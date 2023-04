Google cloud text-to-speech : synthèse vocale pour lire un texte

La technologie de synthèse vocale a connu de nombreuses améliorations ces dernières années. Google est l’une des entreprises qui proposent ce type d’application. Google Cloud Text-to-Speech permet de convertir du texte en contenu audio.

Ceci rend possible la lecture vocale pour les personnes malvoyantes, dyslexiques ou pour celles qui souhaitent simplement écouter du contenu plutôt que de le lire.

Qu’est-ce que google cloud text-to-speech ?

Google Cloud Text-to-Speech est un service cloud proposé par Google. Il permet de convertir du texte en parole synthétique en utilisant une technologie avancée de synthèse vocale. Google Cloud Text-to-Speech répond aux besoins des entreprises et des développeurs qui souhaitent intégrer des fonctionnalités vocales à leurs applications.

Avantages de google cloud text-to-speech france

Les bénéfices apportés par le service Google Cloud Text-to-Speech sont pléthores. Les algorithmes avancés utilisés permettent de créer une voix naturelle et réaliste.

La qualité vocale est donc exceptionnelle, offrant ainsi une expérience utilisateur agréable.

Avec plus de 220 voix et plus de 40 langues au choix, Google Cloud Text-to-Speech offre une multitude de possibilités pour répondre aux besoins du plus grand nombre.

De plus, Google Cloud Text-to-Speech est facile à intégrer à des applications, des appareils et des services en ligne. D’ailleurs, les développeurs peuvent incorporer la fonctionnalité de synthèse vocale à leurs algorithmes.

Inconvénients google cloud text-to-speech france

Contrairement à d’autres produits de Google, l’application Text-to-Speech est un service payant et les coûts peuvent varier en fonction de la fréquence d’utilisation.

Bien qu’il soit possible d’ajuster le ton, la vitesse et le volume de lecture, vous ne pouvez pas personnaliser la voix avec des variations d’accents ou des tonalités spécifiques.

Aussi, la prononciation des mots n’est pas exacte parfois et il n’y a aucun moyen de la rendre meilleure.

Avant tout, il faudra créer un compte Google Cloud. Cela vous permettra d’accéder aux services et de les utiliser.

Activez ensuite le service Text-to-Speech. Vous pouvez le faire en vous connectant à votre compte Google Cloud et en exécuter « Text-to-Speech » dans la liste des services.

Vous pouvez commencer à convertir du texte en audio en utilisant l’API Text-to-Speech de Google Cloud. Vous pouvez utiliser cette application pour envoyer du texte et recevoir un fichier audio en retour.

Pour utiliser Text To Speech, il suffit d’avoir accès à un logiciel ou une application compatible. Les supports modernes, tels que les ordinateurs, les smartphones et les tablettes, intègrent déjà cette fonctionnalité. Il est également possible d’utiliser des logiciels spécialisés ou des services en ligne pour convertir du texte en discours vocal.

Google Cloud Text-to-Speech peut être intégré à une application pour lire du texte en utilisant une voix. Les développeurs peuvent utiliser l’API de synthèse vocale de Google Cloud pour ajouter cette fonctionnalité à leur application.

Vous pouvez lire du contenu dans un navigateur web. Les utilisateurs ont simplement à copier et coller du texte dans la fenêtre de l’application Text-to-Speech pour obtenir une lecture vocale.

Il existe également, en option, des logiciels tiers téléchargeables sur votre ordinateur ou votre appareil mobile.

Pour activer la synthèse vocale lorsque vous êtes sous Windows, allez sur « Options d’ergonomie » dans les paramètres du système. Sélectionnez « Synthèse vocale » et activez la fonction.

Sous Mac, ouvrez l’onglet « Accessibilité » dans les préférences du système et sélectionnez « Synthèse vocale » puis activez la fonction.

Si vous avez un système iOS, rendez-vous sur « Accessibilité », VoixOff » dans les paramètres et activez la fonction.

Pour ceux qui ont un système Android, faites « Accessibilité », « Synthèse vocale » et activez la fonction.

Le moyen le plus courant pour lire un texte automatiquement est d’utiliser un logiciel de synthèse vocale. Ce dernier vient convertir le texte sur une voix synthétique. Ces logiciels sont souvent intégrés dans les ordinateurs ou les téléphones portables. Ils sont activés à l’aide de raccourcis clavier ou d’une application. Il est également possible d’utiliser des assistants virtuels comme Siri, Google Assistant pour lire un texte à haute voix.

Est-ce que je peux parler avec Google ?

Il est effectivement possible de parler avec Google en utilisant sa fonctionnalité de reconnaissance vocale. Cet outil vous permet de parler à Google au lieu de saisir vos requêtes sur un clavier.

Pour utiliser la reconnaissance vocale de Google, vous devez activer la fonctionnalité dans les paramètres de votre appareil. Après cela, vous pourrez lancer une recherche Google en disant « Ok Google » ou en cliquant sur le bouton dédié à la recherche vocale sur votre appareil.

Si vous n’avez pas de compte Google Cloud, il faudra le créer et activer le service Google Cloud Text-to-Speech. Avec l’API de synthèse vocale, intégrez le texte à lire et lancez la transcription pour avoir un fichier audio en retour. Vous pouvez ensuite personnaliser la voix de lecture à l’aide des fonctionnalités prévues à cet effet.

Quelle est la meilleure synthèse vocale ?

Il y a de nombreuses alternatives de synthèse vocale sur le marché, mais la qualité du service varie. Google Cloud Text-to-Speech est considéré comme l’un des meilleurs services de synthèse vocale en raison du niveau de performance des vocaux et de la précision de lecture.

Les voix de Google Cloud Text-to-Speech sont basées sur des technologies de pointe comme machine learning. Les voix sont également disponibles dans de nombreux langages et peuvent être adaptées aux besoins de l’utilisateur.