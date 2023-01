Comment Créer un Compte Google sur Téléphone Android ou Iphone | Messagerie sur son Smartphone

Listen to this article Listen to this article

Selon certaines études, plus de deux milliards de personnes dans le monde utilisent activement les services de Google, et pour accéder à ces nombreux services, il faut nécessairement avoir un compte Google.

Pour ce faire, beaucoup de personnes préfèrent créer leur compte Google sur téléphone que sur ordinateur tout simplement parce qu’il s’agit d’un moyen facile et rapide.

Lisez notre guide pour savoir comment créer un compte Google sur téléphone.

Qu’est-ce qu’un compte Google Gmail sur Android?

Un compte Google Gmail est en réalité un service de messagerie sans frais proposé par le géant Google.

Il est généralement utilisé par ses nombreux utilisateurs de smartphone pour envoyer et recevoir des courriels, gérer des contacts, créer des dossiers.

L’accès au compte Google Gmail peut être effectué depuis n’importe quel téléphone. Il suffit de disposer d’une connexion internet.

Un compte Google Gmail sur son téléphone est une solution idéale pour être informé des actualités importantes du monde. C’est également un outil efficace pour gérer des tâches grâce à des listes partagées entre proches ou collaborateurs.

Etapes de création d’un compte Google sur téléphone

En réalité, créer un compte Google sur téléphone n’est pas quelque chose de trop compliqué. Il existe d’ailleurs de nombreuses méthodes pour y arriver.

Pour faire simple, la première des choses à faire consiste à vous rendre dans les « Paramètres » de votre téléphone et puis cliquer sur l’option « Général ».

Toutefois, il faut garder à l’esprit que cette option n’est pas toujours présente. Dans ce contexte, rendez-vous donc dans la rubrique « Comptes » et cliquez sur « Ajouter un compte ».

À ce stade, il vous faut choisir « Google » dans la liste d’applications qui s’affiche. Ensuite, cliquez sur « Nouveau compte » dans la nouvelle fenêtre affichée. Dans la page qui s’affiche, renseignez votre nom et votre prénom puis cliquez sur « Suivant ». Vous serez invité à fournir un nom d’utilisateur qui sera rattaché à l’adresse mail (@gmail.com). Procédez à la création de votre mot de passe et suivez les instructions de récupération de votre compte Google en cas d’oubli de votre mot de passe.

Enfin, acceptez les conditions générales d’utilisation des services Google afin de finaliser le processus de création de votre compte.

Avantages d’un compte Google sur téléphone

Les avantages de créer un compte Google sur téléphone sont divers et variés. En voici quelques-uns ci-dessous.

Profiter des services de Google sur votre téléphone

En réalité, une fois la création de votre compte finalisée, celui-ci sera directement enregistré pour vous permettre de profiter pleinement des services proposés par Google. Il sera également rattaché à toutes les autres applications installées sur votre téléphone. Ainsi, chaque fois que vous aurez besoin de vous identifier pour utiliser une application, le compte sera alors proposé pour vous faciliter la tâche.

Synchroniser vos données

Il faut retenir que la synchronisation de vos données sur téléphone n’est possible que si vous disposez d’un compte Google. Disons que c’est un outil efficace pour centraliser toutes vos données, que ce soient vos photos, vos vidéos, vos courriels, vos contacts, etc., dans le but de faciliter leur gestion et leur accès.

Services offerts avec Google smartphone

Avoir un compte Google sur téléphone vous permet de profiter de beaucoup de services. En effet avec un compte Google, vous aurez accès à Google Drive pour sauvegarder des documents, des photos ainsi que d’autres fichiers.

Il y a également le service « Calendar » qui vous permet de suivre vos divers évènements, vos échéances et tâches à effectuer.

Le service « Meet » de Google est apparu très récemment et vous permet de tenir des conférences ainsi que des réunions en mode virtuel. Google propose aussi de nombreux outils de traitement de texte tableur pour créer des documents et feuilles de calcul. Vous pouvez gérer facilement la synchronisation de vos contacts avec un compte Google mobile. Aussi, vous pouvez utiliser Google DUO pour être proche de vos amis.