Caster sur TV sans Chromecast : rendre votre téléviseur connecté

Lancé par le géant Google, le Chromecast est un appareil de streaming audio et vidéo très connu du grand public. L’appareil tire sa popularité de sa simplicité d’utilisation et de sa compatibilité avec plusieurs téléviseurs, moniteurs et projecteurs.

En effet, il suffit de connecter son Chromecast au port HDMI de l’un de ces appareils et de le contrôler depuis un ordinateur ou un téléphone pour profiter d’un grand écran.

Toutefois, Chromecast est loin d’être la seule solution pour ce type de fonctionnalité.

Il existe bien d’autres moyens par lesquels vous pouvez atteindre le même objectif.

Cet article vous propose de découvrir des méthodes simples qui vous permettent de caster sur TV sans utiliser Chromecast.

Vous l’ignorez peut-être, mais vous pouvez très bien vous passer de Chromecast et réussir à caster sur une TV.

Des solutions relativement simples et abordables qui vous évitent de débourser une fortune pour l’achat de cet appareil.

Grâce à ces alternatives, vous pourrez projeter l’écran de votre ordinateur portable sur votre TV et profiter d’images plus grandes.

Ceci devient plus facile compte tenu du fait que la plupart des ordinateurs et téléviseurs sont désormais équipés de port HDMI permettant de les relier par câble.

Mais si vous disposez d’un modèle plus ancien, vous pouvez tout de même vous servir d’un adaptateur spécifique (VAGA-HDMI ou HDMI-VGA). Le manuel d’illustration de votre système d’exploitation vous orientera sur comment trouver et utiliser cette fonctionnalité. Le but est de sélectionner la TV comme moniteur au niveau de l’Affichage. Certains ordinateurs permettent un raccourci à travers les touches Fn et F5.

Il n’y a pas que votre ordinateur qui peut être casté sur TV sans Chromecast. Vous pouvez également brancher votre smartphone, mais en utilisant cette fois-ci la technologie MHL. Cette technologie consiste à se servir d’un convertisseur pour convertir la sortie USB de l’appareil en HDMI. Il faudra cependant préserver l’autonomie du téléphone pendant le processus. Si vous avez une smart TV, vous n’aurez pas besoin de chercher à contourner. Ces télévisions révolutionnaires possèdent en effet un Chromecast intégré, ce qui facilite la tâche aux utilisateurs.

Pour savoir si votre téléviseur peut être casté, vous n’avez qu’à suivre une simple procédure. Commencez par appuyer sur « Accueil » sur la télécommande. Sélectionnez ensuite « Paramètres » sur la TV. Vous devez pouvoir le trouver dans la fenêtre qui se présente en haut à droite de l’écran. Sélectionnez ensuite « Application » sous « Téléviseur ». Sous « Application système », choisissez Google Cast Receiver.

Si cette option s’affiche, c’est que votre TV peut effectivement être castée. Autrement, vous ne pouvez le faire avec cette télévision. Pour une TV classique, vérifiez la présence de port HDMI. Lorsque vous le remarquez, sachez que vous pouvez vous servir de câble HDMI pour caster votre TV.

Si vous souhaitez caster votre téléphone à la télé, commencez par vérifier que les deux appareils utilisent simultanément le même réseau Wi-Fi.

Consultez ensuite le panneau de notification de votre téléphone et choisissez l’option qui vous permet la diffusion de votre écran. Cette option peut prendre un nom différent selon la marque de votre téléphone.

Une fois l’option de diffusion choisie, lancez une recherche des appareils compatibles et dès que votre TV s’affiche, finalisez les quelques étapes requises. Pour un téléviseur classique, vous n’aurez qu’à convertir la sortie USB de votre téléphone en HDMI, donc tout faire manuellement.

Caster son PC portable à la télé n’exige pas un protocole extraordinaire. Vous pouvez simplement vous servir du navigateur web Chrome. En effet, ce logiciel offre désormais la possibilité de lancer une recherche d’appareils compatibles. Le plus important est de veiller à ce que le PC et la télévision se connectent sur le même réseau Wi-Fi.

Cependant, Chrome n’est pas le seul navigateur à proposer cette fonctionnalité. Le navigateur Edge permet également d’atteindre le même objectif avec une procédure identique. Celle-ci se définit en quatre étapes que sont :

La connexion du PC et de la TV au même réseau Wi-Fi ;

Le démarrage de Google Chrome sur le PC et l’accès au menu déroulant ;

Le lancement de la recherche d’appareils compatible ;

Le choix de l’équipement à caster.

C’est donc une procédure qui ne vous prend que quelques petites minutes. Bien entendu, s’il s’agit d’une TV classique, il faudra passer par l’utilisation du câble HDMI.

Il n’a pas que le PC et le Smartphone qui peuvent être castés, vous pouvez aussi connecter votre tablette. En la matière, vous avez le choix entre différentes possibilités. L’une d’elles consiste à connecter la tablette à l’aide du Wi-Fi.

