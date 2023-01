Google Keep : télécharger l’application de prise de notes ou Post’It nouvelle génération

Google Keep est un service que vous pouvez utiliser pour enregistrer n’importe quel type d’information que vous souhaitez ne pas oublier.

Aimeriez-vous l’adopter dans votre quotidien pour des prises de notes ou des rappels ?

Bonne idée ! Découvrez dans ce billet toutes les informations nécessaires sur l’application Google Keep.

Qu’est-ce que Google Keep ?

Google Keep est une application de prise de note qui a été conçue pour aider à la productivité et à l’organisation. Il s’agit d’un système d’aide-mémoire centralisé en ligne. La première version de cette application développée par la firme de Mountain View est sortie le 20 mars 2013 et la dernière version date du mois de novembre 2020.

Doté d’une interface simple, sobre et facile à utiliser, Google Keep offre un ensemble d’outils puissants qui font de lui un outil de gestion de tâche efficace. Ces outils vous permettront de créer des notes avec du texte, des dessins, une liste à cocher, des images ou du son.

Vous pouvez vous en servir également pour enregistrer des notes audio grâce au dictaphone qui est inclus et au micro de votre appareil mobile. Chacune de ses notes apparaît sur la page principale. Vous pouvez donc facilement avoir accès aux documents que vous souhaitez modifier. Cette application vous donne aussi la possibilité d’archiver les notes dont vous n’avez plus besoin.

En outre, Google Keep fait partie intégrante de l’offre Google Workspace. Il facilite ainsi la collaboration entre les utilisateurs du compte. Connectée à votre compte Google, cette application vous donne la possibilité de synchroniser vos notes sur l’ensemble de vos appareils. D’ailleurs, elle surpasse largement Evernote (application multi-supports) et Microsoft OneNote qui est inclus dans les logiciels Office.

Vous avez la possibilité de télécharger l’application mobile sur votre tablette ou smartphone sous Android ou sous iOS (iPhone et iPad). Dans ce cas, si vous n’avez pas de compte Google, il vous faudra en créer un gratuitement.

Aussi, pour utiliser Google Keep, vous pouvez installer l’extension pour Google Chrome ou accéder directement au service en ligne pour navigateur afin de l’ouvrir sur votre ordinateur (Windows, Linux, Mac OS).

Avec Google, vous pouvez créer, modifier et partager des notes facilement. En effet, dès que vous téléchargez votre application Google Keep, il vous suffira de créer vos notes tout en y associant des rappels en fonction d’une heure ou d’un lieu. Si vous souhaitez qu’un autre utilisateur consulte et modifie votre note, vous devez la partager avec lui.

Pour vite trouver vos différentes notes dans Google Keep, vous avez la possibilité d’y ajouter des couleurs, des libellés ou les épingler tout simplement. En cas de partage de note, vous serez les seuls à voir ces codes. D’ailleurs, vous pouvez créer jusqu’à près de 50 libellés.

L’ajout des étiquettes dans Google Keep

L’ajout des étiquettes dans Google Keep n’est pas complexe. Pour le faire, il vous suffira d’ouvrir la note dans Google Keep et d’appuyer sur le menu à trois points. Ensuite, vous devez sélectionner « Libellés » (application mobile). Dès que c’est fait, appuyez sur la case à cocher afin de sélectionner l’étiquette qui existe ou entrez tout simplement un nom d’étiquette dans la zone de texte, ce qui vous permettra d’en créer une nouvelle.

L’ajout des couleurs dans Google Keep

L’une des meilleures manières de bien organiser votre Google Keep, c’est d’utiliser le jeu de couleurs. En réalité, les notes sont toutes de couleur blanche par défaut. Toutefois, l’application vous permet de changer celle-ci afin de faciliter l’identification. À titre illustratif, vous avez la possibilité de garder toutes vos notes personnelles en jaune. Pour réussir à changer la couleur d’une note sur les applications mobiles, il vous suffira d’appuyer sur le menu à trois points dans une note individuelle et de sélectionner par la suite une parmi les couleurs disponibles.

L’ajout des épingles dans Google Keep

Pour mieux organiser vos notes, vous pouvez épingler celles qui sont très importantes et prioritaires. Cela vous permettra d’y avoir accès très rapidement à n’importe quel moment même si vous ajoutez de nouvelles notes.

Quelles sont les techniques pour synchroniser Google Keep avec Gmail ?

La synchronisation de Google Keep avec Gmail se fait très facilement. Pour y arriver, il vous suffira d’appuyer sur « Configuration » sur votre mobile Android, tablette ou iOS. Ensuite, vous devez appuyer sur « Comptes » et sur le symbole Google de Gmail que vous trouverez dans le menu déroulant.

Dès que c’est fait, sélectionnez le compte Google que vous utilisez pour être actif sur Google Keep et qui vous servira à partager vos notes. Recherchez et activez par la suite Google Keep sur l’écran « synchronisation » et le tout est joué. Bref, vous savez désormais tout ce qu’il faut sur les avantages de cette application. Il vous suffit de l’adopter pour bénéficier de ses multiples fonctionnalités.

Autres services Google