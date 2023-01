Comment Google Home fonctionne : configurer et utiliser pour exploiter tout son potentiel

Google propose depuis plusieurs années, divers modèles d’applications et d’interfaces. L’un des plus populaires d’entre eux est d’ailleurs Google Home.

Que devez-vous absolument savoir sur le fonctionnement de Google home ?

Découvrez-le dans la suite de cet article Comment Google home fonctionne.

Qu’est-ce que Google Home 2023 ?

Par définition, Google Home est d’abord une application.

Cette dernière est utile pour la configuration et le contrôle des haut-parleurs et des écrans nest dans la maison.

Grâce à Google home, vous avez l’opportunité d’avoir le contrôle sur plusieurs installations de la maison comme les ampoules, ou même les caméras de surveillance.

C’est une application disponible sur les tablettes et les téléphones Android de même que sur les iPhones et les iPads.

Google home a un fonctionnement relativement simple qui en fait la meilleure application mobile pour Android. Vous pouvez vous en servir au quotidien pour diverses opérations à savoir : la configuration de certains appareils (appareils Google Nest, Google home, Google home mini ou max, appareils wifi, etc.) ; le contrôle, la gestion et l’organisation de multiples installations compatibles comme les caméras de surveillance, les lampes, les téléviseurs et la gestion des paramètres et des préférences pour l’appareil associé.

Que peut faire Google Home pour moi ?

Google home est utile à de nombreuses opérations.

Les enceintes Google nest et Google home vous rendent la tâche plus facile tous les jours, en vous donnant accès à toute sorte de contenus, en vous permettant d’organiser vos journées et de les planifier par simple commande vocale.

Google home pour visualiser et écouter les contenus multimédias

Google home vous permet de partager vos écrans avec vos proches grâce à une commande vocale. L’application vous permet également d’écouter à n’importe quel moment vos musiques préférées, de suivre l’actualité, d’écouter des podcasts ou les stations de radio les plus connues. Google home, c’est aussi votre meilleur allié pour vos moments de détente, ou pour la lecture de vos livres audio.

Google home pour contrôler vos téléviseurs et enceintes

En reliant votre téléviseur à l’application, vous pouvez diffuser vos contenus vidéo préférés sur n’importe quel écran.

C’est de même le meilleur moyen pour lire des liens de vidéos YouTube sur un écran.

Google home vous permet également d’avoir accès à audio multi room, Google photos et bien d’autres.

Vous pouvez également faire usage de Google home pour lire diverses sortes de contenus audio sur votre téléphone ou n’importe quel autre écran connecté.

Google home pour planifier intégralement ses journées

Plutôt que de tenir un agenda physique que vous allez devoir consulter tout le temps, vous pouvez vous servir de Google home pour planifier vos routines quotidiennes. Google home vous permet aussi de tenir un agenda, d’être informé en temps réel de la météo ou du trafic.

Google home : un outil qui vous simplifie la vie

Grâce à Google home, vous pouvez créer votre liste de courses en quelques secondes, et même effectuer quelques achats en ligne. Avec cet outil, vous pouvez aussi passer des appels, envoyer des messages, rechercher de nouvelles recettes de cuisine ou créer vos propres raccourcis. L’assistant Google est aussi compétent pour localiser votre téléphone, mémoriser des données et faire bien d’autres choses similaires.

Google home : un bon gestionnaire de tâches

L’application est équipée d’un minuteur ainsi que de quelques alarmes générales. Le minuteur vous permettra par exemple de fixer le temps de cuisson de vos aliments ou la durée d’une activité. Les alarmes quant à elles sont aussi efficaces que celles classiques. Elles vous aideront à ne plus jamais manquer un rendez-vous.

Google home pour répondre à toutes vos questions

Google home n’est pas juste une application, c’est l’outil dont vous avez absolument besoin pour répondre à toutes vos questions du quotidien. Posez-lui toutes vos questions de culture générale, servez-vous de sa calculatrice, de son dictionnaire ou encore de son convertisseur de valeurs.

L’instrument parfait pour contrôler sa maison

L’application vous permet de contrôler l’ensemble de votre maison et principalement de vos appareils connectés. Elle vous servira entre autres pour la surveillance de votre domicile par le biais de caméras de surveillances. En outre, l’enceinte vous propose aussi quelques jeux intéressants. Vous pouvez notamment jouer à des jeux de culture générale ou encore à des jeux d’aventure.

Il faut avant tout préciser que les enceintes Google home ne peuvent intégrer qu’un seul réseau wifi. Pour les connecter à un réseau wifi, il vous faudra commencer à vérifier si votre enceinte et vos écrans sont déjà connectés à un wifi.

Cas où l’enceinte n’est pas connectée au wifi

Commencez en ouvrant l’application Google home. Ensuite, en haut à gauche, cliquez sur ajouter, puis configurer un appareil. Ensuite, cliquez sur « nouvel appareil » et suivez les étapes indiquées pour démarrer la configuration.

Lorsque l’enceinte est connectée à un WIFI

Dans ce cas, commencez en ouvrant Google home. Détectez l’icône de votre appareil puis cliquez dessus. Accédez aux paramètres puis en haut à droite cliquez sur « informations sur l’appareil ». À côté de l’indication « Wi-Fi », cliquez sur « supprimer » et vous serez directement orienté vers l’écran d’accueil de Google home. Enfin, suivez de nouveau toute la procédure de configuration pour connecter votre appareil à un autre réseau Wi-Fi.

Google home est une application accessible et téléchargeable sur toutes sortes de supports. Vous pouvez vous en servir pour diverses tâches du quotidien, tout comme vous pouvez en faire usage pour des opérations un peu plus spécifiques.

Pour l’utiliser, il vous suffit de brancher votre enceinte ou votre écran, d’ouvrir Google home sur votre téléphone ou votre tablette et de connecter le tout à un réseau Wi-Fi. Vous pourrez ensuite commander vocalement tout ce que vous désirez.

Google home regorge de toute évidence d’un énorme potentiel. Cela en fait une application utile à de multiples tâches. Le meilleur moyen d’exploiter tout le potentiel de cette application reste de l’utiliser autant que possible au quotidien.

Faites-en usage pour optimiser votre consommation d’électricité, visualiser toutes sortes de contenus, planifier vos diverses journées, vous amuser, passer des appels importants, faire des recherches, etc.

Qui sont ses concurrents ?

L’évolution rapide de l’intelligence artificielle durant ces dernières années a énormément favorisé le développement d’applications concurrentes. Aujourd’hui, il n’y a plus que Google home, mais il existe aussi d’autres appareils et quelques applications comme Alexa ou Siri qui offrent quasiment les mêmes avantages que Google home.

