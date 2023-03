Meilleurs smartphones pliables en 2023 : Z fold 4, Z Flip 4, Honor Magic Vs et OPPO Find N2 Flip

Les smartphones pliables constituent une véritable innovation dans le domaine de la téléphonie mobile. Ils vous changent radicalement des smartphones classiques de par leurs performances et leurs designs. Les géants de l’industrie des smartphones ne cessent de rivaliser d’ardeur afin de proposer des smartphones très performants et résistants aux utilisateurs. Dans la suite de ce billet, découvrez un point sur les meilleures sorties en 2023.

Qu’est-ce qu’un smartphone pliable ?

Le smartphone pliable, encore appelé téléphone pliable, est un téléphone intelligent doté d’un écran souple. Avec ce type de téléphones, il est possible de plier et de déplier la dalle OLED par l’intermédiaire de charnières intégrées.

À l’analyse des smartphones pliables, deux catégories essentielles se dégagent.

D’une part, on recense les smartphones qui s’ouvrent et se ferment dans le sens horizontal, un peu comme le Samsung Galaxy Z Fold 3. Ces smartphones pliables, une fois dépliés, laissent transparaître une surface correspondant à celle de deux écrans « classiques », l’un à côté de l’autre.

D’autre part, on trouve les smartphones pliables qui se déplient dans le sens vertical, un peu comme le Samsung Galaxy Z Flip 3. Ceux-ci conservent un écran de taille comparable à celle d’un téléphone « classique », et se replient sur eux-mêmes pour former un « carré » très compact.

En dépit de leur caractère pliable qui peut rappeler un style de téléphone démodé, les smartphones flexibles conservent un design premium et élégant. Cependant, avant d’envisager de vous procurer de tels appareils, il convient de vous attarder sur leurs avantages et leurs inconvénients.

Avantages smartphones pliables

Vous le savez certainement, la grande nouveauté avec les smartphones pliables est leur écran flexible qui peut se plier et se déplier à volonté.

Ces nouveaux smartphones permettent donc d’accéder à une nouvelle expérience d’affichage sur téléphone portable.

Les smartphones pliables permettent à leurs utilisateurs de bénéficier d’un écran extra-large. Ainsi, ils peuvent effectuer de multiples tâches avec une certaine aisance visuelle.

Ils peuvent par exemple visionner des vidéos ou lire le journal comme sur une tablette, ou réaliser ces deux actions simultanément. L’affichage extra-large permet également aux joueurs de profiter d’une qualité optimale pendant qu’ils jouent.

Par ailleurs, les smartphones souples sont développés avec de nouvelles fonctionnalités qui augmentent leur performance, et par conséquent la productivité de leurs utilisateurs.

En effet, ces smartphones nouvelles générations possèdent, pour la plupart, un processeur puissant, une batterie de longue durée et beaucoup plus d’espace de stockage de données.

Ces caractéristiques réjouissent aussi bien les amateurs de gaming que les personnes qui utilisent le mobile dans un cadre professionnel.

Ces smartphones à tout faire possèdent aussi des appareils photo dotés d’une meilleure résolution. Ils sont conçus avec plus de mégapixels et possèdent de nombreux outils pour selfies.

Inconvénients smartphones pliables

Les smartphones pliables, dans la lignée des autres innovations de la technologique, ont un certain coût.

En réalité, les différentes avancées technologiques apportées par les téléphones pliables ont nécessité d’énormes investissements financiers de la part des fabricants. Ces derniers ont donc fait répercuter leur investissement sur le prix des smartphones.

De même, à l’évidence, malgré les nombreuses promesses des fabricants, les smartphones pliables ont un poids plus conséquent que les smartphones standards.

Cela est principalement dû au fait qu’un écran deux fois plus large nécessite une batterie beaucoup plus puissante, et donc plus lourde pour fonctionner.

En outre, la prise en main de la plupart des smartphones pliables peut paraître difficile. Cet état de choses résulte des nouvelles fonctionnalités renforcées par rapport aux dernières générations de smartphones.

De ce fait, il est possible que vous ayez du mal à vous habituer aux écrans multiples. Presque toutes les fonctions de ces nouveaux mobiles possèdent un nouveau design et une nouvelle manière d’être utilisées.

Autrement dit, il y a de quoi déconcerter les nouveaux utilisateurs de ces smartphones. Cependant, les avantages en termes de performances contrebalancent significativement ces quelques inconvénients.

Du reste, il faut relever qu’après expérience, les quatre meilleurs smartphones qui se dégagent en 2023 sont : la galaxy Z Fold 4, le Samsung galaxy Z Flip 4, le Honor Magic Vs, le OPPO Find N2 Flip.

Guide des meilleurs téléphones pliables en 2023

Dans les lignes à suivre, il sera question de vous faire une présentation des smartphones pliables ci-dessus cités (avantages et inconvénients) afin que vous puissiez vous en faire une opinion en toute connaissance de cause.

Téléphone Pliable : Z fold 4

Le Samsung Galaxy Z fold 4 est un smartphone pliable presque identique à son prédécesseur. Il dispose d’un écran AMOLED interne qui mesure 7,6 pouces une fois déplié.

Son écran extérieur est légèrement plus petit avec 6,2 pouces, mais donne accès à toutes les fonctions du smartphone.

