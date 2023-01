Google Slide : Suite Web gratuite Google Docs Editors

Parmi les différentes innovations que propose Google depuis un certain nombre d’années, Google Slides fait partie des plus impressionnantes. En effet, ce dernier est très utilisé aujourd’hui pour des présentations académiques, en entreprise et pendant les grandes conférences.

Il fait partie d’une suite qui facilite la vie aux utilisateurs en matière de création et de présentation de documents. Voulez-vous en savoir un peu plus à ce propos ?

On vous parle ici de la suite complète qui contient Google Slides, de comment installer ce composant et de quelques-uns de ses avantages.

Qu’est-ce que la suite Google Docs Editors

La première version de Google Docs Editors est sortie en 2006, plus précisément le 6 mars. Cette suite est classée comme une « suite bureautique de productivité » dont le fonctionnement est axé sur le web. C’est un ensemble de logiciels complémentaires proposés par Google pour la bonne marche de Google Drive, un service de stockage et de partage de fichiers de divers formats dans le cloud.

La suite Google Docs Editors est accessible gratuitement à tous les internautes qui disposent d’un compte Google personnel. Ainsi, si vous avez votre compte, vous pouvez accéder à cette suite à partir d’une appli web.

Vous pouvez choisir une option parmi les applications mobiles iOS, macOS et Android. Il existe également la possibilité d’avoir cette suite grâce à une appli de bureau pour ChromeOS. Une fois que Google Docs Editors est téléchargé, il donne accès entre autres à des composants dont :

Google Docs ;

Google Sheets ;

Et Google Slides.

Qu’est-ce que Google Slide

Google Slide est un outil de création de diaporamas en ligne qui permet de consulter et d’apporter des modifications à différents fichiers. Il est dynamique, assimilable à Powerpoint tout comme Google Docs et Google Sheets qui sont respectivement assimilés à Word et à Excel.

Si vous envisagez d’installer Google Slides sur votre appareil, sachez d’avance que le processus est simple. Il vous suffira de télécharger l’application et pour y arriver, il faudra :

Ouvrir Play Store ;

Rechercher l’appli en tapant son nom dans la barre de recherche qui se trouve en haut au niveau de l’interface de Play Store ;

Appuyer sur l’option « Installer » et attendre que le téléchargement se termine.

Dès que le processus de téléchargement est terminé, l’icône de l’application de Google Slides apparaîtra sur votre écran. Vous pouvez ensuite cliquer dessus pour voir les options qui s’offrent à vous.

Pourquoi utiliser Google Slide

Pour la création rapide d’une présentation, vous pouvez choisir un modèle qui vous plaît en parcourant les différents prototypes proposés par le logiciel. Cela permet de gagner du temps et de l’énergie en procédant juste à la modification des textes et des images. Avec cette option, vous pouvez facilement rendre l’idée d’un produit, d’un service ou de tout autre projet plus visuel.

Les infographies qui sont proposées permettent d’avoir des diapositives qui comportent chacune une quantité différente d’éléments. Ces diapos sont également présentées avec des palettes de couleurs variées pour vous aider à créer de meilleures présentations.

Toutefois, si vous avez envie de mettre à contribution votre créativité, vous pouvez procéder autrement. La possibilité vous est offerte de générer vos propres diapositives et de les disposer comme bon vous semble.

Avantages Google Slide

Google Slides aide les amateurs comme les professionnels à concevoir des présentations efficaces et à collaborer dessus en temps réel avec d’autres utilisateurs.

Ce logiciel permet de créer aussi des présentations en équipe en synchronisant les données de ses présentations à travers un partage simplifié.

Ainsi, il permet d’utiliser les commentaires et d’attribuer des tâches pour développer des idées avec ses coéquipiers.

Inconvénients Google Slide

Malgré ses nombreux avantages, Googles Slides est un logiciel qui présente quelques limites. En réalité, avec cette application, vous ne pouvez pas créer des fichiers de plus de 100 Mo. De plus, les présentations que vous aurez à importer ne doivent pas dépasser cette taille après leurs conversions au format de Google.

Tous les outils de la suite Google Docs Editors

Mis à part Google Docs, Google Sheets et Google Slides, Googles Docs Editors contient encore d’autres outils efficaces comme :

Google Drawings ;

Google Forms ;

Google sites ;

Google Keep.

Google Drawings permet de créer des diagrammes et Google Forms est utilisé pour une bonne administration des enquêtes. Google sites est utile pour créer des pages web et Google Keep aide à prendre plus facilement des notes.

En dehors de ces éléments, il faut noter que Google Docs Editors comportait aussi Google Fusion Tables qui est un outil pour gérer des données. Par ailleurs, la disponibilité de celui-ci a été interrompue en 2019 et cet outil n’est plus accessible actuellement. Vous ne pourrez donc télécharger que Google Slides et les autres outils présentés ci-dessus avec la suite de Google Docs Editors