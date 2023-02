Google Posts 2023 : Publier des actualités ou vos services sur Google My Business

Lorsqu’il s’agit de promouvoir votre entreprise en ligne, il est essentiel d’optimiser votre présence sur Google. Cela implique de créer une fiche Google My Business pour facilement apparaître dans les résultats de recherche.

Il est aussi possible de publier des actualités et d’autres informations directement sur cette fiche grâce à Google Posts. Découvrez dans ce contenu comment publier des actualités ou vos services sur Google My Business.

Post sur la fiche Google My business : Qu’est-ce que ?

Google My Business est un service de Google qui permet aux entreprises de gérer gratuitement leur présence en ligne. Cette plateforme permet aux entreprises de créer et de gérer leur fiche d’entreprise.

Grâce à cette fiche, les entreprises peuvent afficher de nombreuses informations les concernant. Il s’agit par exemple de leur adresse, de leurs horaires d’ouverture et de fermeture, de leur numéro de téléphone, de leur site Web et de leurs photos.

À cela s’ajoutent parfois des avis, des messages de clients et bien plus encore.

Autres articles :

Voici quelques astuces pour mettre en valeur les contenus sur la fiche Google My Business :

Utilisez des images de qualité : les images sont importantes pour donner une première impression sur l’entreprise. Il est recommandé de prioriser des images de qualité.

Publiez régulièrement : vous devez créer régulièrement des publications Google Posts pour garder les clients intéressés et informés.

Répondez aux avis des clients : les avis des clients peuvent être positifs ou négatifs. Il est cependant important d’y répondre pour montrer que votre entreprise est engagée et attentive aux besoins des clients.

Utilisez des mots-clés pertinents : pour un meilleur référencement de votre fiche produit, vous devez opter pour des mots-clés pertinents sur votre fiche Google My Business.

Mettez quotidiennement à jour les informations : les mises à jour automatiques permettent aux clients d’avoir les informations les plus récentes sur votre entreprise.

En suivant ces astuces, vous pouvez mettre en valeur vos contenus sur votre fiche Google My Business. Cela vous permettra d’attirer de nouveaux clients et d’améliorer votre visibilité en ligne.

Lorsque vous vous connectez à votre page Google My Business, vous voyez certainement apparaître la fonctionnalité « Articles » dans la partie gauche de votre tableau de bord. La création d’un article est très simple.

Il suffit de suivre les instructions de Google ci-dessous.

Connectez-vous à Google My Business. Si vous avez plus d’un établissement, cliquez sur l’onglet « Gérer l’établissement » de l’entreprise que vous souhaitez gérer.

Cliquez sur « Créer un article » ou cliquez simplement sur « Articles » dans le menu.

La fenêtre « Créer un article » s’affiche. Vous y trouverez des options pour ajouter des photos, du texte, des événements et un bouton à votre message. Il suffit de cliquer sur chaque champ et de saisir les informations pertinentes.

Une fois que vous avez créé votre message, cliquez sur « Aperçu » pour voir un aperçu. Si tout semble correct, cliquez sur « Publier » dans le coin supérieur droit de l’écran.

Autres articles :

Avantages Google Posts

Google Posts a de nombreux avantages pour les entreprises. En voici quelques-uns :

Améliorer la visibilité en ligne : les Google Posts permettent aux entreprises d’avoir une présence en ligne plus visible. Les clients peuvent alors facilement accéder à des informations importantes.

Augmenter le trafic sur le site Web : les Google Posts peuvent contenir des liens vers des pages spécifiques de votre site Web. Cela permet d’augmenter le trafic sur votre site Web.

Promouvoir des offres spéciales : il est possible de promouvoir des offres spéciales, comme des remises ou des offres limitées dans le temps avec les Google Post.

Augmenter la crédibilité de l’entreprise : en montrant qu’elles sont actives et engagées en ligne, les entreprises peuvent améliorer leur crédibilité.

Inconvénients Google Posts

Malgré les nombreux avantages de Google Posts, il a aussi quelques limites potentielles à prendre en compte. En voici quelques-unes :

La durée de vie limitée : les posts nouveautés sur la plateforme ont une durée de vie de 7 jours. Cela peut vraiment être insuffisant pour les promotions des entreprises.

La nécessité de publier régulièrement : pour maintenir l’engagement des clients, il est important de publier régulièrement des Google Posts. Cela peut nécessiter un effort supplémentaire pour les entreprises qui doivent affirmer leur présence sur d’autres plateformes en ligne.

Pourquoi actualiser la fiche Google My business ?

La fiche Google My Business est un élément clé de la présence en ligne d’une entreprise. Elle doit être fréquemment actualisée pour garder les informations de l’entreprise à jour.

En effet, lorsque ces informations sont à jour sur une fiche Google My Business, les clients peuvent facilement être satisfaits. Plus besoin de contacter un vieux numéro ou de tenter d’acheter un produit en rupture de stock.

Vos clients sont informés des nouvelles offres, des promotions et des événements à venir. Cela témoigne de votre engagement pour votre clientèle. Mieux encore, ce procédé accroît votre crédibilité en ligne