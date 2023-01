Reverso le traducteur en ligne : Dictionnaire des langues étrangères

Listen to this article Listen to this article

C’est un secret de polichinelle, l’arrivée d’internet a bouleversé de nombreux secteurs et activités.

Dans le domaine de la traduction, de nombreuses applications et plateformes en ligne permettent aujourd’hui de traduire instantanément n’importe quel texte en diverses langues.

Outil en ligne de traduction en Ligne

C’est le cas de Reverso. Voici ce qu’il faut savoir sur cet outil en ligne de traduction automatique et contextuelle.

Traducteur Reverso : qu’est-ce que c’est ?

Créé en 1998, Reverso est un outil de traduction en ligne qui permet de traduire instantanément des mots, des phrases ou des textes en plus d’une quinzaine de langues : anglais, français, allemand, italien, portugais, chinois, japonais, hébreu, etc.

Reverso, c’est également une plateforme proposant une variété d’outils linguistiques en plus de la traduction classique.

En effet, le traducteur Reverso propose :

Des dictionnaires bilingues : ils peuvent être généraux ou spécialisés ;

Des outils de grammaire interactifs ;

La conjugaison des verbes ;

Et un outil de correction d’orthographe et de grammaire.

Notons qu’en 2018, une application mobile de Reverso a vu le jour.

Reverso Avantages du traducteur en ligne ?

Aujourd’hui, Reverso compte plus 70 millions d’utilisateurs. S’il est autant apprécié, c’est parce qu’il est avantageux à bien des égards.

Pour commencer, Reverso est facile d’accès et simple à utiliser. Pour s’en servir, il suffit de se rendre sur le site internet ou télécharger l’application.

La plateforme est minimaliste et a une vitesse de chargement très rapide. Ainsi, il est disponible pour tous et à n’importe quel moment.

L’outil sauvegarde même les langues les plus utilisées par l’utilisateur. Cela permet à ce dernier de gagner du temps la prochaine fois qu’il se reconnectera à l’outil.

Le nombre de langues disponibles reste également l’un des principaux atouts de Reverso. Selon les dernières mises à jour, on compterait 18 langues traduisibles : anglais, allemand, arabe, chinois, espagnol, français, hébreu, italien, suédois, japonais, néerlandais, polonais, portugais, roumain, russe, turc, ukrainien et roumain.

En outre, Reverso permet de bénéficier d’une traduction des mots selon le contexte dans lequel ils sont employés. En effet, le sens littéral d’un mot peut changer en fonction de la situation dans laquelle on l’utilise. Reverso l’a compris et accompagne ses traductions littérales de quelques exemples d’utilisation. Cela, afin d’expliquer les différents sens que peut avoir le mot. C’est l’outil Reverso Context qui offre cette fonctionnalité.

Il faut aussi noter que Reverso propose la traduction de documents. En effet, il est possible d’importer des documents sur la plateforme afin de les traduire. Les internautes peuvent soumettre des documents de différents formats : Excel, Word, PDF, Texte, PHP, HTML, CSV, PowerPoint, etc. Malheureusement, ce service est soumis à un tarif. La version gratuite n’excède pas 2500 mots.

À ces avantages, s’ajoutent les fonctionnalités de correction d’orthographe et de grammaire, de tableaux de conjugaison, etc.

Reverso inconvénients du traducteur en ligne ?

Malheureusement, Reverso ne présente pas que des avantages. Quelques inconvénients caractérisent aussi cette plateforme de traduction. D’abord, il faut noter qu’avec Reverso, la traduction rapide d’extraits est limitée à 2000 caractères maximum. Un quota bien trop bas comparé à la moyenne pratiquée sur les plateformes concurrentes.

Aussi, pour le service de correction, Reverso ne décèle pas toutes les erreurs.

De ce fait, il faudra après usage de l’outil, procéder à une vérification minutieuse.

Pour finir, Reverso est payant ; notamment son service de traduction de document.

Pour 50 000 mots par an, il faut payer 4,99 euros mensuellement et pour 200 000 mots par an, il faut débourser 19,99 euros par mois.

Alternatives au traducteur en ligne Reverso

Mis à part Reverso, il existe d’autres plateformes de traduction en ligne très performantes. On en présente quelques-unes dans les lignes suivantes.

Traducteur DeepL

Lancé en 2017, DeepL est aussi un outil de traduction automatique en ligne. Selon les statistiques, le logiciel est devenu numéro 1 en Allemagne et aux USA. DeepL est gratuit, mais dispose également d’une version payante. L’outil est connu dans le secteur pour proposer des traductions instantanées d’excellente qualité. Il permet en outre de traiter d’importants volumes de textes. En tout, DeepL propose des traductions en 26 langues différentes. Le logiciel est utilisé par plus de 100 millions d’internautes.

Traducteur Google Translate

Google Translate ou Google Traduction est l’outil de traduction instantanée du célèbre moteur de recherche Google. Efficace et facile d’accès, cet outil reste l’un des plus populaires et des plus utilisés. Pour s’en servir, plusieurs options existent. On peut installer l’application ou se rendre sur le site officiel. Après quoi, il suffira de coller l’extrait à traduire dans le champ prévu à cet effet. On peut aussi passer directement par un navigateur qui intègre déjà la fonction Google translate. D’après Sundar Pichai (actuel CEO de Google), 20 milliards de pages sont traduites chaque mois par l’outil.

Traducteur Weglot

Weglot est aujourd’hui l’un des outils de traduction les plus tendance. Selon les dernières statistiques, plus de 50 000 sites ont adopté ce traducteur en ligne. En effet, Weglot est davantage tourné vers les détenteurs de site, de boutiques en ligne, etc. La plateforme permet de traduire un site en plus de 100 langues différentes.

Autres articles :