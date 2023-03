Google Translate : Avis Avantages et Inconvénients en 2023

Google Translate : Avis complet sur ce traducteur en ligne

Que ce soit à des fins personnelles ou professionnelles, il est parfois indispensable de traduire du contenu. À cet effet, Google propose sa solution Google Traduction pour effectuer rapidement vos traductions en ligne.

Découvrez toutes les subtilités qui font de ce service un outil aussi pratique au quotidien.

Qu’est-ce que Google translate ?

Avec son icône distinguable dans la barre des favoris par défaut du navigateur Google Chrome, Google Translate est l’un des outils gratuits de traduction les plus populaires. Comme son nom l’indique, il s’agit d’un traducteur développé par Google et disponible en ligne depuis 2006.

À ce jour, ce service Google compte plus de 500 millions d’utilisateurs journaliers. Le système de fonctionnement de cet outil est particulier en comparaison avec les autres.

En effet, la traduction se fait dans un premier temps vers l’anglais, et le texte obtenu en anglais est ensuite traduit dans la langue de destination.

Google Traduction embarque quelques fonctionnalités particulières telles que :

la photo qui permet de traduire du contenu visible sur une image ;

l’option hors connexion qui permet la traduction même en étant hors ligne ;

la saisie de texte pour traduire le texte qui est tapé dans le traducteur ;

la traduction visuelle qui se fait en pointant sa caméra sur le contenu à traduire ;

l’option conversation pour traduire une conversation dans deux langues différentes dans les deux sens.

Google Traduction est accessible en extension, en plateforme web et en application mobile sur différents supports. Une fonctionnalité de saisie vocale pour la traduction est intégrée à Google Traduction. Néanmoins, elle ne se limite qu’à 45 langues des 133 que traite le traducteur.

Avantages Google Translate

L’utilisation de Google Translate au quotidien comporte de nombreux avantages pour ceux les utilisateurs qui en font le choix.

L’un de ces principaux avantages est la simplicité d’utilisation qui caractérise cet outil.

Même sans jamais s’en être servi, Google Translate reste tout de même un outil très intuitif. Nul besoin de suivre une formation ou d’être très spécialisé pour comprendre comment il fonctionne.

De plus, le logiciel est pensé pour fournir des résultats aux utilisateurs le plus rapidement possible. Ainsi, avec une connexion stable, il est possible de traduire du contenu sur Google Translate en un claquement de doigts. Indépendamment de la longueur du texte, moins d’une minute suffit pour obtenir une traduction du contenu dans la langue souhaitée.

La gratuité est également l’un des grands atouts qui font de Google Traduction un outil intéressant à utiliser. Avec cette solution, vous n’avez aucun budget à allouer à la traduction de vos textes.

Inconvénients Google Translate

Malgré tous ses bons côtés, Google Translate a des petits défauts qui l’éloignent de la perfection. ans le cadre professionnel, cet outil est loin d’être adapté pour effectuer des traductions compte tenu du caractère confidentiel de certains écrits.

La gratuité de Google Traduction est principalement possible, car la confidentialité des documents traduits ne fait pas partie de l’offre. Le recours à une agence professionnel qui garantit la non-divulgation des documents confiés est largement préférable.

Au niveau de la justesse de la traduction, Google Translate n’est pas toujours un exemple. En raison du système employé pour effectuer la traduction, les résultats obtenus sont parfois peu précis. Certaines nuances et tournures de phrases propres à la langue d’origine sont mal comprises, ce qui entraine des erreurs dans le texte traduit.

Dans ce cas, lorsque vous n’avez pas un bagage minimal dans la langue de destination, il est souvent compliqué de reconnaitre les incohérences. Fort heureusement, Google Translate est continuellement en développement et les insuffisances relevées sont corrigées progressivement à chaque mise à jour.

Est-ce que l’application Google Traduction est gratuite ?

Disponible sur PlayStore et l’AppStore, l’application Google Translate est entièrement gratuite. Aucune des fonctionnalités du service n’est régie par la souscription à une offre payante. Il s’agit d’ailleurs de l’un des principaux avantages qui font de l’application l’un des traducteurs les plus pratiques.

Afin de l’avoir à portée de main, l’application Google Traduction est téléchargeable sur iOS et Android sur les boutiques d’applications respectives. Il suffit de rechercher le nom de l’application dans la barre de recherche puis de sélectionner celle avec la bonne icône pour lancer le téléchargement.

Pour avoir accès à la traduction hors connexion, téléchargez les fichiers de traduction des langues de destination que vous employez le plus. Dans l’application, cliquez sur la langue située d’un côté du tableau, puis appuyer sur l’icône télécharger située à sa droite. Une fois le téléchargement complet, une icône de confirmation apparait à la place de celle de téléchargement.

Faites-en de même pour toutes les langues qui vous intéressent. Malheureusement, cette fonctionnalité n’est disponible que sur mobile et ne rend que certaines langues accessibles hors ligne.

Afin d’activer la traduction automatique sur appareil Android, commencez par installer l’application sur le mobile. Ensuite, une fois dans l’application, il suffit d’aller dans les paramètres Google Traduction.

Cliquez sur l’onglet Traduire, puis sur Activer. Dès que cela est fait, la traduction automatique est activée.

Quelques autres traducteurs en ligne efficaces

Hormis Google Traduction, il existe de nombreux autres traducteurs en ligne qui permettent de rendre le processus de traduction plus simple. En voici quelques-uns.

Deepl

Lancé en 2017, Deepl se classe 1er traducteur en ligne dans plusieurs pays, dont les États-Unis. Le service ne propose que la traduction entre 27 langues, mais comble son retard avec la qualité des traductions qu’il effectue.

L’outil se base essentiellement sur l’utilisation de l’intelligence artificielle qui garantit des traductions qualitatives qui prennent en compte les subtilités de chaque langue. La solution est proposée avec une offre gratuite et quelques offres payantes.

Itranslate

Itranslate est une application de traduction qui présente des fonctionnalités inédites telles que le phrasebook qui contient des phrases usuelles dans chaque langue. Tout comme avec Google Translate, il est possible de traduire directement le contenu d’une page web grâce à Itranslate.

Avec Imessage, la traduction simultanée des messages est également disponible.

Reverso

Plus connu pour ses dictionnaires, Reverso propose également des services de traduction. Un dictionnaire de synonymes est intégré à l’outil pour que différentes propositions soient fournies en fonction du contexte. De nombreux termes spécifiques à certains domaines comme la santé, l’architecture ou la technologie sont incorporés dans les dictionnaires pour plus de précision