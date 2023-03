Alexa de Amazon : Tout savoir sur l’assistant vocal de Amazon en 2023

Aperçu Nom Prix 1 Sichler Haushaltsgeräte Déshumidificateur 10 L/jour compatible Amazon Alexa & Google Assistant LFT-410 179,95 € 2 YEELIGHT YLDP001 1SE E27 6W RGBW Smart LED Ampoule Commande Vocale Fonctionne avec Amazon Alexa Google Assistant AC110-2 19,18 € 3 AMAZON Assistant vocal AMAZON Echo Dot 5 avec H 74,99 € 4 AMAZON Assistant vocal AMAZON Echo Dot 5 Bleu M 64,99 €

Assistant vocal Alexa de Amazon

L’apparition des objets connectés depuis quelques années favorise de plus en plus le passage de la communication textuelle à la communication orale. Les utilisateurs font donc davantage recours à des assistants vocaux dont le marché connaît un essor fulgurant.

Alexa est par exemple l’un des meilleurs assistants vocaux du marché. Il intègre de nombreuses fonctionnalités qui le démarquent des autres.

Découvrez ici toutes les informations pertinentes à connaître sur cette célèbre technologie proposée par Amazon.

Qu’est-ce qu’un assistant vocal ?

L’assistant vocal ou plus précisément assistant virtuel à commande vocal est un programme informatique qui se base sur des technologies d’intelligence artificielle pour effectuer des tâches.

L’utilisateur interagit directement avec celui-ci en émettant des requêtes vocales que le logiciel intelligent interprète.

Les assistants vocaux sont intégrés dans des objets connectés qui embarquent des capacités de calcul, des haut-parleurs et des microphones. Il s’agit par exemple des smartphones, des ordinateurs et des enceintes connectées. Ces dernières sont d’ailleurs souvent confondues avec ces technologies.

Est-ce que Amazon Alexa est gratuit ?

Alexa, l’assistant vocal développé et déployé par la société Amazon est libre d’accès. Vous n’avez donc pas besoin de payer des frais pour bénéficier de ses nombreuses fonctionnalités. Il vous suffit d’avoir une connexion internet, un compte Amazon et bien évidemment un produit compatible avec la technologie.

Toutefois, il est possible que certains services soient indisponibles dans certains pays ou sur certains supports compatibles avec Alexa. Dans ce cas, il peut être nécessaire de souscrire à des abonnements distincts.

Quel intérêt d’avoir Alexa ?

Alexa facilite votre quotidien. Grâce à cet assistant vocal d’Amazon, vous pouvez réaliser de nombreuses tâches simples comme :

regarder des vidéos en ligne ;

effectuer des achats en ligne ;

; jouer vos musiques préférées ;

allumer ou éteindre une lampe ;

régler votre chauffage ou votre climatiseur ;

ou encore, obtenir des renseignements sur un sujet donné.

D’un autre côté, les services vocaux Alexa comprennent des services tiers, c’est-à-dire des Skills Alexa ou autres services ou applications fournis par des tiers. Ceux-ci sont mis à votre disposition pour une utilisation sur Alexa ou via son intermédiaire.

On retrouve par exemple le Skill Spotify pour utiliser le service de musique en streaming et les Skills BMW et Mercedes pour le contrôle des véhicules de ces marques.

Avantages Alexa Amazon

Alexa possède de nombreux atouts. En premier, il offre une possibilité d’intégration à une large diversité d’objets connectés.

De plus, il est disponible en plusieurs langues, ce qui facilite son utilisation dans plusieurs pays du monde. Avec Alexa, vous pouvez aussi lancer de nombreuses requêtes sans avoir à utiliser à chaque fois le déclencheur vocal.

Grâce aux fonctionnalités intelligentes qu’il intègre, l’assistant vocal d’Amazon ne dit jamais de grossièretés. Il peut donc être utilisé par les enfants. Les améliorations intégrées au fil du temps rendent la technologie plus performante. À titre illustratif, la fonctionnalité Adaptive Volume permet d’ajuster le volume en fonction du niveau de bruit dans l’environnement.

Inconvénients Alexa Amazon

La fonctionnalité « Drop in » d’Alexa favorise la communication entre différentes pièces d’une maison. Néanmoins, elle n’est pas totalement pratique, car il faut nécessairement connaître la position de la personne à joindre dans la maison.

