Quel panneau solaire adopter lors de vos voyages ?

Très prisés depuis quelques années, les panneaux solaires sont des alternatives écologiques aux traditionnelles sources d’énergie fossile qui sont de plus en plus remises en cause en raison de leurs effets néfastes sur l’environnement.

Sur le marché, il existe divers modèles de différentes caractéristiques qui peuvent être utilisés à domicile ou lors des déplacements.

Si vous réfléchissez à la meilleure solution à adopter pour votre excursion ou tout autre évènement loin de votre domicile, nous vous invitons à découvrir dans ce billet les meilleurs panneaux solaires transportables sur le marché.

Autre article: Énergie solaire les métiers qui recrutent en 2023

Qu’est-ce qu’un panneau solaire ?

Un panneau solaire est un dispositif qui permet de récupérer l’énergie du rayonnement solaire pour produire de l’électricité ou de la chaleur grâce à des cellules photovoltaïques.

En fonction du modèle, il peut être thermique ou photovoltaïque, ou encore combiner les deux fonctions. On parle dans ce cas de panneaux hybrides.

Rendez-vous sur https://fr.ecoflow.com/ pour plus de détails.

Le panneau solaire photovoltaïque

Les panneaux solaires photovoltaïques disposent d’une surface vitrée qui capte la chaleur du soleil et la transmettent à un fluide caloporteur. Sur le marché, on retrouve deux types de capteurs, à savoir : les capteurs plans vitrés, et les capteurs tubulaires sous vide. Ces derniers sont constitués d’une plaque en métal noire en contact direct avec les tubes dans lesquels le fluide caloporteur circule et absorbe les rayons solaires. Par ailleurs, afin de créer un effet de serre, et d’accroitre les performances du dispositif, il est recouvert d’un vitrage.

Les capteurs plans en revanche sont composés de plusieurs tubes vitrés munis d’une plaque métallique dont le rôle est d’absorber la chaleur. Afin de limiter autant que possible les déperditions de chaleur, ils sont placés sous vide. En général, le panneau solaire photovoltaïque est relié à un ballon dans lequel les calories acheminées sont utilisées pour la production d’eau chaude sanitaire. Il existe toutefois, un autre dispositif moins répandu qui fonctionne par aérothermie. En effet, à travers un système de ventilation, il absorbe l’air chaud et le diffuse à l’intérieur.

autre article : Différence entre un panneau photovoltaïque et un panneau solaire ?

Le panneau solaire thermique

Il est généralement utilisé pour la production d’eau chaude sanitaire, le chauffage de piscine ou de la douche d’appoint, ou encore le séchage des céréales dans le secteur agricole. De plus en plus, les particuliers investissent dans ce dispositif qui leur permet d’alimenter leurs appareils électroménagers, leur chauffage, ou encore leur voiture électrique. Par ailleurs, avec le déploiement des batteries de stockage, la vente du surplus n’est plus une obligation. En effet, en fonction de vos besoins, vous pourrez opter pour l’autoconsommation partielle, l’autoconsommation totale, ou encore la revente totale de votre production.

Les panneaux solaires à adopter lors des voyages

Lorsqu’on parle de panneaux solaires, on pense avant tout à leur installation sur les toits pour une utilisation à domicile.

Cela dit, il existe sur le marché de nos jours des modèles transportables que vous pouvez utiliser dans le cadre d’un projet d’excursion ou de randonnée.

Les plus performants sont notamment ceux de la marque Ecoflow qui sont dotés d’un système de recharge rapide et renouvelable. En fonction de vos besoins, vous pourrez opter pour :

Les panneaux solaires EcoFlow 400 W : ce sont les modèles les plus performants. Malgré leur puissance, ils sont relativement légers (16 kg), et faciles à transporter grâce à leur sangle ;

Les panneaux solaires EcoFlow de 220 W : ils sont constitués d’un panneau double face qui permet de bénéficier jusqu’à 25 % d’énergie supplémentaire. De plus, ils présentent l’avantage d’être compact et robuste ;

Les panneaux solaires EcoFlow de 160 Watts : très légers (7 kg), ils sont adaptés aux activités telles que les randonnées, les excursions, le camping, etc. ;

Les panneaux solaires EcoFlow de 110 Watts : souples, ils sont faciles à déplacer. Vous pouvez donc les utiliser facilement lors de vos déplacements. Par ailleurs, ils disposent d’un connecteur universel grâce auquel ils peuvent être reliés à la plupart des stations électriques portables. Pour plus de détails, rendez-vous sur https://fr.ecoflow.com/pages/panneau-solaire-plug-and-play.

Les avantages des panneaux solaires

Comme vous pouvez le voir ici, l’utilisation des panneaux solaires présente de nombreux avantages.

Réduction de la facture d’électricité

L’utilisation des panneaux solaires permet de réduire les factures de chauffage et d’électricité. En effet, s’il est difficile d’utiliser ce type d’énergie pour couvrir tous les besoins d’un ménage, il peut toutefois contribuer à la réduction d’une bonne partie des dépenses énergétiques. Si vous avez par exemple besoin de 3000 kWh par an, les panneaux solaires peuvent vous permettre d’éviter l’achat du tiers. Cela constitue une économie non négligeable, dans le contexte actuel de hausse de coût des produits pétroliers.

Réduction de l’empreinte carbone

Les énergies renouvelables non nuisibles à l’environnement sont les meilleures solutions à privilégier pour réduire l’empreinte carbone. En adoptant le solaire, vous aurez donc l’assurance de contribuer au succès des nombreux programmes de protection de la planète. Par ailleurs, c’est une option qui vous permettra de participer à la préservation des ressources non renouvelables servant à la production d’électricité.

Création d’une source de revenus complémentaires

Les panneaux solaires peuvent être une source de revenus complémentaires. Pour cela, il suffit d’opter pour l’autoconsommation partielle qui implique l’utilisation d’une partie de l’énergie solaire et la vente de l’autre. En effet, l’État donne la possibilité aux utilisateurs du solaire de revendre le surplus d’énergie qu’ils produisent à travers un contrat de 20 ans prévoyant un tarif adapté à la puissance de leurs installations. Les dispositifs ayant une puissance de 3 kWc par exemple pourront revendre leur excès d’énergie à 0,10 €/kWh.

Obtention des subventions de l’État

Afin d’encourager les populations à adopter les énergies non renouvelables, l’État a mis en place un certain nombre de subventions. Il s’agit notamment de :

La prime à l’autoconsommation dont le montant maximal est de 2520 € ;

La prime CEE solaire ;

MaPrimeRénov solaire ;

La réduction du taux de TVA à hauteur de 5,5 % qui s’applique aux opérations visant l’efficacité thermique.

Augmentation de la valeur de votre bien immobilier

L’installation de panneaux solaires à domicile permet d’augmenter la valeur de la maison. De ce fait, si vous avez un projet de vente en vue, n’hésitez pas à l’adopter.