moyen de déplacement (pieds, voiture, vélo).

Il enregistre la distance effectuée, la vitesse à laquelle vous avez roulé, les dénivellations du parcours. My Tracks peut aussi vous enregistrer lorsque vous êtes en train de courir ou lorsque vous effectuez une quelconque activité en plein air.

Par ailleurs, au cours de l’enregistrement, la possibilité vous est offerte de réaliser certaines tâches comme :

la consultation de vos données sans délai ;

l’introduction de modifications à votre trajet.

Deuxièmement, après avoir enregistré votre parcours, My Tracks vous offre la possibilité de le partager avec vos proches. Il va plus loin en vous permettant de consulter vos parcours partagés précédemment. Vous pouvez de même publier les URL desdits parcours sur les réseaux sociaux, afin de les rendre accessibles à un plus grand nombre.

Troisièmement, My Tracks est avantageux puisqu’il permet à son utilisateur d’entendre fréquemment des communiqués vocaux. Réellement, au fur et à mesure que l’utilisateur progresse dans son parcours, des annonces décrivant son évolution sont disponibles.

Sur Google Maps, il existe une page nommée « vos trajets Google Maps » qui vous offre la chance de voir tous vos trajets. Qu’il s’agisse des itinéraires auparavant empruntés ou ceux qui sont récents, vous verrez tout s’afficher sur la page. En fait, il se trouve un historique des positions sur l’application qui révèle le journal de vos trajets. Pour des raisons de confidentialité, il n’y a que vous qui puissiez consulter cet historique.

Google Maps va plus loin en vous permettant même d’apporter une modification à vos trajets. De façon plus pratique, si vous désirez voir votre trajet sur Google Maps, ouvrez l’application sur votre Android.

Vous pouvez l’ouvrir également sur votre ordinateur. Dans ce cas, l’idéal serait de vous connecter au compte Google d’accès utilisé sur votre Android. A posteriori, faites un clic sur « Menu » disponible à votre gauche en haut de l’écran. Après, cliquez sur « Vos trajets ».

Si vous recherchez un trajet passé, choisissez les statistiques temporaires qui y correspondent, c’est-à-dire la date, le mois, l’année, etc. Toutes ces informations se retrouvent en haut de votre écran.

Que retenir des applications mes parcours gratuits ?

Il existe de nombreuses applications mes parcours que vous pourrez télécharger gratuitement. Vous avez entre autres « My Tracks App » et « Mon itinéraire ».

My Tracks App

Comme dit antérieurement, My Tracks est une application qui vous aide à tracer votre parcours. C’est une application totale qui possède beaucoup de qualités dont les plus importantes sont la rapidité et la fiabilité. L’autre avantage ici réside dans le fait que vous pouvez la télécharger gratuitement et en jouir pleinement.

Mon itinéraire

Pas très loin de la précédente, c’est une application qui vous permet de surveiller votre circuit au cours de votre déplacement. Bien que ce soit une petite application, elle est assez performante et pratique. Elle peut vous servir dans de nombreux cas, principalement en ce qui concerne vos itinéraires pour les activités d’extérieur.

L’enregistrement de votre trajet en voiture avec Google My Tracks peut se faire en diverses étapes. Vous pouvez commencer par identifier les emplacements ou parkings où vous pourrez stationner. Une fois le parking identifié, ajoutez-le à votre parcours.

À cette fin, allez sur Google Maps sur votre Android. Faites d’abord la recherche d’une destination sur la partie supérieure de votre écran. Dans la partie inférieure, appuyez sur l’option « Itinéraire » ; puis sur « Étapes et Parking ». Vous verrez alors l’option « Rechercher parking à proximité de votre destination » sur laquelle vous devez nécessairement appuyer.

L’application vous présentera les différents parkings. Optez pour l’un d’entre eux et appuyez sur « Ajouter parking ». Pour finir, faites un appui sur l’option « Démarrer ». Après tout cela, n’oubliez surtout pas d’enregistrer le parking dès que vous vous serez garé de sorte à le retrouver aisément plus tard.

En outre, l’enregistrement de l’endroit où vous aurez garé votre voiture se fera comme suit :

sur votre Android, allez sur Google Maps ;

appuyez sur le point bleu qui indique votre emplacement ;

appuyez enfin sur l’option « Enregistrer votre emplacement de stationnement ».

C’est ainsi que vous pourrez facilement enregistrer votre trajet en voiture avec Google My Tracks.

Autres services Google