Un autre inconvénient majeur de l’assistant virtuel d’Amazon est lié à la gestion des enceintes connectées. En effet, lorsqu’il y en a plusieurs dans une maison, il est difficile de lancer des requêtes de loin sans créer de confusion avec les autres appareils. Il a été également signalé des pertes de connexion et des défauts liés à l’écoute et aux réponses données.

Alexa fonctionne comme tous les assistants vocaux. En règle générale, le fonctionnement de ces derniers s’appuie sur la reconnaissance de mots-clés. La voix de l’utilisateur est envoyée sur un serveur spécialisé et traitée afin de répondre à sa commande.

Par ailleurs, notez que la présence des assistants vocaux dans les foyers les rend intrusifs. C’est la raison pour laquelle la CNIL (Commission nationale de l’informatique et des libertés) œuvre pour assurer la sécurité des dispositifs conçus.

Quel est le prix de l’abonnement pour Alexa ?

Rappelons qu’il n’y a aucun coût lié à l’utilisation d’Alexa. Vous n’avez même pas besoin de souscrire un abonnement à Amazon Prime. Toutefois, si vous utilisez une enceinte Amazon Echo (Amazon Echo Spot ou Amazon Echo Dot) vous pouvez souscrire un abonnement à Amazon Music Unlimited. Il s’agit du service de musique en streaming de l’entreprise accessible à 3,99 € par mois.

Le fonctionnement de l’assistant vocal d’Alexa est simple. Il suffit d’énoncer une commande vocale que le logiciel écoute, enregistre et interprète pour agir en conséquence. Avant cela, l’utilisateur doit « réveiller » l’assistant vocal en utilisant le déclencheur vocal « Alexa ».

Grâce à l’enceinte Amazon Echo vous pouvez réaliser de nombreuses tâches. Celle-ci se nomme Alexa par défaut. Toutefois, vous pouvez la configurer pour l’appeler « Echo » ou « Amazon ». Cela permet d’optimiser son efficacité.

Pour utiliser Alexa comme votre assistant vocal sur votre téléphone Android, vous devez télécharger et installer l’application Alexa. Allez ensuite dans les paramètres de votre téléphone, puis utilisez l’option de recherche pour rechercher l’« application d’assistance du téléphone » ou l’« assistant numérique par défaut ». Il suffit ensuite de choisir Alexa.

Quelle est la différence entre Google et Alexa ?

Alexa évolue sur un marché très compétitif. Il est en concurrence avec de nombreux autres assistants vocaux à l’instar de Google Assistant. En matière de qualité, les deux se tiennent au coude à coude. Les deux géants de la technologie ne ménagent aucun effort pour améliorer leurs assistants.

Cependant, Alexa d’Amazon se démarque, car elle offre une meilleure affinité avec les objets connectés. Il possède également une avance raisonnable par rapport à Google Assistant sur la gamme de produits connectables. Il faut aussi préciser qu’Alexa offre à ses utilisateurs une meilleure expérience d’achat en ligne.

L’Assistant Google quant à lui exploite les nombreuses applications Google (Agenda, Maps, Gmail, Drive, Traduction…) pour faciliter le quotidien des utilisateurs. En outre, il existe une autre différence fondamentale entre les deux assistants. Il s’agit du déclencheur vocal utilisé. Chez Alexa, c’est « Alexa », tandis que chez l’Assistant Google c’est « Ok Google » ou « Hey Google ».

Siri l’assistant vocal d’Apple

À sa sortie, Siri était accessible gratuitement sur l’App Store comme une application iOS indépendante. Il est relié au navigateur Safari, et aux applications de SMS, de téléphonie ou encore de cartographie. Il est aujourd’hui intégré dans la gamme d’enceintes connectées HomePad.

De même, Siri favorise les interactions avec le système domotique d’Apple HomeKit. Notez que même si cet assistant vocal se classe derrière Alexa et Google Assistant, il est l’un des logiciels les plus sécurisés du marché.

Bixby l’assistant vocal de Samsung

Bixby a été présenté en 2017 sur le Samsung Galaxy S8. Il remplace le S voice, le premier assistant vocal de Samsung. Il est principalement composé de trois parties que sont Bixby Voice, Bixby Vision et Bixby Home. Il est important de préciser que cet assistant vocal peut s’adapter à vos habitudes pour vous offrir une meilleure expérience d’utilisation.