Masquer son numéro avant d’appeler : Comment cacher son numéro téléphone avant un appel téléphonique?

Aperçu Nom Prix 1 SaraMart 1 pièces 3D masque de sommeil voyage cache-œil en soie naturelle sommeil masque pour les yeux couverture ombre patch pour les yeux femmes hommes doux 26,13 € 2 Panneau PVC Numéros d'urgence 35,04 € 3 France Herboristerie Masque hydratant - 70 ml - CENTIFOLIA 14,65 € 4 Banggood Chapeau unisexe à cache-oreilles en laine dagneau en peluche épaissie numéro lettre étiquette broderie protection d 19,13 €

Conseils pour masquer son numéro de téléphone avant d’appeler ?

Les téléphones portables sont aujourd’hui conçus avec un système de plus en plus intelligent. Pourtant, il existe de ces fonctionnalités qui ne sont pas automatiquement intégrées à ces appareils et que vous devez vous-même configurer. Il s’agit par exemple du fait de pouvoir passer un appel en numéro masqué.

Comment cela s’effectue-t-il donc ? Voici les différentes possibilités.

Il existe une méthode simple pour masquer un numéro avant d’appeler. Elle consiste à composer les éléments #31# suivi du numéro de la personne à joindre. Ensuite, vous pouvez lancer.

L’avantage avec cette astuce est qu’elle reste valable pour tous les types de téléphones portables. Le souci s’avère qu’elle active un fonctionnement ponctuel. Il faudra donc reprendre la procédure chaque fois que vous devez passer un appel.

Les avantages de masquer un numéro avant d’appeler ?

Masquer un numéro avant d’appeler possède des atouts, mais particulièrement dans l’univers du call center. Avec cette technique, il y a en effet plus de chances de parler à ses prospects.

Plusieurs parmi ces derniers refusent de décrocher les appels lorsqu’ils constatent que le numéro affiché est celui d’une structure commerciale.

Un tel comportement n’avantage pas l’entreprise. Celle-ci peut alors appeler en numéro masqué pour échanger avec son destinataire.

Outre cela, masquer un numéro avant d’appeler est également un moyen d’en apprendre plus sur une personne. Un individu qui vient de vous contacter sans rien dire par exemple, vous pouvez le rappeler en numéro masqué pour savoir si vous avez affaire à un homme ou une femme.

Autres articles :

Les inconvénients de masquer un numéro avant d’appeler ?

La plupart des gens qui masquent leur numéro ont des intentions malveillantes. Il faut donc éviter de mettre en pratique cette méthode sans raison valable.

Si vous joignez vos proches avec un numéro masqué, ces derniers risquent de ne pas répondre à cause du danger associé à cela alors que vous pourriez être dans un sérieux besoin en les appelant.

Si le masquage de numéro de téléphone peut s’effectuer de manière ponctuelle, il est également possible qu’il soit fonctionnel de façon permanente. La procédure permettant son activation dépend du système du portable.

Sur les appareils de type Android, le processus consiste donc à se rendre au sein de la rubrique Paramètres située dans l’application Téléphone. Il faut ensuite aller dans la partie Plus de paramètres puis choisir l’option Numéro de l’appelant. La sélection de l’indication Masquer le numéro permet d’achever le procédé.

Pour masquer un numéro de téléphone avant d’appeler sur iPhone, il faut se rendre dans la partie Réglages de l’appareil puis sélectionner ensuite Téléphone. À présent, il faut déplacer le curseur de sorte à désactiver l’option Afficher mon numéro.

Après cela, tous les appels que vous allez passer seront masqués.

Lorsque vous disposez d’un téléphone Samsung, la première étape pour masquer votre numéro est de vous rendre dans l’application Téléphone. La deuxième étape est d’appuyer sur les trois points verticaux situés dans le coin haut droit de l’appareil.

Vous allez sélectionner l’option Paramètres dans la liste proposée. Ensuite, il faut successivement choisir l’option Appel, Paramètres supplémentaires puis Identité de l’appelant. Une liste d’options va de nouveau s’afficher et il faut sélectionner celle portant l’indication Masquer le numéro.

