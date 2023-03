Comment caster son téléphone sur PC ?

Caster son téléphone sur PC : tout ce qu’il faut savoir à propos

Pour un meilleur visionnage de vos films préférés ou une meilleure expérience de jeux, le petit écran du smartphone n’est pas toujours à la hauteur des attentes.

Caster son téléphone sur un plus grand écran, un PC par exemple, reste une meilleure alternative dans ces cas.

Souhaitez-vous caster votre téléphone sur PC sans savoir comment procéder ?

Si oui, voici l’essentiel à savoir à ce propos.

Pour dupliquer votre écran de téléphone sur PC, il faudra procéder à certaines configurations sur les deux différents terminaux. Pour que l’opération soit possible, vous devez en effet nécessairement vous assurer que certains réglages sont effectifs sur les deux appareils.

Le plus important étant de vérifier que la version Windows de votre ordinateur est supérieure ou égale à la version 1607. En pratique, quelques clics suffisent pour s’en assurer. Il suffit d’accéder aux « Informations système » dans la partie « Système » de l’ordinateur. Une petite recherche au niveau de la barre des tâches permet d’y accéder rapidement.

Une fois dans la section, vous devez être en mesure de relever la version Windows du PC. Pour cause, elle est généralement renseignée à gauche dans « Informations système ». Si effectivement la version du système d’exploitation de votre PC n’est pas inférieure à la version 1607, tout est bon pour que vous puissiez caster votre appareil mobile sur le PC.

La prochaine étape sera de mettre les deux terminaux sur un même réseau. Un réseau Wi-Fi est l’idéal et il suffit de connecter les appareils sur une même box par exemple et le tour est joué. Vous devez ensuite activer la connexion sur chacun des deux terminaux.

La dernière étape consiste à configurer votre téléphone pour l’associer au PC via le Wi-Fi. La procédure pour ce faire varie généralement d’un téléphone à un autre, mais la plus commune est la suivante. En parcourant la section paramètres du téléphone, accédez à la partie « Réseaux sans fil » et choisissez l’option « Affichage sans fil ».

Vous aurez là, activé cette option et votre bureau devrait en principe s’afficher. Vous n’aurez ensuite qu’à cliquer sur le nom de votre ordinateur, lequel se présente généralement sous cette forme Desktop – (Nom de votre PC), pour lancer la projection.

Il ne s’agit cependant pas de la seule méthode de projection possible. En dehors de la projection via un Wi-Fi, l’opération peut également être réalisée via USB au moyen de certaines applications spécialement dédiées pour ce faire.

Pourquoi caster son téléphone sur PC ?

Dupliquer l’écran de son téléphone sur PC peut être nécessaire pour diverses raisons. Quand bien même le smartphone s’avère beaucoup plus pratique de par sa taille et sa connectivité, son petit écran reste dans bien des cas un de ces nombreux points faibles.

De même, s’il est considéré comme un ordinateur également, le smartphone intègre très peu toutes les fonctionnalités d’un PC et n’a d’ailleurs pas encore été conçu pour être utilisé comme celui-ci. Quoi qu’il en soit, le principal intérêt de caster son téléphone sur PC est de pallier au petit écran de visualisation qu’offre le téléphone.

Ce qui est assez évident d’autant plus qu’une fois les deux terminaux associés, il n’est pas possible d’effectuer sur le PC toutes les actions qui étaient possibles sur le téléphone ou d’utiliser certaines de ses applications.

Avantages caster son téléphone sur PC

Les avantages de caster son téléphone sur PC sont nombreux et se rapportent tous à proprement parler au large écran de visionnage et de diffusion qu’offre l’ordinateur. En effet, en projetant votre téléphone sur votre ordinateur, vous bénéficiez d’une plus grande visualisation que sur le petit écran du smartphone.

Ainsi, vous pouvez très facilement lire les notifications de votre appareil mobile sur l’ordinateur, bien visionner et consulter vos fichiers photos et images. Aussi, le visionnage de contenus vidéo sera sans doute beaucoup plus intéressant sur votre PC que sur le téléphone directement.

Par ailleurs, d’autant plus que le partage de flux est activé entre les deux terminaux durant l’opération d’autres actions assez intéressantes peuvent en outre être effectuées depuis votre ordinateur. Vous pouvez en effet envoyer et répondre à des SMS depuis le PC ou effectuer des transferts de fichiers entre les deux appareils à l’aide du clavier et de la souris.

Le contrôle du smartphone depuis l’ordinateur et les parties de jeux Android directement sur le PC sans émulateur sont également possibles. Il faut toutefois souligner qu’en pratique, la plupart de ses fonctionnalités supplémentaires sont possibles lorsque vous projetez l’écran de votre téléphone sur votre PC via USB grâce à des logiciels et applications spécifiques.

Inconvénients caster son téléphone sur PC

À priori, caster son téléphone sur PC n’a pas de réels inconvénients si ce n’est des insuffisances relatives à la méthode utilisée pour effectuer la projection. Ainsi, lorsque l’opération se fait simplement avec Wi-Fi, vous ne pouvez qu’afficher que l’écran du téléphone sur l’ordinateur.

Les fonctionnalités multitâches ne sont généralement pas disponibles avec cette méthode. En revanche, en dupliquant l’écran de votre portable via USB avec des logiciels et applications spécialement conçus pour ce faire, vous bénéficiez de nombreuses fonctionnalités supplémentaires avec l’affichage d’écran.

Toutefois, certains points faibles peuvent également être notés avec cette méthode. Il peut s’agir de la nécessité de faire des achats intégrés pour bénéficier des fonctions avancées et du manque de stabilité de certaines applications. Le processus pour caster l’écran de votre téléphone sur le PC peut également être compliqué.

App Google Cast : application pour caster depuis son smartphone

Google Cast est une application mise au point par Google pour faciliter l’extension du web au grand écran. S’il s’agissait autrefois d’une extension de Chrome, Google Cast est désormais totalement intégré au navigateur, ce qui rend son utilisation beaucoup plus facile.

En réalité, vous n’avez besoin d’aucune installation ou d’effectuer certaines configurations pour caster depuis votre smartphone. Il suffit que votre appareil mobile et l’appareil destinataire soient compatibles et le tour est joué.

Vous pouvez très facilement dupliquer l’affichage de vos photos et contenus vidéo sur un plus grand écran à partir de votre téléphone compatible. D’ailleurs, si la diffusion se fait depuis une application du smartphone, l’opération reste possible d’autant plus que plus de 1000 applications (Netflix, CANAL+, Spotify, Deezer, etc.) supportent la fonction.

Accessoire Chromecast

Pour dupliquer l’affichage des contenus lus à partir de votre smartphone sur le grand écran de votre PC ou d’une TV compatible, une connexion entre les deux appareils est généralement requise. De nombreux accessoires sont disponibles pour ce faire.

Toujours est-il que le boîtier Chromecast est très prisé en la matière d’autant plus si c’est Google Cast qui sera utilisé pour caster depuis votre smartphone. Le Google Chromecast est en effet une passerelle, un outil idéal pour optimiser l’utilisation de votre téléphone.

Pour cause, une fois l’opération lancée, il est possible de faire autre chose de votre terminal, ou même l’éteindre, sans interrompre la diffusion. Facile à utiliser et compatible avec un large éventail d’applications, cette clé HDMI est assez simple à configurer qui plus est.