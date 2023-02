Google Workspace 2023 : Suite d’outils bureautique professionnelle et de logiciels de productivit

Google Workspace est un environnement de travail permettant la communication et la collaboration et qui comporte un certain nombre de logiciels de productivité. La plupart de ces outils permettent de collaborer à plusieurs sur un projet, et ce, même depuis n’importe où. Bref, les avantages qui découlent de l’utilisation de ces outils sont nombreux et variés.

Cette suite d’outils bureautique proposée par le géant américain Google figure d’ailleurs parmi les outils efficaces de télétravail pour permettre de travailler et d’organiser des réunions à distance. Alors, sans plus attendre découvrez, en lisant cet article, Google Workspace, l’un des meilleurs environnements de travail, destinés aux professionnels.

Qu’est-ce que Google Workspace ?

Cela fait déjà de nombreuses années que le géant américain Google propose sur le marché de nombreuses applications intelligentes. Et la plupart d’elles sont destinées aussi bien aux particuliers qu’aux professionnels. C’est dans cette même démarche que la firme américaine a créé Google Workspace avec pour objectif de rassembler en un seul et même écosystème, l’ensemble de ses outils. Il était connu sous l’appellation G-Suite et ce n’est qu’en 2020 qu’il a été rebaptisé.

Google Workspace est une alternative efficace de décentralisation des environnements de travail proposée par le géant de Mountain View. L’objectif de cette solution est de promouvoir et d’améliorer considérablement la digitalisation de la productivité. Il s’agit d’un outil permettant de mieux communiquer, de booster la productivité et d’optimiser les moyens de collaborations. La suite d’outils bureautique de Google est réservée à l’utilisation dans un cadre professionnel.

Avantages Google Workspace

L’utilisation de l’outil Google Workspace présente de nombreux avantages qui ne sont pas des moindres. Si vous recherchez un moyen d’optimiser vos collaborations, de gagner en productivité, de travailler en toute sureté, il serait judicieux pour vous d’adopter ce genre de solution numérique.

Le premier avantage de Google Workspace réside dans le fait que cet outil vous permet de travailler de partout depuis n’importe quel appareil.

En réalité, cet outil numérique de Google utilise le Cloud et vous pouvez y accéder, peu importe votre localisation.

Google Workspace favorise également la collaboration en temps réel entre de nombreuses personnes travaillant sur un même document. À cet égard, vous avez la possibilité d’éditer des documents, les examiner, les distribuer ou encore les modifier comme vous voulez avec n’importe quel appareil.

De plus, au fur et à mesure que vous éditez vos documents, ils s’enregistrent automatiquement. Avec un tel outil, vous pouvez faire des traductions, des recherches, gérer des projets, et plus encore.

Enfin, Google Workspace permet aux entreprises de booster leur productivité et d’atteindre un niveau d’efficacité optimal. Facile d’utilisation, cette solution permet aux professionnels de se concentrer sur leurs activités au lieu de gérer la plupart du temps des problèmes informatiques.

Inconvénients Google Workspace

Même si utiliser l’environnement de travail proposé par le géant Google présente de nombreux avantages, il faut signaler que juste à côté, on note également quelques insuffisances.

Tout d’abord, vous devez savoir que Google Workspace n’est pas un outil libre, et de plus, son accès dans le futur reste incertain.

D’un côté, il faut signaler que l’intégration des outils, les uns aux autres peut interrompre l’utilisation d’autres logiciels et ainsi bloquer l’utilisateur dans l’environnement fourni.

En d’autres termes, cela voudra tout simplement dire que si un jour vous souhaitez utiliser un autre outil autre que ceux de Google Workspace, vous pourriez rapidement être dissuadé.

Enfin, les critiques sur la protection des informations par la firme américaine ne tranchent pas positivement.

Est-ce que Google Workspace est gratuit ?

Alors, est-ce que Google Workspace est vraiment gratuit ? C’est la question qui brûle généralement sur toutes lèvres. Mais là, vous devez retenir en tête que cette solution proposée par Google n’est pas totalement gratuite.

Toutefois après que vous vous êtes inscrit à cet environnement de travail, vous bénéficiez tout d’abord d’une période d’essai gratuite couvrant deux semaines. Pendant ce temps d’essai, vous avez la possibilité de collaborer avec une dizaine d’utilisateurs avec qui vous pourrez explorer toutes les fonctionnalités de Google Workspace. Les fonctionnalités des messageries professionnelles et l’utilisation de l’espace de stockage en ligne en sont également incluses.

Cependant, lorsque vous changez d’édition pendant le temps d’offre d’essai gratuit, le nombre de jours inutilisés sera rajouté à votre nouvel abonnement. En exemple clair, si vous changez d’édition le 7e jour de votre essai gratuit, les 7 autres jours restants de l’essai seront appliqués à votre abonnement.

Prix de l’abonnement Google Workspace

En matière d’abonnement, Google Workspace s’adresse à toutes les entreprises, quelle que soit leur taille. Que vous soyez travailleur indépendant ou dirigeant de groupe, la suite d’outils bureautique de Google dispose certainement d’un prix adapté à vos besoins.

