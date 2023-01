Stickers Snapchat : Comment créer un Sticker personnalisé sur Snapchat ?

Snapchat est une plateforme 100 % mobile qui permet de s’échanger des photos et des vidéos s’autodétruisant au bout de quelques secondes.

Comptant près de 150 millions d’utilisateurs actifs dans le monde, ce réseau social rencontre un succès fou auprès de la jeune génération (18-24 ans).

Les jeunes l’apprécient particulièrement, car il leur permet de raconter “en images” leur quotidien.

En fait, l’application intègre la fonction vidéo et photo des smartphones, à laquelle elle ajoute des filtres, des émoticons, de l’écriture, des couleurs, etc, tout ceci dans le but de “customiser” les productions des abonnés.

Et pour rendre plus fun l’expérience des utilisateurs, Snapchat leur permet désormais de créer leurs propres stickers qu’ils peuvent ajouter à leurs Snaps comme des emojis ou des doodles.

Vous désirez aussi personnaliser vos stickers sur Snapchat ? On vous explique tout.

C’est quoi un Sticker personnalisé sur Snapchat ?

Le sticker sur Snapchat est une sorte d’autocollant que vous pouvez coller sur une vidéo de votre story, une photo ou dans une discussion afin d’inciter votre communauté ou votre interlocuteur à réagir. Le réseau social offre plusieurs modèles de stickers, mais pour améliorer l’expérience des utilisateurs, l’application permet de créer soi-même ses propres stickers.

On parle de stickers personnalisés. Ici, il vous revient de choisir l’image qui vous convient et d’y apporter votre touche personnelle. Ainsi, un sticker personnalisé sur Snapchat est un autocollant que vous créez en fonction de vos envies.

Où trouver les stickers Snap ?

La procédure est extrêmement simple pour trouver les stickers snap. Pour ce faire, il faudra prendre une photo ou un snap vidéo et ensuite cliquer sur la nouvelle icône de post-it située en haut à droite de l’application. Ce faisant, la bibliothèque de stickers Snapchat va vous apparaitre.

Il vous revient de faire le choix du sticker que vous souhaitez intégrer à la publication parmi plus de 300 autocollants que contient la bibliothèque. Vous pouvez aussi swiper vers la gauche pour découvrir plus d’autocollants.

Pour obtenir des stickers sur votre application Snapchat, il faut d’abord effectuer une mise à jour. Vous pouvez avoir les nouveaux stickers proposés par l’application. Si vous en voulez plus, vous pouvez également les créer vous-même.

Il est très facile de créer gratuitement des stickers personnalisés sur Snapchat. Vous n’avez qu’à suivre les étapes suivantes.

Étape 1

La première étape consiste à ouvrir l’application Snapchat sur votre smartphone. Mais avant, assurez-vous d’utiliser la dernière version de Snapchat. N’hésitez donc pas à ouvrir l’application Google Play et appuyer sur l’icône qui se trouve en haut à gauche de votre écran. Ensuite, cliquez sur « Mes applications et jeux » et si vous avez des mises à jour en attente, elles seront les premières en haut.

Appuyez sur « Tout mettre à jour ». Une fois que l’application est mise à jour, vous pouvez commencer à créer vos autocollants Snapchat personnalisés.

Étape 2

Il s’agit de prendre la photo que vous voulez transformer en sticker. Pour ce faire, il faudra cliquer sur le cercle qui se trouve en bas de l’écran. Vous pourrez ainsi accéder à vos photos et prendre celle qui vous plait.

Étape 3

Après avoir pris la photo, choisissez l’icône qui représente une paire de ciseaux. C’est cet outil qui permet de créer des Stickers personnalisés. Il se trouve en haut de l’écran, à la gauche de l’icône « Stickers ».

Étape 4

Il faudra à présent définir la zone que vous voulez couper sur votre photo. Pour cela, vous allez tracer une ligne de contour autour de la partie de la photo que vous souhaitez transformer en sticker. Vous constaterez que la partie de la photo découpée sera ajoutée comme sticker à vos snaps.

Ensuite, faites glisser votre doigt pour déplacer le sticker sur l’écran. Pour modifier la taille du sticker, faites glisser deux doigts l’un vers l’autre ou à l’opposé l’un de l’autre. Vous avez la possibilité de faire pivoter le sticker en faisant glisser vos doigts avec un mouvement de rotation.

Étape 5

Il faut maintenant cliquer sur l’icône Stickers qui se trouve juste à côté de l’icône Ciseaux en haut de l’écran. Elle représente également un autocollant.

Étape 6

Pour finir, appuyez sur le nouveau sticker créé dans la liste pour l’insérer à votre Snap. Vous verrez que tout ce qui est stickers personnalisés va apparaitre dans ce menu avec les stickers par défaut. Vous pouvez ainsi vous amuser en personnalisant vos snaps à l’infini avec ces stickers originaux aussi farfelus que comiques.

Toutefois, il est conseillé d’enregistrer vos snaps les plus réussis dans la rubrique « Mémories » ou directement sur votre téléphone. Vous pouvez ainsi les visualiser une autre fois.

Avantages Stickers Snapchat personnalisés

Les stickers personnalisés sont un moyen populaire et amusant d’ajouter une touche personnelle à vos discussions sur Snapchat. Ils constituent aussi une excellente solution pour renforcer l’intérêt ou attirer le regard de vos amis sur une zone particulière d’une publication pour les réseaux sociaux.

Ces autocollants sont abordables, faciles à appliquer et offrent une grande liberté créative aux utilisateurs. En outre, vous avez la liberté de les personnaliser en fonction de la taille et de la forme que vous souhaitez.

Inconvénients Stickers Snapchat personnalisés

L’utilisation des stickers personnalisés sur snapchat ne présente pas d’inconvénients. Vous êtes libre de créer des stickers pour vous amuser.

Pour bien découper une photo sur Snapchat, il faut d’abord ouvrir l’image sur laquelle vous désirez faire l’action. Une fois que l’image est sur votre écran, il faudra ensuite appuyer sur l’icône des ciseaux dans la barre d’outils de droite. Cela vous donne la possibilité de dessiner de façon manuelle la bordure de la photo ou d’utiliser l’outil rectangle ou ellipse pour définir la zone que vous voulez couper.

