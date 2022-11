Google Sites : plateforme de création et d’hébergement de sites web gratuit

Est-ce que Google Sites est gratuit ?

Google Sites fait partie de G Suite et est donc couvert par les termes du contrat de service G Suite, qui comprend des frais d’abonnement. Google Sites n’étant pas un produit autonome, son utilisation ne donne lieu à aucun frais individuel. Toutefois, en fonction des besoins de votre entreprise, vous devrez peut-être souscrire un plan G Suite plus complet incluant Google Sites.

Pour plus d’informations sur l’achat de plans G Suite, veuillez consulter la page officielle des tarifs. En outre, certaines personnalisations ou fonctionnalités avancées peuvent nécessiter des frais supplémentaires. Pour plus de détails, veuillez contacter l’administrateur informatique de votre organisation

En général, cependant, la création de sites Web et de sites collaboratifs avec Google Sites ne nécessite pas de frais ou de paiements initiaux ; tout ce dont vous avez besoin pour commencer est un compte G Suite actif.

Vous pouvez accéder aux sites Google par le biais du tableau de bord G Suite, qui est accessible à tous les utilisateurs de G Suite. Dans le tableau de bord, cliquez sur l’onglet « Sites » pour accéder aux sites existants, les gérer ou en créer de nouveaux. Vous pouvez également gérer vos sites Google à partir de Drive, Gmail, Calendar et d’autres produits G Suite. Pour commencer à créer des sites Web et des sites collaboratifs avec Google Sites, veuillez consulter notre guide d’utilisation détaillé

Pour une assistance supplémentaire lors de l’utilisation de Google Sites, veuillez consulter le centre d’aide officiel ou contacter votre administrateur informatique pour plus d’informations. Bon partage !

L’hébergement d’un site Web sur Google Sites est un processus simple et pratique. Il y a deux étapes principales que vous devez suivre pour réussir à héberger votre site Web sur Google Sites. Tout d’abord, vous devez créer le site à l’aide de l’outil Site Builder proposé par Google. Cet outil vous permet de choisir parmi une série de modèles et de les personnaliser avec des images, du texte et d’autres éléments. Une fois cette étape franchie, vous pouvez publier le site et le mettre en ligne à la disposition de tous ceux qui souhaitent le visiter. Ensuite, vous devrez acheter un nom de domaine qui relie votre site à son adresse URL afin que les visiteurs puissent le trouver facilement en ligne

Une fois ces deux étapes accomplies, votre site devrait être prêt à être hébergé sur Google, accessible depuis le monde entier ! Vous pouvez ensuite gérer les paramètres du site, tels que le nom de domaine et l’accès des utilisateurs, via le tableau de bord de Google Sites. Ce tableau de bord vous permet d’ajouter du contenu, d’ajuster les éléments de conception et de surveiller les performances de votre site

Google Sites permet à chacun de créer facilement un site Web à partir de rien, sans avoir besoin de compétences en codage ou d’expertise technique. Avec cette plateforme, l’hébergement de votre site Web sur Google est un processus simple qui ne demande qu’un investissement en temps pour être opérationnel. Une fois les deux étapes ci-dessus accomplies, votre site sera accessible au public en un rien de temps !

Google Sites vous permet de créer un site web gratuitement. Pour ce faire, allez d’abord sur https://sites.google.com/. Cliquez sur le bouton « Créer » et sélectionnez le modèle de votre choix. Une fois que vous avez choisi un modèle, vous accédez à Site Builder, où vous pouvez personnaliser votre site à l’aide de divers éléments de conception tels que du texte et des images. Après avoir personnalisé le site, cliquez simplement sur « Publier » et votre site sera en ligne !

Si vous souhaitez acheter un nom de domaine pour votre site Web, Google propose également une option à cet effet. Pour ce faire, ouvrez la page Google Domains dans un nouvel onglet ou une nouvelle fenêtre et saisissez le nom de domaine de votre choix dans la barre de recherche.

