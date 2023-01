Application Météo de Google : Installer et configurer l’app météo Google sur téléphone Android

Les téléphones Android proposent plusieurs applications qui sont utiles les unes autant que les autres. Au nombre des outils les plus utiles dans la vie quotidienne de tous figurent les applications de prévisions météorologiques.

Il existe plusieurs types d’applications de ce genre, mais la plus connue est météo de Google. Bien qu’elle soit disponible sur tous les appareils Android, beaucoup ne savent pas comment l’installer.

Si c’est votre cas, retrouvez dans la suite, les différentes étapes à suivre pour installer l’application météo de Google sur votre smartphone Android.

Bien qu’elle soit une appli de Google, cette solution de prévision météorologique ne peut pas être téléchargée sur Play Store. En effet, elle est déjà installée sur tous les smartphones Android. Si vous souhaitez avoir les prévisions de météo sur votre téléphone, vous n’aurez qu’à ajouter un raccourci sur votre écran d’accueil.

Pour y parvenir, prenez votre portable et rendez-vous dans « paramètres » puis dans « applications ». Recherchez ensuite l’application météo. Une fois que vous l’aurez trouvée, cliquez sur « activer ». Après l’activation, l’application Météo Google sera automatiquement ajoutée à l’écran d’accueil de votre téléphone.

Le widget météo google est une petite fenêtre semblable à une extension de l’application de météo. Il affiche les informations relatives à l’application. Grâce au widget, vous aurez en temps réel toutes les informations concernant la météo.

Pour installer le widget météo google sur votre Android, commencez par laisser votre doigt appuyé, durant quelques secondes, sur une page non encombrée de votre menu principal. Après quelques instants, plusieurs onglets apparaitront en bas de l’écran. Cliquez sur « widgets », puis défilez pour pouvoir cliquer sur celui de la météo. Choisissez enfin le format qui vous convient en tenant compte de la taille des menus. Vous avez enfin sur l’écran de votre Android, la météo de votre position géographique.

L’apk météo de Google est dissimulée dans l’application Google de votre smartphone Android. Pour l’installer sur votre téléphone, vous devez d’abord lancer l’application Google. Par la suite, appuyez sur le champ de recherche situé en haut de l’écran principal de l’appli.

Dans le champ de recherche, insérez la mention « météo » puis choisissez-la dans les résultats de recherche. Vous assisterez à l’apparition des données météorologiques actuelles. Sur la carte météo figure un menu à trois points dans le coin supérieur droit.

Appuyez sur le menu et sélectionnez ensuite « ajouter à l’écran d’accueil ». Une fois que la fenêtre s’ouvre, touchez et glissez la petite icône de soleil dans la fenêtre contextuelle présente sur votre écran et principalement à l’endroit où vous avez envie de disposer météo google apk. Il est aussi possible de cliquer sur « ajouter automatiquement » dans le but de joindre l’application météo au dernier écran d’accueil de votre smartphone Android.

Rendez-vous sur l’écran d’accueil où l’application a été ajoutée en glissant vers la gauche ou la droite de l’écran. Vous apercevrez l’application météo de Google sur cet écran. Touchez l’appli pour l’ouvrir et afficher les données météorologiques en temps réel.

Le widget météo de mon téléphone affiche la mauvaise position

Il peut arriver que le widget météo de votre téléphone ne présente pas votre position exacte ou qu’il n’arrive pas à mettre à jour votre position. Dans ce cas, vous pouvez essayer de régler les paramètres de localisation de l’application ou de votre téléphone. Rendez-vous dans « paramètres » puis dans « localisation » pour être certain qu’elle est réglée sur « Activé ». Par la suite, cliquez sur « Mode haute précision ».

Il est également possible de régler le dysfonctionnement en désinstallant et en réinstallant le widget météo. Après avoir supprimé le widget météo sur votre écran, allez dans paramètres et dans l’appli. Ensuite, appuyez sur météo et sur mémoire pour effacer les données. Éteignez ensuite le téléphone et rallumez-le quelques minutes après. Enfin, installez à nouveau le widget météo de votre téléphone.

Pourquoi mon application météo ne fonctionne plus ?

Il peut arriver que l’application météo arrête soudainement de fonctionner ou qu’elle refuse de s’ouvrir. Plusieurs éléments peuvent être à la base de ce dysfonctionnement. En effet, il se pourrait que l’application n’ait pas accès à votre position exacte.

Lorsque vous n’avez pas relancé votre téléphone Android, il se peut que cela ait un impact sur le fonctionnement de l’application météo. Par ailleurs, l’appli peut s’arrêter lorsque son cache est plein. Le problème peut être au niveau des développeurs. Dans ce cas, il se pourrait que l’application météo ait besoin d’une mise à jour. Dans cette situation, il est recommandé de désinstaller la version disponible dans votre téléphone et d’installer la version disponible sur le store.

Les informations météo disponibles sur votre téléphone ne peuvent pas être continuellement actualisées en arrière-plan. Pour avoir accès aux données météorologiques en temps réel, vous n’aurez qu’à actualiser manuellement les infos météos, dans l’application météo de votre téléphone.

Par ailleurs, une application météo, qui n’est pas à jour, peut être confrontée à des problèmes de fonctionnement. Dans le cas où votre appli météo ne fonctionne pas comme il le faut, vous devez la mettre à jour. De cette manière, vous mettrez à jour la météo sur votre smartphone

