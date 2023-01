Comment fonctionne un détecteur de métaux ?

La détection de métaux figure parmi les activités les plus curieuses. Si vous nourrissez l’envie de découvrir des objets antiques et de petits bijoux enfouis dans le sol, la détection de métaux vous est destinée. Pour ce faire, vous avez besoin d’un principal outil appelé le détecteur.

Le détecteur de métaux se vend dans certaines boutiques. Pour l’utiliser, vous devez apprendre comment vous y prendre afin de détecter facilement les métaux dans le sol. C’est un outil qui permet de trouver différents métaux grâce à son système de signalisation sonore dès qu’il capte l’objet enfoui dans le sol.

Fonctionnement d’un détecteur de métaux

Dans cet article, nous vous donnons quelques détails essentiels sur le fonctionnement de l’outil.

Le détecteur de métaux est fabriqué pour reproduire un principe physique assez simple : l’induction électromagnétique. Il est composé essentiellement d’un disque que vous devez faire promener à la surface du sol afin de chercher là où sont cachés les métaux présents dans le sol. Il dispose également d’un écran LCD pour vous envoyer les précisions et messages utiles à déchiffrer facilement suivant les versions et modèles de votre détecteur. Une canne relie le disque à l’écran LCD et vous permet de garder l’outil.

Pour utiliser votre détecteur, vous devez garder son bras et passer le disque à la surface du sol. Il est recommandé de balayer la surface du sol avant de promener le disque un peu partout. Cela facilite la réception des messages par le disque. Il existe également des détecteurs de métaux utilisables dans l’eau pour chercher des trésors. L’outil sonnera chaque fois qu’il détecte un métal. C’est le principal indice à prendre en compte pour creuser le sol et trouver le métal.

2. Où a-t-on le droit d’utiliser un détecteur de métaux ?

Le but de la détection consiste à chercher des objets là où il y a eu de l’activité humaine. Cela suppose que vous vous déplaciez vers des sites privilégiés qui ont une histoire particulière ou emblématique. Plus l’activité remonte à des années en arrière, mieux votre détection semble fructueuse. En effet, la détection de métaux est encadrée par un principe d’autorisation et non d’interdiction.

En d’autres termes, il n’est pas interdit d’utiliser votre détecteur. Cependant, vous devez obtenir l’autorisation des propriétaires du lieu que vous voulez fouiller. Plusieurs propriétés privées sont interdites d’accès pour une détection. La permission reste un préalable avant de vous aventurer sur ce terrain.

3. Quels métaux détecte un détecteur de métaux ?

Le détecteur de métaux est fabriqué pour trouver plusieurs types de métaux. En principe, vous pouvez l’utiliser pour détecter tous types de métaux précieux à savoir l’or, l’argent, le bronze. Ces métaux attirent plus les utilisateurs de détecteurs. Toutefois, vous pouvez détecter d’autres métaux également avec cet outil. Les métaux non précieux sont détectables. Entre autres, vous pouvez tomber sur le fer, l’aluminium, le zinc, etc. Pour signaler la détection d’un certain type de métal, vous devez bien régler votre détecteur de métaux.

4. Est-ce qu’un détecteur de métaux détecte l’or ?

Le détecteur de métaux peut bel et bien détecter de l’or. C’est d’ailleurs l’un des métaux les plus recherchés par les aventuriers et les chasseurs de trésors. Pour éviter d’être distrait par la présence d’autres métaux dans le sol, vous devez régler votre outil afin qu’il ne vous signale que la présence de l’or dans le sol. Vous vous concentrez uniquement sur l’or lors de votre recherche.

Certains détecteurs innovants proposent un réglage assez délimité et augmentent vos chances de tomber sur l’or s’il est vraiment caché dans le sol. C’est une aventure assez plaisante qui vous donne des sensations.

5. Pourquoi mon détecteur de métaux sonne tout le temps ?

Le détecteur doit sonner uniquement quand il détecte un objet précieux ou non précieux. Il sonne pour certains types de métaux seulement si vous réussissez le réglage. Cependant, si malgré vos réglages, votre détecteur sonne tout le temps, c’est qu’il y a un dysfonctionnement.

Vous devez régler votre équipement, le dévisser par exemple pour le remettre en forme. Bref, vous devez procéder à la réparation de votre détecteur. Quelques marques proposent un guide pour le faire. Vous pouvez également l’apporter au réparateur.

6. Les marques de détecteurs de métaux

Pour choisir le meilleur détecteur, vous devez vous tourner vers les meilleures marques sur le marché. Sans préjudice aux autres fabricants, nous vous conseillons de choisir un détecteur entre les marques suivantes :