Dans ce cas, vous n’aurez pas besoin de câble. Cette façon de procéder n’est accessible qu’à ceux qui disposent d’une smart TV. Elle se passe comme suit :

Accédez au menu Réglages de la TV ;

Renseignez votre mot de passe ;

Vérifiez que la tablette et la TV sont sur le même Wi-Fi ;

Partagez le contenu de la tablette sur votre écran de TV.

Vous aurez une expérience unique avec le cast par Wi-Fi. Si par contre la TV n’est pas smart, vous êtes obligé d’utiliser la méthode MHL.

Pourquoi je n’arrive pas à caster sur ma télé ?

Il peut arriver que vous rencontriez des difficultés pour la diffusion de contenus vidéo avec la fonctionnalité Chromecast intégrée. Vous n’avez pas à vous inquiéter, cela peut être dû à la version actuelle de Google Cast Receiver. Si celle-ci n’est pas compatible, vous ne pourrez pas réussir à caster.

Pour cela, vérifiez que le numéro de version correspond à la version du micrologiciel Caster pour les appareils Android TV. Si ce n’est pas le cas, téléchargez la dernière version. Vous n’avez qu’à vous connecter à Google Play depuis votre télévision Android pour effectuer ce téléchargement.

Alternatives pour caster sur mon téléviseur sans Chromecast

Vous pouvez recourir à plusieurs autres appareils pour vous passer de l’achat d’un Chromecast pour caster sur TV. Il s’agit de gadgets beaucoup moins coûteux qui offrent la même satisfaction ou presque, par rapport à ce dernier.

Caster avec Fire Stick TV

Développé par Amazon, le Fire Stick TV est un appareil qui permet d’accéder aux divers contenus numériques diffusés en continu sur Internet. Vous pouvez le connecter à un téléviseur haute définition et le transformer en une smart TV.

L’appareil fonctionne suivant le même principe que le Roku ou l’Apple TV. Il suffit de le brancher sur votre télévision grâce à la prise HDMI et de le connecter à votre réseau Wi-Fi, pour afficher l’écran de votre téléphone. Le contrôle du Fire TV depuis le téléphone se fait à partir d’une application spécifique.

Caster avec Xiaomi Mi Box S

La Xiaomi Mi Box S est en quelque sorte une version réduite de la box Android TV. Cette alternative très pratique à Chromecast est utilisée par bon nombre de personnes. L’appareil dispose d’un bouton Netfilx sur sa télécommande et intègre un SoC Amlogic S90X avec 2 Go de RAM. Il vous permet de transformer votre TV en une TV Android 8.1 Oreo.

Pour caster votre téléphone sur Mi Box S vous n’avez qu’à connecter l’appareil au téléviseur. Veillez surtout à ce que votre Mi Box S ait accès au même réseau Wi-Fi que le téléphone à caster. Ensuite, entrez dans l’application Google Home sur le téléphone et accédez à la section « Autres appareils Cast » pour choisir le Xiaomi Mi Box S.

Vous n’avez plus qu’à appuyer sur « Caster mon écran » et ensuite sur « Caster l’écran » pour profiter d’une plus grande vue de l’écran de votre téléphone sur TV.

Caster avec Intel Compute Stick

Avec le Intel Compute Stick, vous pouvez transformer n’importe que TV en un PC grand écran. Alimenté par un cordon microUSB, l’appareil se connecte à votre téléviseur via HDMI. Il dispose d’un processeur Intel Atom Z3735F quadricœur à 1,33 GHZ et possède une capacité de stockage interne de 32 Go, ainsi qu’une RAM DDR3 de 2 Go.

Cet appareil vous permet d’accéder à un système d’exploitation Windows 8.1 Bing. Il est très pratique pour les affichages grand-écran, en milieu professionnel comme à la maison.

Caster avec Raspberry Pi

Vous pouvez acheter un Raspberry Pi et l’utiliser comme un appareil de streaming de style Chromecast. S’il est vrai que ce dernier ne présente pas exactement le même protocole que Chromecast, il offre tout de même des possibilités très similaires. Vous aurez besoin pour ce faire du logiciel gratuit Raspicast et de l’application Raspicast pour Android.

Notez que votre Raspberry Pi doit être en mesure d’exécuter Raspbian pour vous permettre de caster sur TV. Il vous faudra également un câble d’alimentation compatible Raspberry Pi, un clavier externe à rattacher à l’appareil, un câble HDMI et une connexion Wi-Fi. Pour le moment, vous ne pouvez caster à l’aide du Paspberry Pi qu’avec un téléphone Android. L’application mobile n’est pas encore disponible pour ios.

En somme, il existe de multiples solutions pour caster sur TV et vous pouvez les explorer pour voir celle qui vous conviendra le mieux.

