Achat de liens sponsorisés : acheter des backlinks de qualité

Le référencement naturel est une technique qui permet efficacement d’améliorer, sur le long terme, le positionnement d’un site ou d’une page web dans les moteurs de recherche, notamment Google.

Cette manière de procéder prend en compte l’ensemble des moyens, d’outils et d’astuces permettant de booster sa visibilité. Et parmi ces techniques figure l’achat de liens sponsorisés qui est une stratégie SEO efficace très en vogue actuellement.

En effet, l’achat de liens sponsorisés est une opération qui permet d’optimiser beaucoup plus rapidement le référencement d’un site web sur les moteurs de recherche. Cependant, afin d’atteindre les résultats escomptés, il est très important de s’assurer d’acheter des backlinks de qualité. Mais comment et où ? Lisez ce guide pour tout découvrir.

Un lien sponsorisé présente de nombreux avantages qui ne sont surtout pas des moindres. Et c’est essentiellement ce qui fait d’elle un moyen de linkbuilding très prisé des référenceurs SEO. D’ailleurs, quel que soit le type du lien, retenez qu’investir dans le backlinking est quasiment obligatoire pour profiter d’un bon positionnement.

Toutefois, l’achat de liens sponsorisés permet de gagner considérablement du temps et de bénéficier de beaucoup d’autres opportunités. En effet pour réussir un tel achat, il vous faudra juste vous mettre en contact avec le site avec lequel vous voulez collaborer, de trouver un point d’entente afin qu’un backlink soit créé vers votre plateforme. Cela vous aide à atteindre beaucoup plus vite vos objectifs de visibilité. Vous allez également profiter du public des sites ayant une forte autorité de domaine.

Malgré ses nombreux avantages, l’achat de liens sponsorisés présente quelques inconvénients que vous devez absolument savoir. Tout d’abord, vous devez savoir que si vous n’avez pas des notions sur la rédaction des contenus sponsorisés, vous pouvez rapidement vous faire berner et le SEO de votre page sera bâclé. C’est pourquoi il est important de se faire aider par un professionnel en la matière ou de se tourner vers une plateforme d’achat de backlink de renom.

De plus, le coût des prestations peut s’avérer très onéreux selon le média ou le site sollicité. Enfin, vous devez élaborer une stratégie d’achat de liens sur le long terme afin d’améliorer votre SEO et garantir votre retour sur investissement. Vous devez vous montrer patient et persévérant.

Autre article : Plateforme article sponsorisé

Il est vrai que l’achat de liens sponsorisés permet d’améliorer considérablement son trafic sur le web. Mais pour une efficacité optimale, il est important que vous veilliez à la qualité du site sur lequel vous achetez vos liens. À cet égard, la première des choses à faire est de vous intéresser à la base de données de la plateforme de netlinking que vous êtes en train de choisir.

Celle-ci doit être non seulement accessible, mais devra également contenir des sites de qualité. En effet lorsque vous avez une base de données très riche à votre disposition, cela vous rassure du fait que vous allez pouvoir acheter des backlinks de qualité. Toutefois, assurez-vous que les thématiques de ces sites de netlinking soient proches de celles de votre plateforme.

De plus pour vérifier la qualité du site où vous pouvez effectuer un achat de liens sponsorisés, vous devez également vous assurer que la plateforme dispose d’un personnel de qualité. Par exemple, il est peut-être judicieux pour vous d’opter pour une plateforme dont les collaborateurs ont une maitrise parfaite de toutes les facettes des stratégies SEO. À la fin, n’oubliez surtout pas la grille tarifaire de la plateforme. Assurez-vous d’avoir pour votre investissement des prestations beaucoup plus complètes.

Autre article : Référencement Google My Business

Quels sont les critères pour définir un lien de qualité ?

Bien évidemment, tous les liens n’ont pas la même valeur, et de plus, tous les backlinks ne vous permettront pas de mieux vous classer dans les moteurs de recherche. Alors, comment identifier un lien de qualité ? Pour y arriver, le premier critère à prendre en compte est la plateforme qui s’occupe du backlink. En effet, un lien de qualité est un backlink qui provient d’une plateforme populaire, bien positionnée et ayant une grande autorité.

