Comment supprimer une photo ou vidéo sauvegardée automatiquement par whatsapp ? [tutoriel]

Vous avez déjà été ennuyé par la quantité de photos et vidéos que WhatsApp sauvegarde automatiquement sur votre téléphone ? Ce tutoriel pratique vous guidera à travers le processus pour désactiver l’enregistrement automatique des médias et comment supprimer les fichiers non désirés de votre appareil. Commençons sans plus attendre !

Pourquoi WhatsApp enregistre-t-il automatiquement vos médias ?

Les paramètres par défaut de WhatsApp sont conçus pour simplifier le partage et le stockage des médias. Cependant, cette fonctionnalité prend souvent beaucoup de place dans le stockage de votre mobile, surtout si vous appartenez à plusieurs groupes actifs. Chaque photo ou vidéo partagée est automatiquement téléchargée et enregistrée dans votre galerie, ce qui peut devenir problématique.

Cela signifie également que tout contenu reçu, qu’il soit pertinent ou non, occupe rapidement de l’espace précieux sur votre téléphone. Cette option peut être désactivée pour éviter que ces médias n’envahissent votre stockage.

Désactivation de l’enregistrement automatique sur Android

Sur un appareil Android, il est assez facile de gérer cette fonctionnalité directement depuis les paramètres de l’application :

Ouvrez l’application WhatsApp sur votre téléphone.

sur votre téléphone. Allez dans le menu (les trois points verticaux en haut à droite) et sélectionnez “Paramètres”.

Choisissez “Utilisation des données et du stockage”.

Dans la section “Téléchargement auto. des médias”, vous verrez différentes options pour “En utilisant les données mobiles”, “En Wi-Fi” et “En itinérance”.

Pour chacun de ces cas, appuyez et décochez les cases “Photos”, “Audio”, “Vidéos” et “Documents” selon vos préférences. Cela empêchera WhatsApp de télécharger automatiquement les médias à l’avenir.

Désactivation de l’enregistrement automatique sur iPhone

Comme pour Android, la gestion de cette fonctionnalité sur iPhone se fait également via les paramètres de l’application :

Ouvrez WhatsApp sur votre iPhone.

sur votre iPhone. Allez dans “Réglages” en bas à droite.

Sélectionnez “Utilisation des données et du stockage”.

Il y a des réglages différents pour “Photos”, “Audio”, “Vidéo” et “Documents”. Allez dans chaque catégorie et mettez-les sur “Jamais”.

Ainsi, vous contrôlerez mieux quels médias sont enregistrés sur votre appareil.

Maintenant que vous avez désactivé l’enregistrement automatique, voyons comment nettoyer les fichiers déjà présents dans votre téléphone. Même après avoir désactivé cette option, il est toujours bon de savoir comment faire un peu de ménage parmi vos photos et vidéos existantes.

Suppression sur Android

Sur Android, voici certains moyens efficaces pour supprimer les médias indésirables :

Ouvrez l’application de Gestionnaire de Fichiers de votre téléphone.

Accédez au répertoire WhatsApp > Media > WhatsApp Images/WhatsApp Video.

> Media > WhatsApp Images/WhatsApp Video. Sélectionnez les fichiers que vous souhaitez supprimer et effacez-les.

Une autre méthode consiste à utiliser la galerie de votre téléphone :

Ouvrez l’application Galerie.

Trouvez les dossiers nommés “ WhatsApp Images ” et “ WhatsApp Video ”.

” et “ ”. Sélectionnez les éléments à supprimer et confirmez leur suppression.

Suppression sur iPhone

Sur un iPhone, le processus se fait principalement par l’application Photos :

Ouvrez l’application Photos.

Allez dans Albums et trouvez l’album WhatsApp .

. Sélectionnez les photos et vidéos que vous ne voulez plus conserver et supprimez-les.

Ces actions libéreront une bonne partie de l’espace de stockage de votre appareil.

Utiliser une application tierce pour gérer le nettoyage du stockage

Parfois, la gestion manuelle des fichiers peut s’avérer fastidieuse. Heureusement, il existe des applications qui peuvent automatiser ce processus et rendre le nettoyage bien plus efficace.

Applications recommandées pour Android

Sur Android, des applications comme “Files by Google” peuvent aider :

Installez et ouvrez Files by Google.

Autorisez l’accès à vos fichiers.

Utilisez l’option “Nettoyer” pour identifier et supprimer les fichiers inutilement encombrants, y compris ceux de WhatsApp.

Applications recommandées pour iPhone

Pour les utilisateurs d’iPhone, des outils tels que “Cleaner for Media Files” peuvent vous assister :

Téléchargez et ouvrez Cleaner for Media Files depuis l’App Store.

Laissez l’application scanner vos albums photo.

Sélectionnez les médias associés à WhatsApp et supprimez-les en masse.

Ces applications facilitent grandement le nettoyage régulier de votre appareil sans prises de tête.

Astuce : Utiliser les fonctions d’archivage et de sauvegarde sur cloud

En plus de supprimer des fichiers, il pourrait être judicieux de penser à l’archivage. Des services comme Google Photos ou iCloud permettent de stocker vos photos et vidéos en ligne plutôt que sur votre appareil, réduisant ainsi le besoin de stockage local.

Google Photos offre notamment une fonctionnalité très pratique :

Ouvrez Google Photos et assurez-vous que les sauvegardes automatiques sont activées.

Après vérification, utilisez l’option “Libérer de l’espace” pour retirer toutes les photos et vidéos déjà sauvegardées sur le cloud de votre appareil.

Pour les utilisateurs d’iPhone, iCloud propose aussi sa solution :

Accédez aux Réglages > [Votre Nom] > iCloud > Photos et activez “Photos iCloud”.

Ensuite, optez pour “Optimiser le stockage de l’iPhone”. Vos originaux seront stockés sur iCloud et seules des versions optimisées resteront sur votre appareil.

https://larevuetech.fr/comment-restaurer-des-messages-supprimes-sur-whatsapp/

Limiter la réception de médias dans les discussions spécifiques

Parfois, certaines conversations génèrent plus de contenu média que d’autres. Savoir comment gérer cela peut limiter également l’accumulation de fichiers indésirables.

Gestion des médias dans les discussions de groupe

Voici comment procéder pour des discussions spécifiques :

Ouvrez la conversation concernée sur WhatsApp .

. Appuyez sur le nom du contact ou du groupe en haut de l’écran pour accéder aux informations du groupe ou du contact.

Accédez à “Visibilité des médias” et choisissez “Non” afin d’arrêter l’affichage des nouveaux médias dans votre galerie.

De cette manière, vous gardez uniquement les photos et vidéos nécessaires visibles sur votre appareil.

Paramétrage des discussions individuelles

Pareillement, vous pouvez aussi appliquer ce paramètre aux discussions individuelles :

Ouvrez la discussion avec un contact spécifique.

Accédez aux informations du contact (en appuyant sur son nom).

Réglez “Visibilité des médias” sur “Non”.

Ce contrôle fin permet de maintenir un espace de stockage clair et rangé sur votre appareil.

Avec ces étapes simples, vous ne serez plus embêté par les médias de WhatsApp qui remplissent inutilement votre téléphone. La désactivation de l’enregistrement automatique, conjointement avec un nettoyage périodique, fera toute la différence. N’oubliez pas d’utiliser des outils dédiés pour faciliter encore plus ce processus. Bientôt, gérer votre espace de stockage sera un jeu d’enfant !