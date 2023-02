Connexion Telegram web : Comment se connecter à la version Web de Telegram ?

Comptant plus de 500 millions d’utilisateurs, Telegram est une application de messagerie instantanée qui continue de ressasser de nombreux fans. Avec les multiples avantages qu’elle a à offrir, difficile d’y résister.

Servant à échanger avec plusieurs personnes, cette plateforme garantit la confidentialité et la sécurité de vos messages. En plus d’être accessible sur les smartphones Android et iPhone, il est également possible d’accéder à ce réseau social sur son PC. Si vous ne savez pas comment le faire avec ce dernier, parcourez alors ce guide afin d’en savoir plus.

Télécharger Telegram web sur son PC

Quelle que soit la version de Windows que votre ordinateur possède, vous devez tout d’abord vous connecter au site officiel de l’application. Une fois cela fait, cliquez sur la version de Telegram que vous souhaitez télécharger (Get Telegram). Juste après le téléchargement, cliquez deux fois de suite sur le fichier .exe puis sur l’italien parmi les langues disponibles. Cliquez sur OK et Suivant jusqu’à être invité.

Cliquez maintenant sur Installer et attendez que l’opération prenne fin. Passée cette étape, cochez sur l’option Lancer Telegram puis cliquez sur Terminer. Vous venez ainsi de télécharger Telegram web sur votre PC. Vous pouvez maintenant commencer par envoyer vos premiers messages.

Pour se connecter sur Telegram web, vous devez tout d’abord vous rendre sur webtelegram.org. Une fois sur la page de destination, vous aurez à choisir votre pays puis votre numéro de téléphone. Vous pouvez sélectionner votre pays dans la liste qui sera affichée. Quant au numéro, il doit être saisi sans l’indicatif de votre pays.

Juste après, vous aurez à saisir le code de confirmation qui vous sera envoyé par le service Telegram sur la page qui suit. C’est un code qui sert à confirmer qu’il s’agit bien de votre numéro de téléphone. Si ce dernier est validé, la page web vous dirigera automatiquement vers votre compte Telegram. Vous pourrez donc commencer par échanger avec vos amis.

Pour votre première connexion à Telegram sur votre ordinateur, vous aurez besoin de votre smartphone. Ainsi, depuis votre PC, téléchargez et installez Telegram Desktop pour Windows, macOS ou Linux sur le site officiel de Telegram. Après que l’application soit installée, ouvrez Telegram Desktop puis cliquez sur Commencer. Un code QR apparaitra à l’écran, vous aurez à le scanner avec l’application Telegram sur votre téléphone.

Depuis le smartphone, rendez-vous sur l’application puis accédez aux paramètres. Une fois dans les paramètres, cliquez sur Appareils connectés et ensuite sur Scanner le code QR. Scannez maintenant le code affiché sur l’écran de votre PC puis entrez votre mot de passe. Vous pouvez, à présent, utiliser Telegram sur l’ordinateur.

Est-ce que Telegram web est gratuit ?

Telegram web est un service de messagerie libre où les utilisateurs peuvent échanger messages, photos, vidéos et même documents. Il offre une sécurité de taille à toutes les conversations. L’application web est gratuite et accessible à tous. Il n’existe aucun paiement à faire pour utiliser la plateforme. Il propose en effet une API gratuite et entièrement documentée pour les développeurs et des applications open source aux versions vérifiables.

Toutefois, si vous souhaitez supprimer les publicités, vous abonner à un maximum de canaux ou envoyer des fichiers lourds, vous devez faire un abonnement payant. C’est la version premium de Telegram qui donne accès à plus de fonctionnalités et de fun.

Avantages Telegram

Telegram est un réseau social qui présente de nombreux avantages pour ses utilisateurs. Toutefois, il regorge de quelques inconvénients qu’il faudra aussi souligner. Comme points forts, vous avez :

Synchronisation rapide de Telegram sur tous vos appareils ;

Haute sécurité de la plateforme (utilisation d’un cryptage de bout en bout) ;

Facilité d’accès et d’utilisation (interface propre et minimaliste) ;

Large éventail de fonctionnalités (appels vocaux, partage de photos et vidéos, etc.) ;

Création des groupes et canaux.

Inconvénients Télégram

Les points faibles de Telegram sont les suivants :

Interface trop simple et basique;

Violations de sécurité possibles;

Interdiction d’utilisation du service dans certains pays;

Faible popularité de la plateforme;

Compte Telegram lié au numéro de téléphone.

Pour créer un canal Telegram privé, vous devez suivre quelques étapes simples. Tout d’abord, vous devez ouvrir l’application sur votre PC ou Mac tout en étant sûr d’être connecté. Vous apercevrez une icône de crayon qui est situé dans le coin droit. C’est sur cette dernière que vous devez cliquer pour être dirigé sur une nouvelle page. Appuyez ensuite sur l’icône Nouveau canal.

Juste après, vous aurez à donner un nom à votre canal Telegram puis cliquer sur Canal privé pour que le canal soit privé. Vous venez ainsi de créer votre canal Telegram privé. Vous pouvez ajouter une photo de profil en plus d’une description si vous le souhaitez.

Pour résumer, il y a deux façons de se connecter à la version web de Telegram. Soit vous passez par le téléchargement de l’application sur le PC soit vous passez par une connexion directe sur le site officiel. Il vous revient d’opter pour l’alternative qui vous semble plus facile