Streaming vidéo : pourquoi un tel succès ?

L’engouement du public pour les vidéos en streaming ne cesse de croître ces dernières années.

Avec l’avènement d’internet et la popularisation des appareils mobiles, il est désormais facile de regarder des vidéos en ligne où que l’on soit et à n’importe quel moment.

Découvrons plus en détail pourquoi le streaming rencontre un tel succès.

Le streaming c’est quoi ?

Le streaming est une technologie qui permet aux utilisateurs de regarder des vidéos en direct sur Internet sans avoir à les télécharger sur leur ordinateur. Les vidéos sont donc accessibles depuis des serveurs distants et non plus sur l’ordinateur de la personne qui souhaite les regarder.

S’il y a encore quelques années les utilisateurs téléchargeaient (souvent illégalement d’ailleurs) leurs films et séries préférés, les évolutions technologiques et la hausse des débits internet ont démocratisé le streaming.

Il est donc possible aujourd’hui de regarder un grand nombre de contenus en direct, tels que des émissions de télévision, des événements sportifs ou encore des parties de jeux en ligne.

Cependant, la qualité de la vidéo peut varier en fonction du débit de votre connexion Internet.

Ne pas confondre streaming et VOD

Si le streaming permet de regarder des vidéos en direct, c’est-à-dire au moment où elles sont diffusées, la VOD, ou vidéo à la demande, est une technologie qui permet aux utilisateurs de regarder des vidéos en ligne à leur convenance.

Cela signifie que vous pouvez choisir quelle vidéo regarder et à quel moment la regarder, plutôt que d’être lié à un horaire de diffusion en direct.

Par exemple, si vous utilisez un service de VOD comme Netflix ou Amazon Prime, vous pouvez regarder des épisodes de votre série préférée quand vous le souhaitez, sans avoir à attendre qu’ils soient diffusés en direct.

Il existe également de nombreux sites web proposant un accès aux films et séries gratuitement comme Coflix par exemple. Attention toutefois car ces sites ne sont pas toujours légaux.

Les raisons du succès du streaming

Une facilité d’accès

Le streaming de vidéos a révolutionné la façon dont nous consommons du contenu audiovisuel. Fini les longues heures d’attente pour télécharger une vidéo. Avec le streaming, il suffit de cliquer sur un bouton pour commencer à regarder.

Les contenus sont par ailleurs accessibles depuis n’importe quel device, de l’ordinateur au téléphone portable, en passant par les téléviseurs connectés. Il est donc facile de consommer un contenu, y compris en situation de mobilité comme dans un train par exemple.

D’autre part, la qualité des vidéos en streaming ne cesse d’augmenter, offrant donc une expérience de visionnage nettement supérieure à celle des DVD ou des vidéos téléchargées.

Une opportunité pour les producteurs de contenus

Les services de streaming vidéo sont également devenus de plus en plus populaires auprès des producteurs de contenu. Grâce à ces plateformes, ils peuvent diffuser facilement leur travail auprès d’un public mondial, ce qui leur permet de gagner en visibilité et en revenus.

De nombreux cinéastes indépendants ont ainsi pu se faire connaître grâce aux plateformes de streaming.

De nouvelles disciplines telles que le e-sport ont également connu une croissance fulgurante grâce au streaming.

Les plateformes de streaming

Elles sont de plus en plus nombreuses et possèdent chacune leurs propres particularités. Si certaines se veulent généralistes, d’autres visent des utilisateurs spécifiques, notamment pour le stream de jeux vidéo. Voici 4 grandes plateformes de streaming gratuites :

YouTube

la plus célèbre des plateformes de vidéos en ligne, YouTube permet de regarder des millions de vidéos gratuitement, y compris en direct.

Twitch

Principalement utilisée pour la diffusion de jeux vidéo et d’événements sportifs, la plateforme de streaming Twitch a été lancée en 2011. Depuis 2014, elle appartient à Amazon.

Sur Twitch, les utilisateurs peuvent diffuser leur propre contenu en direct, regarder des streams en direct d’autres utilisateurs, et participer à des chats en direct avec d’autres membres de la communauté.

Périscope

Lancée en 2015 puis achetée par Twitter peu de temps après, Periscope permet aux utilisateurs de diffuser en direct des vidéos depuis leur téléphone portable. Les spectateurs peuvent regarder ces vidéos en direct et interagir avec le diffuseur en utilisant des commentaires et des “cœurs” pour montrer leur soutien.

Si la plateforme était très populaire à ses débuts, elle a depuis été concurrencée par d’autres services de streaming en direct tels que Facebook Live et Instagram Live.

Pluto TV

Voici une plateforme de streaming totalement gratuite et légale qui propose un large éventail de chaînes de télévision en ligne gratuites, avec des programmes dans différents genres. Séries, films, sports, pour adultes et enfants, Pluto TV est une vraie réussite.

Vidéo en streaming qui bloque

Si le fait de ne pas avoir à télécharger une vidéo pour la regarder est sans aucun doute une véritable avancée pour les utilisateurs, il arrive régulièrement que les vidéos en streaming se bloquent ou buggent, ce qui est particulièrement frustrant.

Il existe plusieurs raisons pour lesquelles une vidéo en streaming peut bloquer ou être interrompue. Voici quelques étapes à suivre pour résoudre ce problème :

Vérifiez votre connexion Internet

Assurez-vous que vous avez une connexion stable et suffisamment rapide pour regarder la vidéo en streaming. Si vous utilisez un réseau WiFi, essayez de vous connecter directement à votre modem ou routeur avec un câble Ethernet pour vérifier si le problème vient de là.

Si en revanche vous utilisez un Wifi public, pensez bien à utiliser un VPN. Si besoin, nous avons rédigé un article vous expliquant en détail comment choisir un bon VPN afin de sécuriser votre navigation.

Vérifiez l’état du service de streaming

il se peut que le service de streaming en question soit en panne ou subisse des perturbations temporaires. Consultez les pages d’assistance ou les comptes de médias sociaux du service pour vous tenir informé des éventuels problèmes connus.

Redémarrez votre appareil

redémarrez votre appareil (ordinateur, smartphone, téléviseur connecté, etc.) pour vider sa mémoire cache et rafraîchir son système. Cela peut parfois aider à résoudre les problèmes de streaming.

Essayez un autre navigateur ou une autre application

Si vous utilisez un navigateur pour regarder la vidéo en streaming, essayez de l’ouvrir dans un autre navigateur (par exemple, si vous utilisez Google Chrome, essayez avec Firefox ou Safari). Si vous utilisez une application de streaming, essayez de la lancer sur un autre appareil ou avec un autre compte utilisateur.

Si vous avez essayé les étapes ci-dessus et que le problème persiste, n’hésitez pas à contacter le service d’assistance du service de streaming en question. Ils pourront vous aider à résoudre le problème plus rapidement et plus efficacement.

