Télécharger l’application Whatsapp web et l’installer sur son ordinateur PC

WhatsApp est une solution de messagerie instantanée populaire qui permet aux utilisateurs de communiquer efficacement en ligne. Alors que l’application mobile s’utilise couramment sur les smartphones, une version Web s’avère également disponible en vue d’accéder aux conversations depuis un PC.

Si vous souhaitez télécharger et installer ce format, voici toutes les informations qu’il vous faut.

Pourquoi utiliser WhatsApp ?

Avant d’aborder les détails liés à la version Web de l’application, rappelons quelques intérêts de son utilisation en général. En effet, WhatsApp présente une multitude d’avantages.

Déjà, il permet une communication quasi gratuite, c’est-à-dire des échanges qui ne nécessitent rien d’autre que la connexion Internet. Vous ne payez rien pour passer des appels vocaux ou vidéo, ou encore transférer des fichiers.

De plus, vous pouvez créer des groupes de discussion sur la plateforme afin de rester en contact avec plusieurs personnes simultanément. C’est idéal pour la coordination de projets, l’organisation d’événements ou simplement les conversations avec un groupe d’amis.

Qu’est-ce que WhatsApp Web ?

WhatsApp Web constitue la version de bureau de l’application WhatsApp. Elle vous permet d’accéder à vos discussions depuis un navigateur web sur l’ordinateur. En d’autres termes, vous bénéficiez de fonctionnalités similaires à celles disponibles sur smartphone depuis votre PC. Messages, appels, transferts de fichiers… les indispensables ne manquent pas à l’appel.

Évidemment, la solution représente une extension de votre compte WhatsApp sur téléphone, ce qui signifie que l’ensemble de vos conversations et contacts demeurent synchronisés entre les deux appareils. Elle se montre compatible avec plusieurs navigateurs populaires tels que Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, et Safari.

WhatsApp Web s’utilise directement depuis votre navigateur. Il n’existe donc pas un outil spécifique à télécharger en vue d’en bénéficier. Par contre, il existe désormais des méthodes pour prendre une version logicielle de la plateforme sur son PC. Il s’agira tout simplement d’accéder au site officiel de l’entreprise, d’aller dans le menu télécharger, puis de suivre les instructions pour télécharger une version sous Windows.

Avantages WhatsApp Web PC

La solution WhatsApp Web présente plusieurs avantages. Tout d’abord, elle offre un confort d’utilisation, notamment pour la saisie de messages longs ou la visualisation de fichiers multimédias sur un écran plus grand. Ensuite, à travers la synchronisation des données, elle permet de switcher d’un appareil à l’autre. Vous pouvez commencer une conversation sur votre téléphone et la poursuivre sur votre ordinateur sans interruption.

En outre, il devient facile de partager ses fichiers sur la plateforme. Lorsque vous disposez d’un élément sauvegardé sur PC à transférer, il suffit de le glisser-déposer dans la fenêtre de conversation pour qu’il soit prêt à l’envoi.

Inconvénients WhatsApp Web PC

Bien que WhatsApp Web soit une option pratique pour accéder à WhatsApp depuis un ordinateur, il présente également quelques limites. Pour commencer, l’outil dépend encore de votre téléphone. Il faut que ce dernier soit à proximité et connecté à Internet pour le bon fonctionnement de la solution. Si donc votre smartphone se trouve hors de portée ou à court de batterie, vous ne pourrez pas accéder à la plateforme.

Aussi, en termes de confidentialité et sécurité, le partage des données avec l’ordinateur présente des risques. En cas d’oubli de déconnexion, d’autres utilisateurs pourront accéder au compte. Pour finir, toutes les fonctionnalités de l’application mobile n’existent pas sur la version web. Il faudra par exemple se passer des appels vidéo de groupe.

Pour vous connecter sur WhatsApp Web, suivez ces étapes :

Ouvrez votre navigateur web sur votre ordinateur.

Rendez-vous sur le site officiel de WhatsApp à l’adresse suivante www.whatsapp.com

Sur la page d’accueil, recherchez et cliquez sur l’onglet « WhatsApp Web » situé dans la barre de navigation supérieure.