La position du lien sur la page est également un critère très important à prendre en compte pour définir un lien de qualité. Un lien qui se situe en bas de page ou dans la barre latérale d’une page web n’aura pas les mêmes effets qu’un lien placé dans un contenu de qualité et proche du titre H1 par exemple. Le texte d’ancrage étant la partie visible du lien est également un paramètre crucial. D’ailleurs, Google se servira de celui-ci pour évaluer la pertinence du lien.

En ce qui concerne le prix d’achat de liens sponsorisés, vous devez garder en tête que celui-ci varie en fonction des sites. Dans la première grille tarifaire, vous pouvez retrouver des plateformes à 5 ou 10 euros. Celles-là offrent en général une prestation minimale : publier un article ainsi que le lien souhaité. En outre, plus le site est populaire, plus le coût de ses prestations grimpe. Vous pourrez acheter des backlinks à des centaines, voire des milliers d’euros. Tout dépend du site avec lequel vous faites affaire.

Aujourd’hui, il existe une panoplie de sites où vous pouvez, en toute facilité et simplicité, acheter des liens ou des backlinks de qualité. Entre autres, vous pouvez retrouver :

Semjuice

Créée en 2017, Semjuice est l’une des meilleures plateformes spécialisées dans l’achat de liens sponsorisés. Constituée uniquement d’experts SEO, elle vous accompagne de façon optimale pour vous aider à concrétiser vos projets de linkbuilding et de référencement naturel. Ce site propose des programmes d’affiliation ainsi que de nombreux autres services. Semjuice est une plateforme sure pour acheter des liens et backlinks de qualité.

Rocketlink

Rocketlink a vu le jour en 2012. Elle fait également partie des plateformes de référence si vous souhaitez acheter des liens ou des contenus sponsorisés de qualité. En France, elle figure parmi les sites de netlinking les plus prisés. Elle dispose d’une base de données composée de plus de 200 000 sites qui traitent de diverses thématiques. Avec Rocketlink, vous pouvez être sûr de profiter d’un référencement naturel efficace.

Getfluence

Anciennement connu sous le nom Linkjuice, Getfluence est une plateforme d’achat de liens sponsorisés apparue récemment sur le marché. Elle a été créée en 2018 par Marc DE ZORDO et offre de nombreux outils efficaces pour booster la visibilité en ligne. Getfluence est une solution parfaite pour les éditeurs ou les annonceurs ayant pour projet d’optimiser l’audience de leur site.

Nextlevel

Nextlevel fait également partie des plateformes de netlinking. Elle a connu le jour en 2018 et se distingue sur les marchés français de par ses méthodes de vente et d’achat de liens sponsorisés qui sont assez particuliers. Sur le site de Nextlevel, les ventes de liens se font selon une technique appelée « niche edit ».

Paper Club

Enfin, on ne saurait finir de parler des plateformes d’achat de liens sponsorisés sans mentionner Paper Club. Il s’agit d’un nouveau site de netlinking qui s’est donné pour objectif de faciliter l’achat de liens sponsorisés ou des backlinks. Elle vous offre un portefeuille d’éditeurs riches pour vous accompagner dans vos campagnes de netlinking et content marketing.

Autre article : Technique SEO

Qu’est-ce qu’un backlink de qualité ?

Signifiant « lien entrant » en français, un backlink est un simple lien hypertexte placé dans le contenu d’un site et qui redirige vers l’une des pages d’un autre site. Il permet au moteur de recherche d’explorer l’univers du web et permet aussi aux internautes de découvrir de nouveaux contenus sur internet.

Les différentes manières d’acquérir des Backlink ?

En dehors du fait que vous pouvez acheter des backlinks pour améliorer la performance de votre site, il existe de nombreuses autres façons d’acquérir des backlinks. Pour ce faire, vous pouvez déjà commencer par créer des contenus de qualité sur votre site. Vous devez y mettre des contenus qui offrent de la valeur. Vous avez aussi la possibilité de proposer des liens d’autres sites sur votre blog. Plus vous serez en contact avec les autres, plus ils feront probablement pareil pour vous. La publication de contenus sur des spécialistes est également une autre manière d’acquérir des backlinks.