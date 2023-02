Comment publier son article sur Google ?

Google est l’un des médias de recherche les plus utilisés au monde, et publier son article sur un tel moteur s’avère être une excellente opportunité à bien des égards.

Les tenants de blog le font souvent pour augmenter la visibilité de leur site web et du contenu qui y est proposé.

Cependant, comprendre comment publier correctement un article sur Google peut sembler complexe pour certains.

Voici justement quelques points clés qui pourraient vous aider à publier efficacement votre article sur Google.

Pourquoi publier un article sur Google ?

Publier un article sur Google peut être bénéfique pour votre marque, car cela vous donne l’opportunité de vous connecter avec un public plus large et de vous faire connaître en ligne.

Concrètement, publier un article sur Google peut offrir de nombreux points positifs pour votre entreprise ou votre blog personnel, notamment générer des leads pour la boîte.

Par ailleurs, les articles de blog peuvent également optimiser votre référencement SEO en fournissant du contenu haut-standing à vos lecteurs. En publiant régulièrement des articles, cela vous permet de générer beaucoup plus de trafics, d’autant plus si vos contenus sont très intéressants pour les internautes.

Avantages de publier un article sur Google

Comme évoqué plus haut, Google est sans doute le moteur de recherches le plus utilisé par les internautes, et publier son article sur ce dernier présente de nombreux avantages. Voici quelques-uns :

Améliorer votre présence en ligne

En publiant un article sur Google, vous pouvez vous faire connaître auprès d’un public plus large et réformer votre présence en ligne. En effet, Google concentre à lui seul un trafic de plusieurs millions d’internautes chaque jour. Dites-vous bien que ces webnautes sont à la recherche d’une solution à un problème spécifique. Laquelle pourrait bien être incluse dans ce que vous proposez comme service.

Affirmer votre expertise

En publiant des productions de qualité sur des sujets pertinents pour votre domaine, vous pouvez établir votre expertise et devenir un leader dans votre secteur. Les webnautes recherchent généralement des solutions à leur problème certes, mais avant tout, la qualité prime.

Construire des liens de qualité

Les liens pointant vers votre page web depuis un article publié sur Google peuvent vous aider à améliorer votre référencement naturel et à construire une audience fidèle. C’est également un bon moyen d’accroître votre visibilité ou de mettre la lumière sur les services et produits que vous proposez.

Ce sont là les principaux avantages de publier un article sur le géant média qu’est Google. Bien entendu, d’autres avantages inexplorés existent également. Vous en découvrirez de vous-même lorsque vous vous lancerez dans l’aventure.

Où puis-je publier un article sur Google gratuitement ?

Il existe une variété de plateformes gratuites sur lesquelles vous pouvez publier un article sur Google, notamment Medium, Tumblr ou encore Blogger. Chacune de ces plateformes possède ses propres caractéristiques et fonctionnalités. De quoi s’agit-il ?

Article gratuit avec Medium

Vous avez certainement déjà vu au bas de certains mails ou sur certaines pages, des liens renvoyant vers un profil Medium. En réalité, il ne s’agit pas de voyance, mais plutôt d’un réseau social professionnel notoire.

Ainsi dit, Medium est une plateforme populaire pour les blogueurs et les écrivains qui souhaitent publier du contenu. Il vous donne la possibilité de publier des articles en toute simplicité et d’atteindre un large public. C’est une bonne table pour un débutant dans le domaine.

Article gratuit avec Tumblr

Tumblr est un autre choix populaire pour les blogueurs qui souhaitent publier du contenu en ligne. Il vous permet de créer facilement un blog et d’y publier du contenu régulièrement. De plus, vous pouvez aussi explorer les pages des autres blogueurs pour voir comment ils se débrouillent ou juste pour vous ressourcer, vous divertir.

Article gratuit avec Blogger

Blogger est l’un des moyens les plus simples de vous faire connaître sur Google. En réalité, Blogger est un service de blog gratuit proposé sur Google. Ce dernier vous permet de publier simplement des articles sur le web.

Il est facile à utiliser et offre de nombreuses options pour vous permettre de publier et de gérer votre contenu en ligne. Il vous suffit de suivre les instructions présentes sur le site pour créer un blog et de le personnaliser selon vos besoins.

Google n’est pas uniquement un média de recherche, il propose également des services aux blogueurs en vue d’optimiser le contenu qu’ils publient. Ainsi, vous pouvez obtenir des backlinks bien positionnés pour vos articles. Pour ce faire, essayez de publier un article sponsorisé sur Google.

Il s’agit d’un article payant qui est publié sur une plateforme de diffusion d’articles et qui inclut un lien vers votre site web. Les backlinks obtenus à partir d’un article sponsorisé peuvent vous aider à améliorer votre référencement naturel et à construire une audience fidèle. Faites-en l’expérience et voyez si cela vous est profitable.

Plateformes de diffusions d’articles sur Google

Il existe un large choix de plateformes de diffusion d’articles sur Google qui vous permettent de publier un article sponsorisé pour améliorer votre visibilité en ligne, établir votre expertise et construire des liens de qualité, voici quelques-unes des plateformes les plus populaires.

Publier un article avec Semjuice

Semjuice est une agence digitale qui propose des solutions aux entreprises ou particuliers qui recherchent des backlinks. C’est aussi une société qui s’occupe du link building, et ce, de manière professionnelle. Vous n’aurez qu’à leur confier le travail et le résultat est satisfaisant. C’est tout de même une agence qui pratique des tarifs plus ou moins élevés.

Publier un article avec Getfluence

Comme son nom le laisse entrevoir, Getfluence est essentiellement tourné vers la génération de trafic. C’est la solution qu’il vous faut pour faire passer vos articles sponsorisés. Vous trouverez également sur cette plateforme un panel de services web innovants.

Publier un article avec Rocketlink

Rocketlink est également un grand nom dans le domaine du link building. C’est un excellent choix pour mettre en ligne des articles sponsorisés et accroître votre réputation en ligne. Le fonctionnement de la plateforme est simple et sans tracasseries.

Publier un article avec Paper Club

Paper Club est encore une autre plateforme de netlinking très connue d’ailleurs. Sa popularité est également due au fait qu’elle propose une solution de content branding toute nouvelle. C’est aussi une communauté de professionnels disponible pour vos différentes préoccupations

