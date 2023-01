Google Classroom : Application d’apprentissage gratuite dédiée aux écoles

Pour une école qui recherche une plateforme d’apprentissage interactive pour ses apprentis, Google Classroom est une solution efficace. Il s’agit en effet d’un outil Google conçu pour faciliter les échanges dans le cadre scolaire. Découvrez ci-dessous plus d’informations sur le sujet.

Pourquoi utiliser Google Classroom ?

Pour les acteurs du milieu scolaire, l’utilisation de Google Classroom offre de nombreux avantages.

Que vous soyez un enseignant ou un parent, cet outil vous permet d’offrir le meilleur accompagnement à vos élèves ou enfants.

Par son mode de fonctionnement, Google Classroom garantit une meilleure interaction entre les instructeurs et les élèves. Avec cette application, il devient plus aisé pour le personnel enseignant de communiquer avec les élèves. Que ce soit pour distribuer des devoirs, partager des liens ou des documents, vous profiterez d’une fluidité étonnante.

En adoptant Google Classroom pour votre école, vous pourrez mieux organiser votre travail scolaire. En effet, les devoirs, documents et autres matériels sont centralisés sur la plateforme pour vous permettre de gagner du temps dans la gestion de vos différentes tâches. À noter que cet outil collaboratif favorise également un suivi personnalisé. Il suffit par exemple d’un clic pour accéder aux devoirs d’un élève inscrit sur la plateforme.

L’un des objectifs phares de Google Classroom est d’aider les établissements scolaires à digitaliser leurs processus. Pour créer et publier des tâches avec cette application, les utilisateurs doivent se servir de Google Drive. Signalons qu’il est tout à fait possible d’utiliser Gmail pour communiquer à partir de cet outil Google.

De nos jours, les instructeurs utilisent Google Classroom pour inviter les élèves de leur base de données à des salles de classe. Ces derniers reçoivent un code confidentiel qui leur permet d’avoir accès à la salle. En général, chaque classe créée avec cette application comporte un dossier spécifique permettant à chaque élève de soumettre ses devoirs à l’appréciation de son enseignant. Précisons que l’interface n’est pas la même chez les élèves et les enseignants.

Qui peut utiliser Classroom ?

Google Classroom est une application conçue pour être utilisée par les enseignants et les élèves. Elle propose en effet différentes fonctionnalités permettant à ses utilisateurs de se faciliter la tâche dans le milieu scolaire. Parmi elles, nous avons la fonction « Forms » qui permet aux instructeurs de rajouter des images à des questions tout en proposant des options de réponses à choix multiples aux élèves. Nous avons également l’outil « salle de classe » destiné à faciliter le quotidien des enseignants. Au besoin, ils peuvent envoyer des invitations aux parents d’élèves afin de les renseigner sur le travail de leurs enfants.

Google Classroom s’adresse fondamentalement aux établissements qui utilisent l’outil Google Workspace for Education. Précisons toutefois que les organisations utilisant Workspace for Nonprofits peuvent également utiliser cette application collaborative. Il en est de même pour les particuliers âgés d’au moins 13 ans, et qui possèdent un compte Google personnel.

Est-ce que Classroom est gratuit ?

À l’origine, Google Classroom était considérée comme une fonctionnalité supplémentaire apportée à Google Apps. Mais, depuis quelques années, cet outil collaboratif est de plus en plus utilisé dans les milieux scolaires. En effet, il est axé sur la simplicité d’utilisation, ce qui en fait une solution pratique et efficace.

Contrairement à d’autres outils, Google Classroom est une plateforme d’apprentissage entièrement gratuite mise au service des particuliers, établissements scolaires et autres associations. Son but est d’aider les enseignants à communiquer plus aisément avec leurs élèves à l’interne et à l’externe. L’idée est de faciliter la création de cours et la distribution des devoirs pour offrir le meilleur aux apprenants.

En résumé, Google Classroom est une application collaborative efficace pour simplifier la gestion du travail scolaire pour les enseignants et les formateurs. Grâce à cet outil, ils peuvent désormais communiquer plus efficacement avec leurs élèves et étudiants pour les aider à vite progresser dans leur apprentissage

