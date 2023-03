Comment bloquer un numéro de téléphone ?

Conseils pour bloquer un numéro de téléphone ?

Avec les nombreuses libertés inhérentes au développement de la téléphonie, de nouvelles fonctionnalités ne cessent d’être déployées. Vous avez ainsi la possibilité de bloquer certains numéros de téléphone.

Qu’il s’agisse d’appels ou de messages de démarcheurs, de personnes envahissantes ou d’inconnus indésirables, vous avez la possibilité de les bloquer.

Les avantages de bloquer un numéro de téléphone

Bloquer un numéro de téléphone permet de se protéger contre les appels indésirables, les messages de spam et les arnaques téléphoniques. Vous évitez ainsi d’être contacté ou importuné de manière incessante par des personnes ou des entreprises que vous ne connaissez pas.

Dans beaucoup de cas, cela améliore le bien-être mental et émotionnel en réduisant le stress et l’anxiété liés à des appels répétitifs et non sollicités. Vous arrivez à mieux gérer votre temps et à rester concentré sur vos activités quotidiennes sans être interrompu.

Les inconvénients de bloquer un numéro de téléphone

Le blocage peut empêcher une personne ou une entreprise légitime de vous contacter. Si un numéro important est accidentellement bloqué, vous risquez de manquer des appels importants et de compromettre votre vie professionnelle ou personnelle.

En outre, un spammeur déterminé peut simplement vous contacter à partir d’un numéro différent, ce qui rendrait le blocage inefficace. De même, certains appelants peuvent laisser des messages importants ou urgents pour vous. Vous ne pourrez pas les recevoir si leurs contacts sont bloqués.

La manière de procéder dépend surtout du type de téléphone et du réseau de messagerie que vous utilisez. Pour un iPhone, il suffit d’aller dans la rubrique téléphone puis d’ouvrir l’onglet « Appels récents ». Allez sur le numéro que vous souhaitez bloquer et faites dérouler l’icône (i) située à droite. Dans les options qui s’affichent, vous trouverez la fonction « bloquer le contact ». Il vous suffira de cliquer dessus.

Pour un téléphone Android, vous devez ouvrir la fiche de contact du numéro indésirable et ouvrir la partie « menu » située en haut à droite. Selon le modèle, il peut s’agir de trois points verticaux ou horizontaux, ou encore d’une icône en forme d’écrou à vis. Vous trouverez une option « ajouter à la liste de rejet » ou « bloquer tous les appels ». Ici encore, la mention varie en fonction du modèle de téléphone.

Pourquoi je n’arrive pas à bloquer un numéro de téléphone ?

Si vous n’arrivez pas à bloquer un numéro, c’est peut-être parce que vous ne disposez pas de la fonctionnalité de blocage d’appels sur votre téléphone. Il peut également s’agir d’une erreur. En effet, dans le cas où vous ayez à saisir manuellement le numéro en question, vous pourriez vous tromper. Assurez-vous de bien vérifier l’exactitude des chiffres.

Par ailleurs, si le numéro est masqué ou inconnu, il est quasiment impossible à bloquer. Dans ce cas, vous aurez besoin d’une application tierce dédiée à ce type de cas.

Qu’est-ce que ça fait de bloquer un numéro ?

Bloquer un numéro induit que les appels ou les messages entrants de ce numéro sont automatiquement rejetés ou redirigés vers la boîte vocale. Cela est tout à fait utile si vous tenez à ne communiquer qu’avec les personnes que vous connaissez et en qui vous avez confiance. Notez que dans certains cas, le numéro bloqué peut encore laisser un message vocal ou envoyer un SMS. Vous n’en serez simplement pas alerté.

Une fois qu’un contact est bloqué, celui-ci n’est plus en mesure de vous envoyer des messages, de vous appeler ou de vous voir en ligne. Le titulaire du numéro ne reçoit aucune notification l’avertissant du blocage. Cependant, le propriétaire peut remarquer que vous n’êtes plus actif sur le réseau, ce qui peut lui faire comprendre que vous l’avez blacklisté. Pour éviter cela, vous pouvez envisager de ne plus publier de contenu et de ne plus mettre à jour votre profil pendant un certain temps.

La personne bloquée ne peut pas savoir qu’elle a été bloquée, du moins dans l’immédiat. Toutefois, avec le temps, certains faits pourraient l’amener à comprendre :

les SMS qu’elle vous envoie ne vous parviennent plus ;

ses appels tombent directement dans la messagerie vocale ;

; impossible pour elle de voir votre profil ou vos mises à jour.

Si vous l’avez bloqué sur les réseaux sociaux, vous n’apparaîtrez plus sur sa liste d’amis.

Le titulaire du numéro n’est pas instantanément informé lorsqu’il est blacklisté. À moins que vous ne l’en informiez, il ne peut être convaincu à 100 % d’avoir été bloqué. Les signes notifiés plus haut lui permettront de remarquer à terme qu’elle ne peut plus communiquer avec vous ou interagir avec vos posts.

Pourquoi un numéro bloqué continue d’appeler ?

Un numéro bloqué peut continuer à appeler parce que l’instigateur a commis une erreur en saisissant la série de chiffres dans la liste noire. Dans ces circonstances, le contact banni ne sera pas le bon et l’appelant pourra toujours vous contacter. Aussi, si un numéro bloqué continue de vous appeler, c’est peut-être à cause d’une défaillance technique ou d’une incompatibilité avec le téléphone ou l’opérateur mobile.

Quand on bloque une personne, peut-on lui envoyer un message ?

Une fois qu’un numéro a été bloqué, vous ne pourrez pas lui envoyer de message directement depuis votre téléphone. Toutefois, il est important de noter que vous pourrez toujours communiquer avec cette personne sur d’autres plateformes de messagerie ou avec un autre numéro. Par ailleurs, vous pourrez simplement débloquer le contact.

L’objectif même du blocage est d’empêcher la personne visée de vous appeler, d’avoir accès à votre profil et à vos mises à jour. De ce fait, il vous sera impossible de voir le statut de quelqu’un qui vous a bloqué. Certes, vous pourrez trouver plusieurs applications qui promettent de pouvoir contourner le blocage, mais ce sont surtout des logiciels malveillants.