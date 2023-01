Avis Google Nest Audio : l’assistant vocal Google 2023

Depuis quelques années, c’est sur le marché de la smart home que Google désire

s’affirmer. Le géant américain a pour cela créé une marque qui propose des enceintes connectées et autres objets intelligents.

Parmi ces dernières, la Google Home est celle qui a obtenu le plus de popularité et les meilleurs commentaires. Elle vient aujourd’hui d’être remplacée par la Google Nest Audio.

Étant donné que son prédécesseur possédait assez peu de défauts, on se demande si ce nouveau produit mérite l’attention.

Voici de quoi vous aider à trouver la bonne réponse et vous faire un avis sur la Google Nest Audio !

Qu’est-ce que Google Nest Audio l’évolution de Google Home

Comme énoncé plus haut, Google Nest Audio est une enceinte. Il s’agit donc d’un appareil qui vous permet d’écouter des stations de radio, mais aussi de la musique. Compte tenu du fait que la Google Nest Audio est une version évoluée de la Google Home, elle propose aussi des fonctionnalités intelligentes.

Celles-ci de même que le design du nouveau produit ne semblent rien avoir avec ceux de son prédécesseur. Il faut tester l’appareil pour comprendre ce dont il est question. Disponible en deux couleurs, la Google Nest Audio se distingue en effet sur le marché des enceintes connectées par son poids de 1,18 kg pour une largeur de 124 mm et une longueur de 175 mm.

Elle s’identifie également par son tissu maillé, sa forme rectangulaire aux bords arrondis et la présence de quatre LED au niveau de sa façade. Outre cela, vous avez à votre disposition des commandes et un assistant, tous deux améliorés.

Avantages Assistant vocal de Google Nest Audio

Le concepteur a ramené au niveau de sa nouvelle enceinte des fonctionnalités utiles comme le fait de se connecter à des sites de streaming musical et d’accéder à la majorité des services Google. Il a aussi performé certaines de ces dernières.

Ainsi, en plus de la capacité à pouvoir répondre à des questions de culture générale, l’enceinte embarque un assistant qui peut vous être utile pour le quotidien. Concrètement, il est en mesure de vous donner votre programme de la journée, la météo ou les horaires d’un service de transport.

De plus, l’assistant Google peut vous servir d’interprète et converser avec vous durant 8 s sans que vous n’ayez à dire « OK Google » à chaque demande. Ce qui séduit véritablement au niveau de l’enceinte Google Nest Audio en dehors de son design bien soigné et sa performante reconnaissance vocale, c’est qu’il émet un son de grande qualité.

Celui-ci est en effet plus riche et plus fort. Cela est possible, car pour la gestion des basses, l’équipement dispose d’un boomer de 75 mm et pour le contrôle des hautes fréquences, il est muni d’un tweeter de 19 mm.

Inconvénients Assistant vocal de Google Nest Audio

Suite au test du Google Nest Audio, on se rend compte que le concepteur s’est énormément investi pour proposer un meilleur appareil. Malgré cela, il existe encore des points à améliorer au niveau de l’enceinte.

Il s’agit des commandes tactiles qui ne s’avèrent pas assez réactives. Ces dernières sont nichées en haut de l’appareil, sous le tissu maillé et sont au nombre de trois. L’une contrôle la lecture de musique et les deux autres les niveaux de volume.

Il est aussi reproché à la Google Nest Audio de ne pas permettre de connexion audio filaire. Avec la présence de ces inconvénients, il est possible que vous hésitiez à acheter l’enceinte. Cela ne devrait pas être le cas, car ces défauts n’affectent pas la sonorité de l’appareil. De plus, ils sont plus acceptables en termes quantité que ceux de l’enceinte Google Home.

Astuces et conseils Google Nest Audio

Il n’y a qu’avec les mots « Hey Google » et « OK Google » que vous pouvez réveiller l’enceinte Google Nest Audio.

Si vous changez le sens de ces expressions, l’appareil ne prendra pas en compte vos demandes.

La Google Nest Audio est également une enceinte qui supporte la programmation du temps d’arrêt.

Vous pouvez aussi y ajouter jusqu’à six membres de votre maison ou restreindre la connexion à l’appareil à certaines personnes. La Google Nest Audio s’associe à d’autres enceintes, de manière à ce qu’elles diffusent toutes ensemble la musique.

Il faut que ces dernières soient des appareils Nest ou Home. Vous pouvez aussi configurer cet équipement de sorte qu’il vous appelle d’une façon particulière, vous réveille ou vous rappelle où vous avez laissé certains objets.

Concurrents de Google Nest Audio !

Sur le marché des enceintes connectées, plusieurs appareils concurrencent la Google Nest Audio. Il y en a vraiment que quelques-unes qui pourraient voler la vedette à cette dernière sortie du géant américain.

On retrouve l’Amazon Echo de 4ème génération qui est compatible avec tous les appareils de domotique, permet d’écouter sur plusieurs enceintes Echo de la musique et propose un son de qualité incroyable.

À côté d’elle, il y a l’Apple HomePod Mini qui offre aussi des fonctionnalités domotiques. Bien qu’il ne soit pas assez puissant, le son est également clair et envoyé à 360 °. Dans le commerce, l’enceinte Google Nest Audio possède aussi pour concurrents la JBL Link 20, la Sonos One et la Lenovo Smart Clock.

