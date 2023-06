Snake Google : C’est quoi ce jeu avec le serpent ?

Kinguin Snake In The Cube Steam CD Key

Explication du Jeu Snake Google

Snake Google est une version du célèbre jeu Snake (ou Serpent) qui est disponible sur Google. Pour y jouer, vous pouvez simplement rechercher “Snake” dans la barre de recherche de Google. Le jeu consiste à contrôler un serpent qui se déplace sur l’écran et à le guider pour qu’il mange des fruits et grandisse.

Plus le serpent grandit, plus le jeu devient difficile, car vous devez éviter de vous heurter aux bords de l’écran ou à votre propre corps. L’objectif est de marquer un maximum de points avant de perdre en se heurtant. C’est un jeu classique et addictif qui a connu de nombreuses variations et adaptations au fil des ans.

La règle du jeu Snake Google ?

La règle du jeu Snake Google est assez simple : Vous contrôlez un serpent qui se déplace sur un écran. L’objectif est de faire en sorte que le serpent mange des fruits qui apparaissent à différents endroits de l’écran. Chaque fois que le serpent mange un fruit, il grandit d’un segment. Vous pouvez diriger le serpent en utilisant les touches de direction (haut, bas, gauche, droite) ou en utilisant les touches WASD sur un clavier. Le serpent ne peut pas traverser les bords de l’écran ni toucher son propre corps. Plus le serpent grandit, plus il devient difficile de le déplacer sans se heurter à un obstacle. Le jeu se termine lorsque le serpent se heurte aux bords de l’écran ou à son propre corps. Votre objectif est de marquer le maximum de points possible en mangeant des fruits et en évitant les collisions. Après la fin du jeu, vous pouvez voir votre score final et tenter de battre votre meilleur score. C’est un jeu simple mais addictif qui teste vos réflexes et votre capacité à anticiper les mouvements du serpent. Amusez-vous bien en jouant à Snake Google !

Est ce que mon enfant peut jouer à Snake Google ?

Oui, Snake Google est un jeu approprié pour les enfants, à condition qu’ils aient un certain âge et une supervision appropriée. Le jeu n’est pas particulièrement complexe et ne contient pas de contenu inapproprié. Il peut aider à développer la coordination main-œil, la réflexion stratégique et la concentration. Cependant, il est toujours important de prendre en compte l’âge et les capacités de votre enfant lorsqu’il s’agit de jeux vidéo. Assurez-vous qu’il joue dans des limites raisonnables et accordez une attention particulière au temps passé devant l’écran. Établissez des règles et des horaires appropriés pour les activités numériques, en tenant compte d’un équilibre avec d’autres activités telles que le jeu en plein air, la lecture, les interactions sociales, etc. De plus, il est conseillé de superviser votre enfant lorsqu’il joue en ligne, notamment en s’assurant qu’il ne clique pas accidentellement sur des publicités ou ne visite pas des sites non appropriés. En résumé, tant que vous contrôlez l’accès et fournissez une supervision appropriée, Snake Google peut être un jeu amusant et adapté aux enfants.

Voici une liste de quelques jeux disponibles sur Google :

Pac-Man Solitaire Morpion ( Tic-Tac-Toe Snake Breakout Space Invaders Minesweeper 2048 Chess Pong Zerg Rush Atari Breakout Cube Slam (jeu de ping-pong en 3D) Chrome Dinosaur (le jeu du dinosaure qui apparaît lorsque vous êtes hors ligne) Agar.io (disponible via le site web, pas directement dans la recherche Google)

Veuillez noter que la disponibilité de ces jeux peut varier selon la région ou le dispositif utilisé.