Autre article : Meilleurs smartphones pliables en 2023

Il existe trois astuces pour démasquer un appel masqué. La plus fiable de toutes est de faire appel à la police. Cette option n’est à envisager que si les appels du numéro masqué sont harcelants.

De plus, il s’agit d’une solution dont la démarche de mise en œuvre est longue. En ce qui concerne les autres astuces, l’une est d’utiliser des applications spéciales.

Vous pouvez les télécharger sur Play Store ou App Store selon le type d’appareil que vous possédez. Le souci est qu’un grand nombre de ces outils n’est pas satisfaisant. Vous pouvez toutefois compter sur la fiabilité de l’application TrueCaller.

L’autre astuce est d’effectuer le renvoi d’appel automatisé. Il s’agit d’un système selon lequel lorsqu’un numéro masqué vous appelle, celui-ci sera redirigé vers un autre numéro. Vous pourrez ainsi voir le contact de celui qui tente de vous joindre.

Pour que cette dernière option puisse porter ses fruits, vous devez demander une redirection vers un autre numéro de vos appels entrants auprès de votre opérateur mobile.

Aussitôt que votre téléphone portable a fini de sonner suite à l’entrée de l’appel masqué, vous devez composer puis lancer *69. Cela permettra de rappeler le numéro masqué et de savoir qui vous a contacté. Il existe aussi une autre astuce qui porte le nom d’annuaire inversé.

Vous ne pouvez l’utiliser que si le numéro qui vous a joint vous est connu. Concrètement, vous aurez à saisir ledit numéro dans une sorte de moteur de recherche. À ce dernier de vous fournir à présent les différentes données relatives au contact.

Il s’agit notamment de l’adresse, du nom, du prénom et si possible de la date de naissance du propriétaire du numéro. Vous devez savoir qu’il existe deux types d’annuaires inversés. L’un est dit mobile et l’autre classique. Toutefois, avec l’annuaire inversé du 118 712, vous pouvez savoir qui vous a appelé.

Est-ce que la police peut trouver un numéro masqué ?

Les agents de la police sont en mesure de vous aider lorsque vous souhaitez trouver un numéro masqué. Ils passent par la méthode consistant à retracer le numéro.

Pour cela, ils doivent se rapprocher de votre opérateur mobile. Il s’agit donc d’une longue procédure comme énoncé plus haut.

Pourquoi un numéro privé m’appelle ?

Un numéro privé peut vous appeler pour plusieurs raisons. Les plus courantes d’entre toutes sont au nombre de deux. La première est que l’appelant ne désire pas que vous le rappeliez.

Le second motif est que ce dernier ne voudrait pas que vous sachiez que c’est lui qui vous appelle. En réalité, vous devez comprendre qu’un grand nombre de ces appels privés proviennent de structures commerciales.

Si vous voyez leur numéro s’afficher, vous pourriez ne pas décrocher. C’est pour éviter cela qu’ils optent pour la technique du numéro privé.

Quelle est la différence entre un numéro masqué et un numéro inconnu ?

Un numéro est dit inconnu lorsque vous voyez s’afficher sur l’écran de votre appareil le contact de la personne qui vous appelle. Il vous est cependant difficile de connaître cette dernière, car vous n’avez pas enregistré le numéro dans votre liste de contacts.

Toutefois, vous avez la possibilité de savoir à qui vous avez à faire en rappelant tout simplement le numéro. Dans le cas du numéro masqué, cela s’avère impossible, car l’appelant a délibérément paramétré ainsi l’appel. Ce type de numéro est facile à identifier.

Lorsque votre téléphone sonne, vous voyez apparaître sur votre écran l’indication numéro masqué.

Quels sont les numéros à ne pas répondre ?

Il existe des numéros qui sont considérés comme dangereux et auxquels il ne faut pas répondre lorsque ceux-ci vous contactent. Ils débutent généralement par 1020, 0897 ou 0899.

Pourquoi des gens appellent et raccrochent ?

L’objectif des gens lorsqu’ils vous appellent et raccrochent est que vous les rappelez. En procédant ainsi, vous serez facturés pour l’appel effectué alors que celui-ci n’est qu’une arnaque. On parle plus précisément d’arnaque wangiri