Une nouvelle page s’ouvrira, affichant un code QR (Quick Response) et des instructions.

Sur votre téléphone mobile, ouvrez l’application WhatsApp.

Accédez aux paramètres en appuyant sur les trois points verticaux en haut à droite (pour les utilisateurs d’iPhone, appuyez sur « Paramètres » en bas à droite).

Dans le menu, cliquez sur le cadre qui représente un cryptage à droite de votre nom d’utilisateur.

L’application affichera un scanner de code QR. Utilisez-le pour scanner le code QR affiché sur votre ordinateur.

Une fois le code validé, la version web de WhatsApp sera automatiquement chargée sur votre navigateur.

Lors de la création d’un compte WhatsApp, il s’avère nécessaire de fournir un numéro de téléphone valide pour vérifier votre identité. Cependant, il existe des méthodes alternatives pour créer un compte WhatsApp sans donner directement votre numéro de téléphone. Vous pouvez notamment essayer d’utiliser un numéro virtuel. Certains prestataires en ligne en fournissent pour des usages ponctuels ; mais la méthode peut ne pas fonctionner.

Vous pouvez également vous servir d’un numéro fixe. Il suffira de veiller à choisir l’option de vérification par appel téléphonique au lieu de SMS. Enfin, vous pouvez acheter une carte SIM prépayée et l’utiliser uniquement pour créer votre compte WhatsApp.

Pourquoi utiliser WhatsApp plutôt que les SMS ?

WhatsApp offre de nombreux avantages par rapport aux SMS traditionnels. L’un des principaux intérêts s’avère la gratuité des messages envoyés via une connexion Internet. Contrairement aux SMS, qui entraînent des frais supplémentaires, la plateforme utilise les données mobiles ou le Wi-Fi pour une communication économique.

De plus, WhatsApp offre une expérience de messagerie plus riche que les SMS. Vous pouvez envoyer des messages texte, des photos, des vidéos, des enregistrements audio, des emojis et bien plus encore. Vous pouvez par ailleurs créer des groupes de discussion. Tout ceci favorise des échanges plus expressifs avec vos contacts.

Enfin, WhatsApp offre par ailleurs des fonctionnalités de sécurité supplémentaires par rapport aux SMS. Les messages WhatsApp se trouvent cryptés de bout en bout, ce qui signifie que seuls l’expéditeur et le destinataire peuvent les lire.

Les gens peuvent-ils voir votre numéro sur WhatsApp ?

Lorsque vous utilisez WhatsApp, votre numéro de téléphone apparait chez les contacts avec lesquels vous conversez. De même, quiconque vous envoie un message sur la plateforme vous dévoile ses coordonnées, que vous l’ayez déjà enregistré ou pas.

Qui a vu mon profil WhatsApp en cachette ?

WhatsApp ne fournit pas de fonctionnalité intégrée pour savoir qui a vu votre profil en cachette. Contrairement à certaines applications de réseaux sociaux, la plateforme ne vous informe pas lorsque quelqu’un visite votre profil ou consulte vos photos de profil.

Vous ne pouvez pas savoir avec certitude si vous êtes dans le répertoire WhatsApp d’une personne. Cependant, en créant une liste de diffusion, vous vous ferez une opinion probablement juste. Il suffit d’envoyer un message vers les numéros qui composent le réseau et vérifier si le contact en question l’a reçu. Un utilisateur qui ne vous enregistre pas ne pourra pas voir le texte.

Si vous souhaitez masquer ou cacher les messages d’une personne spécifique sur WhatsApp, vous pouvez utiliser la fonctionnalité « Archiver » de l’application. L’archivage d’un chat déplace la conversation et empêche les notifications de la personne sans la supprimer complètement.

Pour aller plus loin, vous pouvez utiliser l’option « bloquer » en vue de ne plus du tout recevoir les messages d’un utilisateur. Les textes ni les appels de cette personne ne vous parviendront plus et elle ne verra pas votre photo de profil. Il convient de noter que vous pouvez encore la débloquer en accédant à la liste des contacts bloqués dans les paramètres de l’application et en supprimant le blocage.