Google Lens : Application de reconnaissance d’image développée par Google 

Le monde, on le sait, est en pleine mutation. Internet a tellement impacté nos habitudes de sorte qu’aujourd’hui pour rechercher un magasin ou un restaurant, on va instantanément sur le Net.

Conscients de cela, les développeurs rivalisent d’ardeur et d’imagination pour mettre sur le marché des applications capables de nous simplifier la vie. Au nombre de celles-ci, Google Lens figure en bonne position.

Mais au fond, que sait-on vraiment de ce logiciel de reconnaissance d’image développé par Google ? Mieux, quels avantages présente-t-il ? Et surtout, comment l’activer ?

Voici tout ce qu’il vous faut maîtriser à ce propos.

Google Lens est une application développée par Google pour découvrir un objet, une matière ou un article en utilisant l’objectif de son appareil photo.

Alimenté par l’intelligence artificielle, il permet aux internautes de recueillir un maximum d’informations en un temps record.

Son principe de fonctionnement est l’un des plus simples. Pour l’activer, de nombreuses options s’offrent à vous. Outre sa disponibilité dans l’application Google Photos, vous pouvez également y avoir accès en allant sur Google Play. Et, ce n’est pas tout.

Il vous suffit aussi d’un détour dans la barre de recherche de Google ou à travers le navigateur Google Chrome pour y accéder. Retenez toutefois qu’à chaque étape il vous faut suivre des procédures spécifiques pour y arriver. Pour preuve, si vous comptez accéder à l’application par le biais de Google Photos par exemple, il vous faudra :

L’ouvrir en premier réflexe ;

Sélectionner ensuite la photo ;

Explorer les options proposées ;

Choisir enfin Lens et lancer vos recherches.

L’application se chargera automatiquement de vous fournir toutes les informations relatives à la photo indexée ou au texte recherché. Au cas où vous opteriez pour Chrome pour mener vos recherches, vous trouverez à l’extrême droite de votre barre de recherche un appareil photo en miniature. Sélectionnez-le, puis lancez vos recherches.

Avantages Google Lens

Comme mentionné plus haut, Google Lens est une application qui permet de découvrir un objet, un lieu ou une information par le biais d’une image. De ce fait, il présente de très nombreux avantages pour ses utilisateurs. En l’adoptant, vous pourrez par exemple collecter toutes les informations dont vous avez besoin :

Sur un article ;

Une marque ;

Ou un objet juste avec une image.

Mais, pas seulement. Selon l’utilisation que vous en faites, vous pourrez également obtenir des avis sur un lieu, une place ou un endroit que vous désirez visiter. Et, ce n’est pas tout. L’application de reconnaissance d’image vous donne aussi la possibilité :

De traduire les contenus d’une photo ;

D’extraire les textes inclus dans une image ;

D’identifier des articles et des produits sur le Net en les prenant en photo ;

De rechercher des magasins ou des restaurants en utilisant des points de repère ;

Etc.

De quoi vous faciliter la vie au quotidien, n’est-ce pas !

Inconvénients Google Lens

À l’instar des autres logiciels ou applications de reconnaissance d’image, Google Lens ne présente pas que des avantages. Même s’il séduit par sa rapidité d’action, il lui arrive parfois de manquer de précision dans les informations fournies.

Les recherches menées à ce sujet prouvent d’ailleurs qu’on ne peut s’y fier qu’à 92 %. Même si ce résultat semble élogieux, il faut tout de même faire attention surtout quand il s’agit de localisation.

L’autre inconvénient majeur, c’est que Google Lens est assez invasif. De nombreux utilisateurs ont en effet détecté une intrusion de l’application dans leurs données personnelles. Si vous êtes à cheval sur la sécurité et la collecte des données, il vous faudra sûrement y réfléchir avant de l’utiliser.

Est-ce que Google Lens est gratuit ?

À la question de savoir si Google Lens est gratuit, notre réponse est claire et sans ambiguïté. Bien qu’elle dispose de fonctionnalités révolutionnaires, l’application est à ce jour entièrement gratuite.

De plus, on peut l’utiliser autant sur un ordinaire qu’avec un smartphone. Dans le cas des téléphones Android, ceux-ci doivent toutefois disposer d’un système d’exploitation au moins équivalent à 8,0 pour profiter pleinement de ces fonctionnalités.

Pourquoi utiliser Google Lens ?

Comme annoncé précédemment, Google Lens permet d’identifier un article, un lieu ou un objet juste avec une photo. Autant dire qu’il constitue un formidable raccourci pour collecter et rassembler des informations.

Pour preuve, si vous recevez une carte de visite par exemple, vous n’avez plus besoin d’intégrer par vous-même le numéro de votre interlocuteur. Il vous suffit en effet de prendre la carte en photo et l’application se chargera du reste. Et, le scénario reste le même si vous recherchez des informations sur :

Un livre ;

Une plante ;

Un tableau ;

Un magasin ;

Un restaurant ;

Etc.

En somme, qu’importe vos besoins, vous avez la certitude de trouver toutes les informations que vous désirez, et ce, en un temps record. Génial, n’est-ce pas !

Télécharger Google Lens ?

Envie d’utiliser l’application de reconnaissance d’image Google Lens ? Si oui, vous avez sans doute opéré un excellent choix. En plus de vous fournir des informations de première main, l’application vous permet aussi d’opérer vos choix en fonction des avis laissés par les internautes.

Pour profiter de ces fonctionnalités, les utilisateurs d’Android peuvent le télécharger à partir du Play Store. Et, ce n’est pas tout. L’application est également accessible sur Google Photos. On le retrouve aussi dans la barre de recherche de Google comme mentionné plus haut. Autant de possibilités qui s’offrent à vous, n’est-ce pas !

Envie d’avoir Google Lens sur votre ordinateur portable ? Si oui, plusieurs options s’offrent à vous. Outre sa disponibilité via le navigateur de Google (chrome), vous pouvez aussi y avoir accès par la version web de Google Photos. Pour y arriver, allez sur photos.google.com, puis ouvrez votre compte. Menez ensuite vos recherches à partir de la photo désirée.

Pour mener vos recherches à partir d’une photo, il vous faut en premier télécharger l’extension « rechercher par image » de Google si votre navigateur diffère de :

Chrome ;

Et, de Firefox.

Cette étape franchie, sélectionnez ensuite l’image, puis ouvrez son menu contextuel. Choisissez ensuite l’option « rechercher une image avec Google » et lancez vos recherches. Google se chargera de vous fournir toutes les informations relatives à la photo utilisée