Rentrée des classes : quel forfait téléphonique choisir pour son enfant pour la rentrée scolaire ?

Choisir son abonnement téléphonique n’est pas toujours une mince affaire et c’est sensiblement la même chose lorsqu’il s’agit d’en sélectionner un pour son enfant.

La rentrée des classes au collège est généralement le moment le plus adapté pour comparer les différentes offres et prendre une décision.

C’est l’occasion de trancher sur un certain nombre de points qui vont directement impacter le montant de l’abonnement : voyons ici comment faire son choix.

Ce que vous devez retenir :

📅 La rentrée au collège est le moment idéal pour choisir un abonnement téléphonique adapté à l’enfant selon ses besoins en données et son budget.

🔓 Les forfaits sans engagement offrent plus de flexibilité, mais avec un volume de données souvent limité, ce qui peut suffire pour un usage de base.

🌐 Un forfait avec engagement inclut plus de données et de services (souvent 5G), mais nécessite un smartphone compatible et une zone couverte.

📍 Applications de géolocalisation et partage de santé consomment des données ; prévoir un forfait adapté pour éviter les dépassements.

Abonnement pour téléphone : les bonnes questions à se poser

Pour faire le choix le plus éclairé concernant un abonnement pour téléphone pour un adolescent, il convient de prendre toutes les informations à la source en se rendant directement sur le site d’un opérateur. Chacun aura tout le loisir de prendre connaissance des différents forfaits.

À la lecture des différentes offres de forfait mobile, les thématiques récurrentes sont :

avec ou sans engagement ;

avec ou sans téléphone ;

quel usage d’internet et donc quel volume de données nécessaire.

La question de l’engagement est majeure, car elle constitue à elle seule une bonne part de l’équation relative à l’utilisation et au prix de l’abonnement. Les offres sans engagement sont généralement commercialisées nues, c’est-à-dire sans téléphone. L’abonné qui souscrit une telle offre va uniquement recevoir une carte SIM. Cela implique nécessairement d’avoir un téléphone compatible dans lequel installée ladite carte.

L’absence d’engagement auprès de l’opérateur, si elle offre plus de flexibilité, va se traduire par un volume plus réduit de données, inclus dans l’offre. Cela est rarement un obstacle pour un abonnement destiné à équiper un collégien, sauf dans certains cas précis.

Inversement, opter pour un engagement d’une ou deux années, va amener un pack de Go plus important et une palette de services plus étoffée pour son utilisateur. Ce sont des forfaits dotés de plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de Go qui sont alors proposés. Le réseau de données utilisable est le plus souvent la 5G sur ces abonnement pour téléphone . Notons toutefois qu’il faudra que l’utilisation du forfait se fasse dans une zone couverte par le réseau et à l’aide d’un smartphone compatible.

Globalement, l’éventail des prix peut aller de moins d’une dizaine d’euros pour un forfait sans engagement et sans portable, et jusqu’à plus de 60 € par mois.

Dans quel cas l’accès à internet et les données en quantités suffisantes sont nécessaires ?

Par expérience, les parents vont plutôt chercher à minorer cette nouvelle ligne, ce nouvel abonnement pour mobile, tant sur le plan économique que sur le plan fonctionnel. Ils vont généralement penser que l’utilisation que doit avoir leur enfant, n’implique pas un usage important du web ou de données sur internet.

C’est en effet habituellement le cas et justifie le fait de se tourner vers les offres les moins onéreuses. Toutefois, il faut distinguer deux choses : l’usage effectif de l’enfant et l’usage des parents qui va solliciter le forfait de l’enfant.

L’exemple le plus parlant et qui est souvent pris par les parents pour justifier le recours à un abonnement de téléphone pour leur enfant est la traçabilité. Les parents qui veulent pouvoir surveiller à distance leur enfant et savoir où il se trouve, peuvent utiliser les applications de géolocalisation et de partage de position. Il faut cependant prendre la mesure de la consommation de données qu’implique l’utilisation de tels outils. À chaque recherche de localisation du mobile de l’enfant, cela engendre une connexion internet et de la consommation de données : attention aux dépassements si le pack sélectionné n’est pas suffisant.

Un autre exemple est celui du partage de données de santé, comme la glycémie de son enfant grâce aux capteurs et applications de partage idoines. Là encore, cela implique une consommation de données à prendre en compte lors de son choix, pour éviter les mauvaises surprises

Autres sources :