On distingue principalement quatre types d’abonnements différents. Les tarifs sont proposés en raison de chaque mois et par utilisateur. Ainsi, vous pouvez retrouver :

Business Starter : Premier type d’abonnement dont le prix est fixé à 4,86 euros/mois/utilisateur. Après un an, ce prix passera à 5,20 euros/mois ;

Business Standard : fixé au début à 3,3 euros/mois/utilisateur. Il grimpera à 10,40 euros après douze mois ;

Business Plus : Troisième type d’abonnement accessible à 15,60 euros/mois/utilisateurs ;

Enterprise : Il s’agit du dernier type d’abonnement adressé seulement aux plus grandes entreprises sur devis.

En ce qui concerne les abonnements Business Starter et Business Standard, leurs prix réduits ne sont valables que pour un an et pour environ 20 utilisateurs. Après ce temps, ils remonteront légèrement.

En ce qui concerne l’abonnement Enterprise, seules les structures de plus de 300 employés peuvent y souscrire. Cela n’est pas possible avec les abonnements Business qui ne dépassent pas la barre des 300 comptes.

Peu importe le type d’abonnement choisi, chaque utilisateur de cet outil bénéficie de la majorité des logiciels disponibles dans la suite.

Qui utilise Google Workspace ?

Compte tenu des nombreux avantages qu’il offre, Google Workspace est l’un des écosystèmes de travail les plus prisés du monde dans la gestion des tâches et des projets. D’ailleurs selon certaines statistiques du géant Google, il existe dans le monde entier plus de 5 millions de structures qui utilisent cette suite d’outils, dont 60 % des entreprises de Fortune.

L’accès à Google Workspace n’est pas quelque chose de compliqué et donc ne nécessite pas beaucoup de tracasseries. Ainsi, si vous avez déjà un compte utilisateur, accédez aux URL, puis renseignez votre adresse mail et votre mot de passe. Dans le cas où vous n’auriez pas encore de compte, vous pourrez déjà, depuis l’interface d’accueil de la plateforme, cliquer sur « créer un compte » puis suivre les étapes pour confirmer votre profil.

Liste d’applications incluses à la suite bureautique professionnelle Google Workspace

Le Workspace proposé par Google inclut incessamment de nombreux logiciels utiles dans la vie de tous les jours. Parmi cette suite, on peut retrouver des outils comme :

Google Doc publisher

Doc est un logiciel de traitement de texte présent dans la suite d’outils bureautique fournie par Google. Il est similaire à « Microsoft Word ». Il dispose de toutes les fonctionnalités de bases pour la création de documents et sa mise en page. Toutefois, les interfaces et modes d’affichages ne sont pas très semblables à Microsoft Office. Pour ajouter des polices ou autres choses, vous avez la possibilité de vous servir des addons. Ce logiciel permet également d’importer facilement beaucoup de formats Microsoft et Adobe ou encore d’enregistrer vos documents dans ces nombreux formats.

Google Sheet

Sheet fait également partie de la suite d’outils fournie par Google Workspace. C’est un outil qui permet efficacement de faire des calculs, d’élaborer des statistiques ou encore de les examiner sous forme de diagramme. Vous avez également la possibilité d’importer les tableaux Excel en toute simplicité. Sauf que pour cet outil, les commandes permettant la saisie des formules diffèrent de celles d’Excel.

Google Form

Google Form est un outil très efficace et utilisé généralement pour créer des questionnaires, ou récolter les données d’une enquête. Ce logiciel propose aux professionnels de nombreux outils prêts à être utilisés pour divers types de questions. Vous avez la possibilité d’y ajouter des images ou le logo de votre marque pour rendre votre formulaire plus attrayant.

Google Slide

Slide est également un outil bureautique très utile et qui figure dans l’écosystème de travail proposé par Google. Cet outil permet en réalité de présenter l’évolution d’un projet en utilisant des formes de graphiques, ou des dessins, des images ou encore des vidéos. Pratique et intuitif, il peut être utilisé par les collaborateurs moins expérimentés. Il se présente un peu comme l’application PowerPoint de la suite Office de Microsoft.

Google Meet

Autrefois appelé « Hangouts », Meet est un service de vidéoconférence intégré dans la suite de Google et qui permet aux professionnels d’organier ou de participer directement aux réunions. Pour créer une réunion, vous aurez juste à générer de façon automatique un lien par lequel vous inviterez les participants.

Google Drive

L’application Drive inclut dans la suite bureautique de Google vous permet de sauvegarder tous vos fichiers sur le cloud de manière sécurisée. Il peut s’agir de photos, de documents, de vidéos, d’animations, etc. De plus, vous pouvez accéder à toutes vos sauvegardes depuis votre position et avec n’importe quel appareil.

Google Calendrier

Google propose également aux professionnels, l’outil Calendrier qui leur permet de se tenir au courant de toutes leurs échéances ainsi que de leurs rendez-clients. Grâce à cet outil, vous pouvez configurer des alertes sous forme de notifications pour vous rappeler vos échéances. Un groupe de collaborateurs peut également utiliser le calendrier partagé afin de noter des réunions de groupe régulières ou pleines d’autres choses.

Pour finir, il est important de noter que ce ne sont que quelques applications incluses à la suite d’outils Google Workspace qui ont été présentées ci-dessus. Il existe bien d’autres applications intéressantes incluses dans Google Workspace