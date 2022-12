Comment flouter une maison sur Google maps Street View ?

Lancé en mai 2007, Google Street View est une fonctionnalité développée par Google pour enrichir ses services Google Maps et Google Earth.

Il s’agit d’un outil de navigation virtuelle, qui permet d’afficher des vues panoramiques à 360° des lieux situés sur des voies publiques, urbaines et rurales. Parmi les images affichées, vous pouvez visualiser les vues de votre domicile, si celles-ci avaient été préalablement enregistrées.

Lorsque les vues prises ne vous conviennent pas, car vous tenez à préserver votre vie privée, Google propose de les flouter.

Découvrez la marche à suivre dans ce billet pour savoir Comment flouter sa maison sur Google maps Street View ?

Qu’est-ce que Google Maps ?

Logiciel lancé en 2005, Google Maps est un service de cartographie mondial qui permet de géolocaliser un lieu précis, de mesurer la distance entre plusieurs points et de trouver des destinations d’intérêts les plus proches. Le service est disponible par défaut sur tous les smartphones et tablettes Android, sur le web et dans l’App Store d’Apple. Cette application gratuite, conçue par la société américaine Google, regorge de fonctionnalités très utiles.

En effet, le logiciel permet de trouver n’importe quel emplacement sur le globe, de visualiser le trafic en temps réel, de connaître le moyen de transport le plus rapide et l’itinéraire à suivre. Mieux, l’application permet aux particuliers et aux entreprises de s’identifier physiquement plus aisément. Ainsi, il est possible d’envoyer votre localisation précise à une tierce personne afin de permettre à cette dernière de vous retrouver sans difficulté.

En outre, le géant américain a complété son service Google Maps par de nouvelles fonctionnalités. Vous avez désormais la possibilité de faire un voyage virtuel dans les rues des villes et villages avec une grande précision et un panorama à 360° grâce au Street View. Les vues affichées par Google Street View sont en réalité des images recueillies par des véhicules dotés de caméras appelées Google Car. Il s’agit donc des vues préalablement prises et enregistrées lors de la circulation des véhicules.

Étant donné la précision des détails affichés par Google Maps Street View, le service a fait l’objet de certaines controverses. En effet, les problèmes de confidentialité, de sécurité et de respect de la vie privée sont constamment soulevés par les utilisateurs. De ce fait, Google a développé des algorithmes qui détectent et floutent automatiquement les visages et les plaques d’immatriculation. Toutefois, cette solution ne suffit pas à préserver la vie privée des personnes dont Google affiche les domiciles.

Pour résoudre définitivement ce problème, Google propose de flouter les vues de votre domicile sur Street View. Pour réaliser cette opération, la marche à suivre est assez simple. Rendez-vous sur l’application Google Maps et renseignez votre adresse. Appuyez sur l’image associée pour activer la visualisation Street View. Placez ensuite votre souris devant le domicile, puis en bas à droite, choisissez l’option Signaler un problème.

Ajustez la vue précisément sur les éléments à flouter (maison, jardin, portail, etc.), puis cliquez sur Mon domicile. Saisissez enfin votre adresse e-mail pour permettre à Google de vous contacter. Ce dernier vous demandera quelques informations complémentaires afin de valider votre demande.

Les différentes vues sur la via Google Maps

Google Maps propose plusieurs types de vues pour la navigation virtuelle. On retrouve notamment Google Maps satellite, Google Maps Street View et Google Maps 3 D. Ces différentes vues permettent de visualiser avec précision les différentes dimensions d’un phénomène.

Google Maps satellite

En mode satellite, Google Maps permet de visualiser la dimension spatiale d’un phénomène.

Vous avez ainsi la possibilité de visualiser des lieux d’intérêts, des équipements, des monuments, des sites touristiques et d’autres infrastructures.

En outre, le service permet de découvrir l’entourage, les localisations et les diverses adresses d’un restaurant, supermarché ou tout autre élément présent sur la carte virtuelle.

Google Maps Street View

Google Maps propose de passer en mode Street View pour un voyage virtuel des rues des villes et villages. Grâce à cette fonctionnalité, vous pouvez visualiser un panorama à 360° de nombreux sites touristiques dans le monde, préparer un itinéraire avec un zoom ou trouver des parkings. En outre, le Street View permet au professionnel de montrer une vue panoramique de leur devanture ou vitrine à leurs clients potentiels.

Google Maps 3D

Le service du géant américain vous permet aussi d’afficher une vue immersive en 3D (trois dimensions) des destinations que vous souhaitez visiter.

Vous avez ainsi la possibilité de découvrir une vue de haut de n’importe quelle destination, à la manière d’un drone ou un oiseau.

En mode 3D, vous pouvez trouver des zooms et des transitions fluides, des bâtiments 3D et d’autres détails.