On retrouve dans ce smartphone, un nouveau SoC Snapdragon 8+ Gen 1 et un triple module photo de 50 MP. Pour la batterie, on reste sur du 4400 mAh rechargeable en 25 W.

Avantages Z fold 4

Le Z fold 4 possède un design soigné et robuste. Il s’agit notamment de l’IPx8. Ses deux écrans de 120 Hz sont très lumineux.

Aussi, il dispose d’une barre de tâches et multitâche qui s’avère être très utile. Ses fonctionnalités sont pleines de potentiel et son écran externe a un meilleur ratio. L’autre atout du Z fold 4 est son système sur puce Snapdragon 8 Gen.

Enfin, le smartphone possède une autonomie assez performante et confortable en usage hybride. Le Z fold 4 est assez polyvalent et offre de très belles photos.

Inconvénients Z fold 4

Le Z fold 4 a une pliure tout aussi visible et palpable. Aussi, il n’y a toujours pas de rangement pour le S pen. Il reste encore des efforts à faire afin de pouvoir réellement profiter du grand écran. On peut aussi déplorer la calibration des couleurs et la charge filaire lente, limitée à 25 W.

Téléphone Pliable : Z Flip 4

Le Samsung Z Flip 4 est un smartphone conçu pour les personnes qui veulent un smartphone pliable, mais sans l’encombrement du Z Fold.

Il possède un écran AMOLED principal de 6,7 pouces 120 Hz et un écran secondaire de 1,9 pouce.

Le Z Flip 4 dispose d’un SoC Snapdragon 8+ Gen 1 avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage, un double module photo de 12 MP et une batterie de 3300 mAh.

Avantages Z flip 4

Le Z flip 4 bénéficie d’un excellent design pour le mode pliable et le mode Flex, avec une interface dédiée. Il y a une bonne amélioration de l’appareil photo.

Aussi, l’autonomie de la batterie est meilleure. Elle augmente à un jour complet en usage standard. Il faut également apprécier la performance maximale de ce téléphone qui est un cran plus élevé.

Inconvénients Z flip 4

Avec le Z flip 4, le bouton de volume est difficile d’accès. Le smartphone nécessite qu’on utilise les deux mains pour effectuer certaines opérations.

Pour les amateurs de poches étroites ou les personnes qui se déplacent sans sac à main, le Z flip 4 peut s’avérer trop épais. Cependant, la recharge rapide demeure trop lente.

Téléphone Pliable : Honor Magic Vs

Le Honor Magic Vs est un portable qui peut concurrencer Samsung avec sa gamme de téléphones pliable. Il possède un format assez similaire au Galaxy Z Fold 4. Il a de quoi susciter l’envie d’être utilisé chez les amateurs de smartphones pliables.

Il est doté d’une dalle Oled de 6,45 pouces. Mais, une fois ouvert, c’est un écran de 7,9 pouces qui est déployé. Le Honor Magic Vs est également animé par un Snapdragon 8+ Gen 1, auquel sont associés 12 Go de RAM et 256 Go de stockage non extensible.

Le smartphone possède un triple module photo mené par un capteur Sony de 54 MP. Sa batterie est de 500 mAh, rechargeable en 66 W.

Avantages Honor Magic Vs

Le Honor Magic Vs possède un écran qui peut se plier totalement à plat. Sa charnière est supposée plus solide et résistante (400 000 ouvertures).

Aussi, pour un smartphone pliable, il a un poids relativement léger. Enfin, le ratio 21 : 9 pour l’écran de couverture (comme un smartphone Sony) est aussi un atout de taille.

Inconvénients Honor Magic Vs

Le smartphone ne possède pas d’indice IP. On ne dispose pas encore de données sur la protection au dos et sur l’écran. Un autre point négatif est l’absence de port micro SD et de prise jack. Enfin, il existe un grand risque de chocs entre les deux écrans, lorsque le smartphone est en mode replié.

Téléphone Pliable : OPPO Find N2 Flip

Le Find N2 Flip est un smartphone compact et pliable de la marque Oppo. Son écran AMOLED, une fois ouvert, présente une taille de 6,8 pouces, mais une fois fermé, on trouve un autre écran AMOLED de 3,26 pouces. Cela évite d’avoir à déplier tout le temps le smartphone.

Le smartphone pliable est doté d’un Soc Mediatek Dimensity 9000+ auquel sont associés 8 Go de RAM et 256 Gp de stockage interne.

Sur le Find N2 Flip, vous trouverez un module photo de 50 MP et un objectif selfie de 32 MP. Sa batterie possède une capacité de 4300 mAh et peut être chargée avec une puissance allant jusqu’à 44 W.

Avantages OPPO Find N2 Flip

Avec l’Oppo Find N2 Flip, vous bénéficiez d’un smartphone pliable dont la pliure est très peu visible. Son écran possède un ratio assez normal, et le ColorOS aussi est au top.

Son format et son grand écran externe font également partie de ses points positifs. Enfin, il faut souligner qu’avec le Find N2 Flip, les performances sont au rendez-vous sans chauffe (le smartphone ne chauffe pas).

Inconvénients OPPO Find N2 Flip

Le Find N2 Flip d’Oppo ne présente pas d’énormes points faibles. Ses principaux points négatifs tournent autour de son autonomie d’une journée qui est plutôt limitée.

Aussi, note-t-on l’absence de certification d’étanchéité totale et de téléobjectif. Il faut donc avouer que la partition photo ne sera pas si éblouissante.