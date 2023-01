Qu’est-ce que Google Sheets ? : Tableur & Traitement de données

Google Sheets est un tableur, une forme d’Excel, mais qui n’est disponible qu’en ligne. Au même titre que Google Docs, Google Forms ou encore Google Drawings, il est contenu dans le paquet gratuit Google Docs Editors que propose Google.

Il peut ainsi être employé pour la fourniture d’outils et d’instruments compatibles avec d’autres types de formats. Mais, quels sont concrètement les rôles qui le caractérisent ? Autrement dit, quelles sont de façon précise les fonctionnalités de ce type de tableur ?

Aussi, quelle différence peut-on faire entre Google Sheets et Excel puis comment pourrait-on s’en servir ? Google Sheets est-il par ailleurs gratuit ? Décryptage.

Autres articles :

Quels sont les rôles de Google Sheets ?

Tant sur le plan de la structure que de la fonctionnalité, Google Sheets et Excel sont deux tableurs très similaires. En effet, avec Google Sheets et à partir de la fonction « Explorer », vous pourrez facilement faire des calculs rapides. Vous pourrez même visualiser des informations sur plusieurs cellules sans avoir à vous gêner. En bref, tout ce qui peut être fait sur Excel peut l’être sur Google Sheets et de façon encore plus facile.

Google Sheets permet également de protéger des onglets. Le document Google Sheets donne en effet la possibilité de verrouiller l’accès à certaines plages de données. Conséquence, vous pouvez avoir la main sur un fichier et simultanément le partager à d’autres personnes sans que ceux-ci n’aient accès à tous les éléments du fichier.

Tant qu’elle est activée, une autre fonctionnalité de ce tableur permet aussi de recevoir des notifications chaque fois que votre destinataire apporte des modifications au fichier. En fonction de la configuration que vous auriez eu à définir, ces notifications viennent dans votre boîte Email soit selon un rapport quotidien soit selon un rapport immédiat.

Quelle différence y a-t-il entre Google Sheets et Excel ?

Quoique Google Sheets et Excel soient des tableurs assez similaires, ils sont différenciés par un certain nombre de caractéristiques.

En effet, Google Sheets donne par exemple la possibilité à plusieurs utilisateurs de travailler sur un même fichier de façon simultanée ce qui n’est bien évidemment pas le cas avec Excel.

Aussi, on peut également créer les graphiques de façon automatique avec Sheets ce qui n’est une fois encore pas possible avec Excel.

En dehors de ces deux points de différences non négligeables, voici quelques autres dissemblances remarquables entre Excel et Google Sheets :

Google Sheets se classe dans la catégorie des logiciels de gestion documentaire alors qu’Excel s’emploie plus pour les travaux liés à la comptabilité ;

alors qu’Excel s’emploie plus pour les travaux liés à la comptabilité ; Excel n’offre aucun connecteur natif avec des applications tierces alors que Sheets en offre un.

Il est intéressant de remarquer qu’en dépit de ces différences, les deux produits informatiques œuvrent tous pour une gestion des données numériques, graphiques et textuelles.

Google Sheets est un outil informatique très facilement manipulable. C’est d’ailleurs ce qui justifie son adoption chez la plus grande majorité des enfants et des débutants en informatique. En effet, il n’y a rien de plus facile que la création d’une feuille de calcul Google Sheets. Vous n’aurez qu’à cliquer sur « Créer une feuille de calcul » puis le tout serait ainsi joué.

Pour ce qui est de l’utilisation des fonctionnalités de l’outil, vous n’aurez également pas à chercher parce que tout est écrit et configuré de sorte que vous n’ayez même pas besoin de l’aide d’une assistance pour employer le tableur.

Si toutefois, il arrivait que vous ne vous retrouviez pas, vous n’aurez qu’à vous rendre dans la rubrique « Aide » pour poser vos questions ou vous rendre directement sur internet pour faire vos recherches de compréhension.

Google Sheets est-il gratuit ?

Oui, absolument gratuit. Il vous suffit de disposer d’une bonne connexion pour pouvoir y accéder. N’hésitez donc pas à faire votre propre expérience en cas de besoin

Autres articles :