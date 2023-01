Les 5 meilleurs assistants vocaux 2023

Listen to this article Listen to this article

Liste des 5 meilleurs assistants vocaux en 2023

L’adoption massive des assistants vocaux a mis un peu de temps parce que tout le monde craignait qu’il ne s’agisse de gadgets d’espionnage.

Aujourd’hui, ils facilitent la vie aux utilisateurs en ajoutant plus de connectivité à leur quotidien.

Mais tous les assistants vocaux ne se valent pas. Nous avons listé un top 5 des meilleurs assistants vocaux présents sur le marché.

Echo Show 5: l’assistant vocal muni d’un écran

L’Echo Show 5, avec son écran HD de 5 pouces, révolutionne l’expérience de l’assistant vocal. Désormais, vous pouvez regarder différents contenus sur l’écran de votre enceinte connectée. L’Echo Show 5 vous permet aussi de regarder la vidéo transmise par votre sonnette connectée. Elle possède une caméra intégrée qui vous permet de passer des appels vidéo.

Echo Show 8: plus grand et plus puissant

L’Echo Show 8 possède un écran sensiblement plus grand que celui de l’Echo Show 5. Son prix fait pratiquement le double de celui de l’Echo Show 5. En consultant sa fiche technique, on comprend aisément pourquoi il y a un tel écart de prix entre les deux modèles. Sur ce modèle, la caméra intégrée passe à 8 MP et l’écran tactile HD est désormais de 8 pouces, idéal pour regarder une série ou visualiser son agenda avant d’aller au lit.

Echo Show 15: un écran tactile de 15 pouces Full HD pour plus d’interactivité

Ce modèle dispose d’un écran de 15,6 pouces Full HD 1080p, mais également d’une caméra intégrée de 5 MP. Avec Alexa, vous pouvez organiser l’affichage avec différents widgets pour obtenir des informations utiles : agenda, liste d’achats, etc. L’Echo Show 15 vous permet également de regarder des photos. Il dispose d’un bouton qui permet de couper le micro et d’un cache-caméra. Vous pouvez utiliser l’écran en mode portrait ou paysage.

HomePod Mini : l’enceinte connectée selon Apple

Les assistants vocaux de Google et d’Amazon sont certes répandus, mais il ne faut pas oublier celui d’Apple, Siri. La dernière mouture se veut même plus compacte et se décline en plusieurs couleurs. Elle offre une diffusion du son à 360°. Elle est capable de lire AirPlay 2 et Apple Music.

Google Nest Audio : l’assistant vocal de Google

C’est un assistant vocal conçu par Google. Il est doté de deux haut-parleurs. Il intègre la fonction Google Assistant et peut être utilisé sous Android et iOS. La connexion se fait par Bluetooth ou par Wi-Fi. Son microphone offre une longue portée, on peut vous entendre même à l’autre bout de la pièce.

