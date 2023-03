Comment fonctionne la PLV : Publicité sur le lieu de vente

PLV : Guide complet de la Publicité sur le lieu de vente

Que ce soit en BtoB ou en BtoC, la publicité revêt une importance capitale dans le système marketing des organisations. Non seulement elle permet de gagner en crédibilité, mais aussi en visibilité.

Elle représente une passerelle entre les entreprises et les clients. Et aujourd’hui, on distingue plusieurs moyens pour une structure pour présenter et mettre en valeur ses produits ou ses services à travers la publicité.

Et la plus célèbre dans les magasins ou boutiques est la PLV ou publicité sur le lieu de vente. Il s’agit d’une stratégie de communication puissante qui permet de booster très efficacement ses ventes. Zoom sur la PLV.

Quelle est la signification de PLV ?

La PLV est un mode de communication qui regroupe l’ensemble des supports publicitaires utilisés pour faire la promotion d’une entreprise, d’une marque, d’un produit ou d’un service sur le lieu de vente. Cet outil permet d’attirer l’attention des consommateurs et des clients quand ces derniers se trouvent dans un lieu de vente donnée.

Elle se base sur la séduction du client à la dernière minute et sur le concept d’achat impulsif. La PLV se décline en plusieurs formes :

Comptoir ;

Numérique ;

Olfactive ;

Interactive :

Gonflable ;

Lumineuse ;

Carton, etc.

Par ailleurs, il existe deux types de PLV :

La PLV permanente : elle a recours à des supports de communication de longue durée pour présenter des produits ou des services perpétuels ;

La PLV occasionnelle : elle permet de mettre en avant une offre en utilisant des supports qui sont destinés à être modifiés régulièrement.

Notons également que les supports utilisés pour la PLV sont aussi très diversifiés : affiches, portiques, annonces magasin, dépliants, bornes tactiles, présentoirs, séparateurs de caisse, etc.

Avantages de la Publicité sur le lieu de vente

Ce n’est pas sans raison si la publicité sur lieu de vente est l’une des techniques les plus utilisées pour faire connaître un produit. En effet, elle offre plusieurs bénéfices que nous vous proposons de découvrir dans cette section.

La PLV incite les clients à acheter et augmente la visibilité des produits

En faisant découvrir les produits aux clients, la PLV donne envie aux clients de les acheter. Grâce à son approche directe, ce levier marketing incite grandement les prospects à devenir acheteurs. Par ailleurs, la PLV augmente la visibilité des produits. En fait, ce type de publicité peut se dérouler de différentes façons.

Ceci peut être, par exemple, la présentation d’un nouveau produit ou un service. Peu importe le produit, juste en voyant la publicité, le consommateur sera informé de son existence du produit et saura également s’il est disponible en stock ou pas. Grâce à la PLV, les articles qui sont commercialisés par l’entreprise bénéficient d’une grande visibilité.

La publicité sur lieu de vente dynamise les rayons

Généralement, l’on entre dans un magasin avec une liste précise de tous les achats à réaliser. Cependant, il arrive souvent qu’à la sortie, l’on achète plus de produits que ce qui a été prévu. La PLV joue un rôle primordial dans ce revirement, car elle favorise l’achat impulsif. En fait, sur un coup de tête, les clients n’ayant pas prévu d’acheter un tel produit décident de passer à la caisse.

De ce fait, la publicité sur lieu de vente devient un atout majeur dans votre stratégie marketing. Vous allez pouvoir gagner beaucoup de clients grâce à ce levier.

La PLV offre une interactivité avec la clientèle

Grâce aux différentes techniques dont se sert la PLV, l’entreprise a une facilité de créer une interaction avec sa clientèle. La publicité est rendue plus dynamique grâce aux présentoirs, aux écrans tactiles, ou aux bornes d’informations. Tout ceci évite de s’ennuyer et fait que les clients deviennent beaucoup plus enclins à l’achat.

En mettant en place une PLV réussie, vous serez beaucoup plus proche de vos prospects. De plus, en raison de sa participation à la décoration de l’entreprise ou du magasin, ce puissant outil de communication améliore l’expérience client. En bref, opter pour une PLV, c’est le gage d’un retour sur investissement intéressant.

