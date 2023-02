Google Cast TV : Application à télécharger pour lire du contenu audio/vidéo

Avec l’avancée technologique, la manière dont les contenus sont désormais visualisés dans le monde du streaming a changé.

En effet, si les vidéos se regardaient autrefois directement sur les smartphones, tablettes et ordinateurs, aujourd’hui, ils sont d’abord projetés sur un téléviseur avant d’être suivis.

Pour profiter de cette nouvelle façon de regarder les films et séries en ligne, il faut disposer de quelques outils au nombre desquels figure l’application Google Cast TVt. Par quel moyen obtient-on cette dernière et comment s’en servir pour caster sur une TV ? Voici les détails.

Qu’est-ce que Google Cast TV ?

L’application Google Cast TV est une solution conçue par Google. Une fois installé, cet outil élève votre smartphone au rang de télécommande. En effet, lorsque vous disposez d’un appareil chromecast, cette application vous permet d’y modifier le volume d’un contenu, de mettre ce dernier en pause ou de le lire.

Ces fonctionnalités de contrôle, gestion et configuration disponibles sur l’application Google Cast TV ne sont pas uniquement possibles avec les appareils chromecast. Elles sont aussi fonctionnelles avec les équipements Google Home et chromecast audio.

L’utilité la plus connue de cette application est qu’elle permet d’envoyer d’un appareil à un autre un contenu multimédia grâce à une connexion wifi. Cet outil permet aussi de naviguer sur le web, d’envoyer des fichiers et d’écouter de la musique.

La démarche à suivre pour télécharger Google Cast TV dépend du fait que votre smartphone supporte un système iOS ou Android. Dans le premier cas, c’est dans l’App Store que vous devez vous rendre pour chercher la solution. Sur ce type d’appareil, l’application accepte le téléchargement sur un iOS 13.0 ou de version ultérieure.

En ce qui concerne le second cas, il faut noter que le téléchargement s’effectue depuis Google Play. Ici, les appareils compatibles avec l’application sont ceux de système Android qui possèdent une version 6.0 ou plus.

Installer Google Cast TV sur Android

Pour installer l’application Google Cast TV sur Android, commencez par vous rendre dans le Play store.

Une fois que c’est fait, cliquez sur Install qui veut dire installer en français.

Suite à cela, il vous faudra à présent installer sur votre appareil l’application en suivant les invites à l’écran.

Après l’installation de l’application, vous devez ensuite l’ouvrir puis enfin y associer votre compte google en suivant les invites.

Installer Google Cast TV sur iPhone

Dans le cas d’un appareil iPhone, l’installation de l’application Google Cast TV s’effectue depuis l’App Store. Une fois sur cette interface, vous devez cliquer sur Get ; un terme anglais signifie Obtenir.

Après cela, vous devez respecter les mêmes étapes suivantes que celles évoquées au niveau de l’installation sur l’appareil Android. Par ailleurs, il faut préciser que dans le précédent cas comme au niveau de celui-ci, il est possible que vous ne parveniez pas à installer l’application Google Cast TV.

Si une telle situation se produit, procédez à la vérification de la compatibilité entre la solution et votre smartphone. Assurez-vous aussi que ce dernier est connecté à un réseau wifi et dispose de suffisamment d’espace de stockage, car la capacité requise pour installer cet outil doit être de 1,5 Go au moins.

Avantages Google Cast TV

L’application Google Cast TV est gratuite. Vous n’avez donc pas à souscrire à un abonnement avant de pouvoir l’obtenir.

Tout ce que son installation vous coûte, ce sont quelques datas. Outre cela, il faut retenir que c’est un outil multilingue.

En dehors du français et de l’anglais, il est également disponible en italien, allemand, espagnol et bien d’autres langues connues.

Il faut ajouter que l’application Google Cast TV apparaît comme un moyen unique de configurer, gérer et installer à la fois tous vos appareils google Home et Nest. Mieux, grâce à votre voix, vous pouvez avoir le contrôle sur ces derniers, et cela en vous servant toujours de l’application Google Cast TV.

Inconvénients Google Cast TV

L’application Google Cast TV demande beaucoup de place en termes d’espace de stockage ; soit 1,5 Go. De plus, il s’agit d’une solution qui requiert nécessairement une connexion wifi avant de pouvoir être installée. Outre cela, l’outil ne peut être obtenu sur toutes les versions et tous les types de smartphones, car elle exige une certaine compatibilité.

Pour faire fonctionner l’application Google Cast TV, vous devez d’abord veiller à ce que votre appareil y soit compatible. Ensuite, vous devez suivre les instructions afin de configurer ce dernier. À cette étape, on peut vous demander d’effectuer un téléchargement et/ou de créer un compte.

Quoi qu’il en soit, suite à la configuration de votre appareil, vous devez procéder à l’ouverture de l’application Google Cast TV. Dans le coin haut droit de l’interface de cette solution, vous verrez un bouton « Ajouter » que vous devez appuyer.

Choisissez ensuite l’option Configurer le périphérique et le type d’appareil que vous comptez configurer. Pour achever l’activation de l’application Google Cast TV, il ne vous restera à ce niveau qu’à suivre les instructions qui apparaissent sur votre écran.

Que l’appareil sur lequel se trouve l’application Google Cast TV soit un Android ou un iPhone, le processus pour caster sur le téléviseur via la solution consiste en premier lieu à lancer cette dernière.

L’équipement sur lequel vous souhaitez effectuer le cast, c’est-à-dire la TV, vous devez à présent appuyer sur sa tuile de façon prolongée.

Ensuite, appuyez sur le dessin Cast puis sur caster l’écran. Après cela, vous devez normalement commencer à voir sur votre poste téléviseur les vidéos depuis votre smartphone. Par ailleurs, vous devez noter que pour que ce cast soit possible, il faut que votre appareil sous système iOS dispose de la version 7.0 ou une autre plus avancée.

Dans le cas d’un appareil Android, il faut au minimum un smartphone de version 2.3. Un autre élément conditionnant la réussite de cette opération est que vous ayez sur votre appareil mobile la dernière version de l’application Google Cast TV. Outre cela, c’est au même réseau wifi que doivent être connectés votre smartphone et l’application Google Cast TV.