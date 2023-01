Google Play Store 2023 : Centre de téléchargement des applications mobiles, des jeux, des livres

Décrit comme le plus grand magasin d’applications, Google Play Store a vu le jour en octobre 2008 et chaque jour, ce sont des millions de téléchargements qui y sont effectués. La plateforme a fait l’option d’une distribution numérique à la limite du gratuit, et c’est surtout cela qui l’a rendue aussi célèbre. Voici ce que vous devez savoir sur Google Play Store !

Qu’est-ce que Google Play Store ?

Google Play Store est un centre de téléchargement mis en place par le géant Google, il y a de cela une quinzaine d’années. Toujours en activité, ce magasin virtuel regroupe des milliers d’applications (un peu plus de 800 000), les unes aussi intéressantes que les autres.

Google Play Store accueille des éditeurs de différents pays et est disponible en plusieurs langues. Il faut également mentionner que ce centre de téléchargement est une fusion de plusieurs catégories de services, tous proposés par Google. Ce sont le Play Store, le Play Livres, le Play Jeux et le Play Films.

Pourquoi utiliser le Google Play Store ?

Le principal avantage à utiliser le Google Play Store reste et demeure la sécurité. En effet, sur cette plateforme, tous les jeux et toutes les applications sont régulièrement testés grâce à l’antivirus Google Play Protect. Par conséquent, il n’y a aucune chance que vous téléchargiez des logiciels avec des programmes malveillants ou dangereux.

Aussi, vous pouvez accéder à la plateforme depuis n’importe quel terminal. Téléchargez toutes les applications que vous souhaitez avec un Smartphone, une tablette ou un ordinateur. Rajoutons que le service Google Play Store a également pensé aux enfants.

En avril 2020, la section Teacher Approved a été ajoutée au centre de téléchargement. On y retrouve toutes les applications qui ont été approuvées par différents professeurs.

Quelles sont les nouveautés de la dernière version du Google Play Store ?

Google Play Store est régulièrement mis à jour, non seulement au niveau de son esthétique et de son fonctionnement, mais aussi pour des raisons de sécurité. Du contenu y est également ajouté très souvent, sans compter les multiples fonctionnalités intégrées pour garantir une expérience unique aux visiteurs de la plateforme.

Le PlayPass est un service d’abonnement créé en juillet 2020. Il est l’une des principales nouveautés de la dernière version. Il donne accès à des applications et à des jeux vidéo sur mesure aux personnes qui possèdent des téléphones Android.

Le Google Play Points est une autre nouveauté de la plateforme. Ici, une tranche de 1 euro d’achat correspond à 1 point de fidélité. Il est possible de convertir les points de fidélité cumulés en bonus et en remises.

Mentionnons le Dark Mode du Google Play Store qui préserve vos yeux et vous fait économiser votre batterie. N’oublions pas non plus le service Web de la plateforme, dont l’interface est devenue plus moderne et plus claire. Enfin, il est prévu un remaniement du Play Store pour les tablettes Android.

Avec quels OS le Google Play Store est-il compatible ?

Il est possible de se connecter au Google Play Store depuis un ordinateur, peu importe le système d’exploitation dont celui-ci est doté. Tous les navigateurs peuvent également vous permettre d’accéder aux services proposés par le Google Play Store.

Les tablettes Android et les Smartphones avec un tel système peuvent aussi se connecter au Google Play Store. Si éventuellement votre appareil a subi un formatage, vous pouvez télécharger le fichier APK du PlayStore, puis le lancer pour installer l’application.

Quelles sont les alternatives préférables au Google Play Store ?

Si l’interface du Google Play Store ne vous intéresse pas, vous pouvez vous tourner vers les alternatives à cette plateforme. Si vous possédez un iPad ou un iPhone, l’Apple Store vous fournit tout ce dont vous pourrez avoir besoin.

Si vous possédez un Android, le F-Droid et l’Aptoide vous seront d’une grande aide. La première plateforme vous propose des applications open source et des logiciels gratuits. Son catalogue n’est pas aussi riche que celui du Google Play Store et il ne contient pas non plus TikTok et Whatsapp. Toutefois, la confidentialité de vos données est entièrement garantie.

La seconde plateforme, quant à elle, possède un catalogue aussi fourni que celui du Google Play Store. Sans risque de se tromper, on peut même affirmer qu’il en est le concurrent direct. Son interface est très intuitive, mais cette application n’est pas aussi sécurisée que Google Play Store et F-Droid.

Où télécharger Google Play Store ?

Le Google Play Store se retrouve par défaut sur tous les appareils Android. D’ailleurs, il n’est presque pas possible de le supprimer. Toutefois, pour une raison ou pour une autre, il se pourrait bien que vous ne l’ayez plus.

Dans ce cas, vous pourrez télécharger son APK sur Internet en saisissant le nom de l’application dans votre moteur de recherche.

Précisons que même s’il est installé d’office sur tous les équipements Android, le Google Play Store n’est pas toujours à sa dernière version. Généralement, il se met à jour tout seul en arrière-plan, mais vous pouvez toujours procéder à une petite vérification.

Rendez-vous sur l’application elle-même et cliquez sur votre image de profil. Cliquez sur “Paramètres”, puis sur “À Propos” et enfin, sur “Version du Play Store”. Si vous ne bénéficiez pas encore des dernières fonctionnalités de l’application, cliquez sur “Mettre à jour Play Store”.

Il est aussi recommandé de faire preuve de patience, puisque très souvent, le déploiement des mises à jour est progressif. Si vous vous connectez depuis un ordinateur, téléchargez l’APK du Google Play Store. Rendez-vous ensuite dans Téléchargements et installez-le. Si vous comptez utiliser ce même APK sur votre téléphone, copiez-le vers ce dernier en vous servant d’un câble USB.

Sur Google Chrome, de nombreux sites vous proposent l’APK du Google Play Store. Ne vous rendez que sur des sites fiables et veillez à autoriser les téléchargements par des sources inconnues.

Pour ce faire, rendez-vous dans les paramètres de votre téléphone, puis dans l’onglet Sécurité. Cliquez sur “Installation de sources inconnues” et donnez l’autorisation requise au navigateur Chrome.