DeepL Traducteur : Avantages & inconvénients du logiciel de traduction automatique

Vous souhaitez traduire des textes en illimité ? DeepL se décline comme l’outil idéal. Disponible en mode gratuit comme en version Pro, il vous permet de traduire des documents entiers tout en conservant la qualité.

Toutefois, comme tout autre logiciel de traduction automatique, DeepL n’est pas infaillible.

Découvrez ici les avantages et les inconvénients présentés par le Traducteur DeepL.

DeepL Traducteur : C’est quoi cette solution de traduction ?

Fondée en 2017, DeepL est une entreprise d’origine allemande qui propose des services de traduction automatique en ligne.

Elle est capable de retranscrire des textes dans 27 langues différentes, ce qui représente plus de 700 combinaisons langue à langue.

Il existe une version gratuite de l’outil qui permettait de traiter un maximum de 5 000 caractères à la fois. La limite de caractères a été revue à la baisse : 3000 au maximum. Malgré cela, elle n’a rien à envier à Reverso qui ne va pas au-delà de 2 000 caractères en mode gratuit.

Selon la quantité de texte que vous souhaitez produire, vous pouvez bénéficier de la version Pro à 5,99 €, à 19,99 € ou à 39,99 €. Chacun de ses tarifs est le prix basique respectivement de la formule Starter, de la formule Advanced et la formule Ultimate.

Avantages DeepL Traducteur

L’un des principaux avantages de DeepL est l’exactitude de ses traductions automatiques. Doté d’une capacité d’analyse particulièrement affinée, il reconnait aisément le thème du texte. Cette caractéristique lui permet donc de traduire les contenus techniques avec efficacité en tenant compte du contexte.

En plus d’être simple d’utilisation, sa version gratuite s’avère très utile de manière générale. Les résultats fournis sont aussi optimisés par sa capacité à prendre en compte les éventuelles mauvaises interprétations.

En termes de sécurité, les professionnelles de DeepL assurent la protection de vos données. Les textes sont donc supprimés automatiquement après traduction et à l’abri de toutes tentatives de piratage.

L’outil ne cesse de s’améliorer au fil du temps afin de produire des traductions de plus en plus naturelles. Pour augmenter sa performance, la mise à jour du 17 mars 2021 a permis l’ajout de 13 langues au logiciel.

Inconvénients DeepL Traducteur

Le logiciel est limité à 3 000 caractères dans sa version gratuite. Toutefois, ceci n’est pas un problème alarmant si vous l’utilisez via un navigateur web. Dans ce cas, vous avez la possibilité de segmenter le texte pour le traiter dans plusieurs onglets. Cela devient plus compliqué pour les applications de bureau (Windows et macOS) et les applications mobiles (iOS et Android).

Comme tous les autres logiciels de traduction automatique, des erreurs peuvent se glisser dans les textes traduits par DeepL. Cela vous oblige donc à relire avec soin le résultat obtenu. Il convient également de notifier que les langues disponibles avec cet outil sont limitées comparativement à Google Traduction.

Traduction automatique en ligne : Pourquoi les utiliser ?

L’utilité des outils de traduction automatique comme DeepL n’est plus à démontrer. Ces logiciels viennent révolutionner votre activité en décuplant la vitesse de traduction de vos documents, sites, articles, etc.

En effet, il existe des centaines de millions de sites web qui évoluent dans diverses langues et qui attendent d’être traduites. Une grande partie des internautes désirent accéder à l’information dans leurs langues maternelles. Sans ces outils, il serait tout simplement impossible d’arriver à traiter tous ces sites et ces pages internet.

Ainsi, ils permettent aux entreprises de générer et de traduire des millions de pages sur une base journalière. Ces dernières peuvent donc répondre aux besoins de millions d’internautes de par le monde, et ce dans leur propre langue.

Concurrents DeepL

DeepL n’est pas le seul outil de traduction qui vise à révolutionner le secteur de l’entreprise. Google Translate, Reverso Context et Revers.io sont d’autres grands noms qui se démarquent par leur utilité et leur praticité.

Logiciel de traduction Google Translate

Crée en avril 2006, Google Translate est capable de traduire plus de 100 milliards de mots sur une base quotidienne. Il présente des fonctionnalités diverses : traduction de textes, traduction offline, traduction instantanée par caméra, taper pour traduire, etc.

Il a l’avantage d’être gratuit, rapide et pratique. Avec un smartphone, il est possible d’y accéder de n’importe quel endroit du monde. Toutefois, ce traducteur n’est pas en mesure d’assurer la confidentialité de vos documents. De même, les traductions ne sont pas fiables à 100 %.

Logiciel de traduction Reverso Context

Reverso est un outil de traduction instantané créé depuis plus de 20 ans. Il est capable de faire des traductions en contexte, de corriger les fautes d’orthographe et de grammaire, de traduire des textes techniques, etc.

Il est capable de réaliser des traductions du français vers 25 langues. Cependant, il n’est pas capable de tenir compte de toutes les subtilités du langage.

Logiciel de traduction Revers.io

Revers.io se décline comme une référence dans la gestion des services après-vente. Il permet d’automatiser les retours afin de le faciliter pour les consommateurs ainsi que le personnel. Cette solution est particulièrement efficace pour prendre connaissance des attentes des clients afin de les combler

