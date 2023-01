Google Snapseed : App de retouche photo gratuite pour Android et IOS

La retouche photo existe depuis la création de la photographie. Contrairement à ce qu’on pourrait penser, les premiers photographes avaient eux aussi leurs petits trucs pour donner de l’éclat à leurs images.

Cependant, aujourd’hui, elle est beaucoup plus aisée et grâce au numérique, elle s’est véritablement démocratisée.

Plus besoin d’être un photographe professionnel pour donner de l’éclat à ses images.

En effet, il existe de nos jours de nombreuses applications mobiles de retouche photo à partir desquelles nous pouvons sublimer nos photos.

Dans cet article, nous vous présentons Google Snapseed, une application de retouche photo gratuite pour Android et IOS.

Qu’est-ce que Google Snapseed ?

Conçue par Google LLC, Snapseed est une application Google de retouche photo disponible pour Android, pour iPhone, pour tablette et pour PC. Elle propose des dizaines d’effets et paramètres pour vous permettre de donner une qualité professionnelle à vos photos depuis votre smartphone.

Ce logiciel permet d’ouvrir des fichiers photo, qu’ils soient JPG ou RAW (format professionnel sans perte de qualité). Il vous propose également 29 fonctions de retouche. Avec Snapseed, vous pourrez recadrer, réaliser des rotations, changer la balance des blancs, modifier le contraste, effacer des éléments, ajouter un effet bokeh, etc.

Il est même possible de créer des combinaisons d’effets et de les enregistrer pour les réutiliser. Pour parfaire les retouches, Snapseed vous propose d’utiliser ses courbes pour des modifications précises.

Retouche photo Snapseed : est ce gratuit ?

Snapseed est un logiciel Google de retouche photo totalement gratuite, sans publicité qui vous permet de sublimer les photos depuis votre smartphone ou votre tablette en quelques secondes.

Pourquoi faire une retouche sur une photo ?

La retouche photo vous permet de modifier les paramètres qualitatifs de vos photos (luminosité, teinte, balance de blancs, contraste) afin de les sublimer. Elle vise à modifier chaque valeur de chaque pixel selon le traitement souhaité.

Faire de la retouche photo vous permet de corriger des défauts d’aspect, d’éclaircir ou assombrir la photo et d’intégrer beaucoup d’autres modifications plus ou moins importantes.

Télécharger Google Snapseed APK Android ou IOS ?

Pour utiliser l’application de retouche Snapseed, vous devez dans un premier temps la télécharger depuis votre magasin d’applications.

Snapseed est disponible sur Play Store ou App Store.

Pour ceux qui ont un iPhone, vous pouvez télécharger Snapseed pour iOS à partir de la version 10.0 pour iPhone ou iPad.

Pour se servir de Snapseed, il faut passer par plusieurs étapes.

Télécharger l’application : Étape 1

D’abord, commencez par télécharger l’application Snapseed. Ensuite, installez-la sur votre téléphone.

Démarrer l’application : Étape 2

Une fois l’application téléchargée, vous pouvez la démarrer. Au lancement de Snapseed, un écran apparaît et vous invite à choisir une photo dans votre galerie. Sélectionnez la photo que vous souhaitez retoucher.

Elle s’ouvrira dans Snapseed avec les traitements accessibles en bas de l’écran. Snapseed est utilisable aussi bien en mode vertical qu’en mode horizontal pour s’adapter au format des images à traiter.

Choisir un mode de traitement : Étape 3

À cette étape, vous devrez choisir un mode de traitement entre la fonctionnalité “STYLES” et la fonctionnalité “OUTILS”. Pour plus de simplicité, il est recommandé d’utiliser la fonction “STYLES”.

Elle se compose d’une liste de 12 filtres d’effets créatifs dont vous voyez immédiatement le résultat sur votre photo. Ensuite, appuyez tout simplement sur la vignette pour l’appliquer à votre image.

Par contre, si vous souhaitez faire un traitement plus personnalisé, il faudra appuyer sur la fonction OUTILS.