Inconvénients de la PLV sur le lieu de vente

Certes, la PLV présente des atouts très intéressants sur les stands, cependant elle n’est pas dénuée d’inconvénients. En guise d’exemple, nous pouvons citer le prix de la conception des supports associés au coût de la PLV proprement dite qui peut être assez onéreux. Un autre point fait de la publicité sur le lieu de vente est qu’elle requiert de l’espace et un aménagement bien pensé et parfaitement adapté.

Autrement, elle risquerait de gêner la circulation des visiteurs. Vous devez donc veiller à ce que l’implémentation de supports PLV ne soit pas une source d’encombrement. Il faut impérativement tenir compte de la circulation en interne.

Votre activité se développe et vous souhaitez proposer à votre clientèle une borne de paiement ? C’est une bonne initiative ! Mais avant de penser à l’installation d’un terminal de paiement électronique sur une PLV, il faut d’abord s’assurer à faire un bon choix. Il est primordial de privilégier un modèle de borne de paiement adapté à son activité, car il existe différents modèles de bornes de paiement.

Pour commencer, vous trouverez le modèle de base qui possède un écran de taille moyenne qui sert à effectuer la sélection des produits. Il s’agit d’un terminal doté d’un paiement sans contact et d’une impression de ticket qui convient parfaitement aux paiements de petits achats. Il existe aussi un autre type de borne de paiement doté d’un écran plus large avec la possibilité de développer une application spécifiquement adaptée au commerce pour faciliter son utilisation.

Vous avez également la possibilité d’opter pour une borne plus performante équipée d’un écran de taille moyenne. Ce modèle vous permettra :

de scanner les codes-barres des produits ;

d’utiliser le paiement par carte avec le clavier numérique et l’imprimante ticket.

Ici, aucune limite n’est faite au montant de paiement contrairement à la borne sans contact. Avec Digital-Broker, vous pouvez trouver la borne de paiement PLV Broker adaptée à votre activité.

À présent que vous savez comment déniche la borne de paiement idéale, découvrez maintenant la procédure pour l’installer. Avant tout, il convient de préciser que la mise en place d’un Terminal de paiement électronique (TPE) ne peut pas être effectuée par n’importe qui. Compte tenu du fait que le dispositif doit opérer des transactions vers votre banque, seuls les organismes agréés sont capables d’effectuer des manipulations nécessaires.

Ces organismes représentent ce que l’on appelle les « mainteneurs monétiques ». Généralement pour l’installation, la banque fournit en premier lieu une carte de domiciliation qui va permettre au mainteneur monétique de paramétrer le TPE pour que l’argent aille directement sur votre compte.

Dans le cas où vous choisiriez une borne de paiement en contrat de location, il reviendra au mainteneur monétique de la société de location de TPE de se charger du paramétrage. Peu importe votre choix, vous devez impérativement faire appel à un professionnel du TPE agréé.

Les avantages d’une borne de paiement sur son stand

Plusieurs atouts découlent de l’installation d’une borne de paiement sur son stand. Très pratique, cet appareil offre une meilleure gestion des flux de trésorerie ainsi qu’une certaine flexibilité aux commerçants. Ce n’est pas tout, avec un TPE :

Les transactions sont sécurisées : concernant le client, les transactions ne pourront pas être effectuées tant qu’il n’a pas validé son code confidentiel. S’agissant du commerçant, cela diminue le risque d’impayés, de chèques sans provision ou de fausse monnaie ;

Les paiements sont facilités : la borne de paiement est compatible avec plusieurs cartes bancaires (Visa, MasterCard, American Express, etc.), le paiement comptant ou non, la possibilité de paiement avec des cartes de banques en devises étrangères. Pour info, sachez qu’il existe de nouvelles manières de payer, avec ou sans carte bancaire. Vous les découvrirez dans cet article publié par le magazine le monde. ICI

Pour finir, il est impossible pour le commerçant de perdre ou de se faire voler l’argent en adoptant une borne de paiement dans son magasin, puisque la transaction est enregistrée via le terminal carte bancaire