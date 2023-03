Bixby Samsung 2023 : Comment fonctionne l’application Bixby

Aperçu Nom Prix 1 Samsung tv neo qled 50qn90c 2023 - 4k - serie 9 1 490,00 € 2 Samsung tv neo qled 65qn85c 2023 - 4k - serie 8 2 290,00 € 3 Samsung tv neo qled 55qn700c 2023 - 8k 2 490,00 € 4 Samsung tv oled 65s90c 2023 4k 2 799,00 €

Tout savoir sur l’application assistant vocal Bixby de la marque Samsung

Les assistants vocaux sont de plus en plus populaires, et Samsung n’a pas manqué cette tendance avec la création de son propre assistant vocal, Bixby. Si vous êtes un utilisateur de téléphone Samsung, vous avez probablement entendu parler de cette application.

Cependant, vous vous demandez peut-être exactement ce qu’elle est et comment elle fonctionne.

Dans cet article, vous allez tout découvrir de manière détaillée sur l’application Bixby de Samsung, y compris ses fonctionnalités et son utilisation.

Si vous êtes curieux de savoir ce qu’est cette application et comment cela peut vous aider au quotidien, découvrez ce guide.

C’est quoi l’application Bixby ?

L’application Bixby est un assistant vocal développé par Samsung. Elle est disponible sur les smartphones Samsung depuis 2017 et a connu une évolution remarquable depuis. Contrairement à Siri, Alexa ou Google Assistant, Bixby est exclusif aux produits Samsung et est conçu pour s’intégrer de manière transparente avec les appareils Samsung, offrant une expérience plus personnalisée.

Tout comme les autres assistants vocaux, Bixby peut être utilisé pour effectuer une variété de tâches, telles que passer des appels, envoyer des messages, lancer des applications, et même contrôler des appareils connectés. Il est alors possible de contrôler ses enceintes intelligentes, les thermostats et les téléviseurs avec cette application.

Bixby utilise l’intelligence artificielle pour comprendre les commandes vocales de l’utilisateur et répondre en conséquence. Avec son interface utilisateur, Bixby peut effectuer une gamme de tâches comme celles citées plus haut.

Cet assistant vocal de Samsung est capable de comprendre les commandes vocales en langues différentes, ce qui est particulièrement utile pour les utilisateurs multilingues.

Il est également capable de comprendre les commandes contextuelles, ce qui signifie qu’il peut apprendre les habitudes de l’utilisateur et prédire ses besoins.

Bixby ne fonctionne pas en utilisant une connexion Internet en permanence, car de nombreuses tâches peuvent être effectuées localement sur l’appareil. Le recours à la connexion Internet dépend donc de la tâche que vous lui aviez assignée.

Est-ce Bixby est bien ?

L’assistant vocal de Samsung a été largement critiqué lors de sa sortie initiale pour son manque de fonctionnalités et sa difficulté à comprendre les commandes vocales de l’utilisateur. Cependant, les dirigeants de la marque ont pris en compte les divers avis et ont amélioré les fonctionnalités. En effet, Samsung a apporté des améliorations significatives à l’application au fil des ans, et de nombreux utilisateurs ont à présent une expérience positive avec Bixby.

Bien que Bixby ne soit pas aussi populaire que Siri ou Google Assistant, il offre des fonctionnalités uniques et est particulièrement utile pour les utilisateurs de Samsung.

Autres articles :

C’est quoi un assistant vocal ?

Un assistant vocal est un programme informatique capable de comprendre les commandes vocales de l’utilisateur et de lui donner une suite favorable. Au lieu d’utiliser un clavier ou un écran tactile pour interagir avec un appareil, l’utilisateur donne des commandes à ce programme au travers de la voix, qui se charge en retour de les exécuter.

Les assistants vocaux sont conçus pour simplifier les interactions entre l’homme et la machine, et sont souvent utilisés pour effectuer des tâches quotidiennes. Vous pouvez vous en servir par exemple pour la recherche d’informations, l’envoi de messages, la gestion de l’agenda, la lecture de musique, le contrôle des appareils connectés à la maison et bien plus encore.

Les assistants vocaux se servent d’une combinaison de technologies de reconnaissance vocale, du traitement du langage naturel et de l’intelligence artificielle dans le but de générer des réponses appropriées. Ces programmes sont disponibles sur une variété d’appareils, notamment les smartphones, les montres connectées, les ordinateurs portables et autres.

C’est quoi Bixby Home ?

Bixby Home est une fonctionnalité de l’application Bixby Samsung qui permet à l’utilisateur d’accéder rapidement à une variété d’informations, telles que les dernières nouvelles, la météo, les rappels, les événements à venir, les notifications de médias sociaux, etc.

Bixby Home est personnalisable et peut être configuré pour afficher les informations que l’utilisateur souhaite voir. Les informations que Bixby affiche à l’utilisateur sont en fonction de son utilisation de l’appareil, et l’application continue de s’adapter et d’apprendre en fonction de ses préférences et de ses habitudes.

Autres articles :

Pourquoi utiliser Bixby avec son smartphone Samsung ?

La raison pour laquelle il faut utiliser Bixby, c’est qu’elle offre une expérience utilisateur plus personnalisée pour les utilisateurs de Samsung. L’application est conçue pour s’intégrer de manière transparente avec les appareils Samsung, offrant une gamme de fonctionnalités uniques. L’application dispose ainsi de la possibilité de contrôler les applications Samsung, de prédire les besoins de l’utilisateur et d’effectuer les tâches qu’il souhaite.

De plus, Bixby est en constante évolution, ce qui signifie que de nouvelles fonctionnalités sont régulièrement ajoutées pour améliorer l’expérience utilisateur.

Si vous ne souhaitez pas utiliser l’application Bixby, il est possible de la désactiver sur les appareils Samsung. Cependant, il n’est pas possible de la supprimer complètement. Il s’agit donc d’une application incorporée dans vos appareils Samsung.

Pour désactiver Bixby, ouvrez l’application, appuyez sur le bouton de menu dans le coin supérieur droit, puis sélectionnez Paramètres. Une fois dans les paramètres de Bixby, recherchez l’option « Activation de Bixby » et désactivez-la. Cette option empêchera Bixby d’être activé lorsque vous appuyez sur le bouton qui lui est attribué sur votre appareil Samsung.

Autre article :

Pour utiliser Bixby sur votre téléphone Samsung, vous avez deux possibilités. En effet, appuyez sur le bouton Bixby ou dites « Hey Bixby ». Vous pouvez ensuite donner une commande vocale ou utiliser l’interface utilisateur pour effectuer une tâche spécifique, comme passer un appel, envoyer un message ou rechercher une information sur le web.

L’application Bixby de Samsung vous offre également la possibilité de la personnaliser afin de répondre à vos besoins spécifiques. Pour cela, ouvrez l’application, appuyez sur le bouton de menu, puis sélectionnez l’option « Personnalisation ». Grâce à cette option, vous pouvez personnaliser vos commandes vocales et les options de l’interface utilisateur pour répondre à vos besoins spécifiques.

En définitive, l’application Bixby de Samsung est un assistant vocal qui peut vous aider à accomplir diverses tâches sur votre appareil Samsung. Avec ses nombreuses fonctionnalités et sa capacité à apprendre de vos habitudes d’utilisation, Bixby peut être un allié de choix pour simplifier votre quotidien.