Elle propose une liste de 28 outils à savoir :

Retouches ;

Détails ;

Courbes ;

Recadrages ;

Rotation ;

Perspective ;

Agrandir ;

Sélection

Pinceau ;

Connecter ;

Éclat glamour ;

Contraste ;

Théâtral ;

Vignetage ;

Texte ;

Double exposition ;

Cadres ;

Effet focus ;

Noir ; etc.

Vous n’êtes pas tenu de les maîtriser tous. Mais pour chacun d’entre eux, appuyez sur son nom pour l’activer. Ensuite, glissez le doigt de haut en bas sur l’image et choisissez le réglage pour modifier votre photo. Pour diminuer ou augmenter le niveau de l’effet, il vous faut glisser le doigt vers la droite ou la gauche. La réglette de niveau va apparaître en haut de l’image.

Si vous n’êtes pas obligé de maîtriser tous les outils, la maîtrise de certains d’entre eux est indispensable pour améliorer votre photo. Il s’agit, entre autres, de la fonction Retouches qui optimise les réglages classiques d’exposition, de lumière et de couleur de l’image.

Il y a ensuite la fonction Rotation qui redresse automatiquement une photo prise de travers (ou l’inverse). La fonction Correction permet, quant à elle, de supprimer les petites tâches ou les petits éléments gênants. Vous aurez également besoin de la fonction Texte qui permet d’ajouter du texte avec des styles préétablis par-dessus vos photos.

Quand vous avez effectué plusieurs modifications sur votre photo, Snapseed met à votre disposition de puissants outils qui permettent d’annuler une modification. Il s’agit de :

Annuler : cette fonction vous permet d’annuler la dernière opération effectuée ;

: cette fonction vous permet d’annuler la dernière opération effectuée ; Rétablir (1) : cette fonction rétablit ce qui vient d’être annulé ;

: cette fonction rétablit ce qui vient d’être annulé ; Rétablir (2) : cette fonction annule toutes les modifications ;

: cette fonction annule toutes les modifications ; Afficher les modifications d’un effet: cette fonction vous permet d’accéder à la liste complète des modifications pour l’annuler, modifier sa zone d’application et ses réglages.

Cet ensemble de fonctions permet d’utiliser plusieurs outils pour les tester et additionner leurs effets sans contrainte. À tout moment, on pourra revenir dessus, sans être obligé de tout reprendre à zéro.

C’est un atout assez rare dans les outils de retouche photo. Par contre, après enregistrement, vous perdez cette facilité de correction. Comment enregistrer l’image une fois la retouche terminée ?

Enregistrer l’image : Étape 5

Quand vous aurez fini la retouche de votre photo, enregistrez votre photo modifiée. Pour y arriver, appuyez sur EXPORTER (en bas) ou OK (en haut, à gauche). Vous verrez EXPORTER si vous avez ouvert l’application directement. Mais c’est OK qui apparaîtra si vous étiez sur une image et que vous avez utilisé l’icône PARTAGER dans Snapseed.

Avec EXPORTER, trois possibilités de choix vous seront proposées :

Partager : cette option vous permet de transférer l’image dans une autre application ;

: cette option vous permet de transférer l’image dans une autre application ; Enregistrer ou exporter : cette option vous permet d’enregistrer automatiquement l’image dans le même emplacement. Il n’y a pas de différences entre les deux choix. Cela peut varier selon le modèle de téléphone ;

ou cette option vous permet d’enregistrer automatiquement l’image dans le même emplacement. Il n’y a pas de différences entre les deux choix. Cela peut varier selon le modèle de téléphone ; Exporter au format : cette option vous permet de choisir un dossier d’enregistrement ainsi que le nom du fichier.

Avec OK, la photo s’enregistre directement dans un dossier Snapseed. Quoi qu’il en soit, vous n’écrasez pas la photo originale.

Télécharger Snapseed PC ?

Snapseed est disponible pour les PC Windows. Pour télécharger et installer ce logiciel sur votre PC, il vous suffit de vous rendre sur Internet, faire la recherche sur votre navigateur en précisant que vous recherchez Snapseed PC.

Télécharger Snapseed MAC ?

Snapseed est également disponible pour MAC. Vous pourrez donc vous rendre sur Internet pour télécharger Snapseed pour MAC

Autres articles :