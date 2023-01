Google Actualités ou Discover ou Google Publisher : Différences et Avantages

La différence entre Sites Google Actualités et Discover et Publisher Center

Pour gagner en visibilité et améliorer son taux de trafic sur Internet, un bon référencement sur Google est nécessaire.

Mieux encore, il peut être réellement utile d’apparaître plus précisément sur Google News et sur Google Discover, car ceux-ci promettent une audience importante.

Générer du trafic avec des sites Google Actualités ou Discover

Au-delà du trafic, de nombreux avantages sont liés aux sites Google Actualités, sans oublier qu’il existe une différence notable entre News et Discover.

Avantages des sites Google Actualités

C’est un secret de polichinelle que Google est le moteur de recherche que l’on utilise le plus à travers le monde.

En tant que blog ou site d’actualités, figurer sur la première page de résultats de recherche sur les sites Google Actualités peut vous conférer une certaine notoriété sur Internet et augmenter considérablement votre trafic.

Chaque semaine, ce sont plus d’un milliard de visiteurs que Google Actualités attire vers ses sites référencés et environ 6 milliards en ce qui concerne les autres requêtes web. Après une recherche, les premiers liens que suggère Google Actualités ont un taux de clic pouvant atteindre les 20 à 25 %.

Dans le domaine du référencement naturel ou SEO, la position la plus recherchée est bien celle zéro, car elle apporte une plus grande visibilité et un meilleur taux de clics. Le point positif avec Google Actualités réside dans le fait que les contenus qui sont indexés figurent à ladite position sur Google.

Un autre avantage avec Google Actualités est que n’importe quel site peut y être naturellement référencé, pourvu que ce dernier livre des informations à la fois qualitatives et fiables. Bien évidemment, d’autres paramètres sont à respecter pour augmenter les chances d’apparition sur les sites Google Actualités.

Différence Google Discover et Google News

Autrefois connu sous le nom de Google Feed, Google Discover a été lancé en 2018. Il s’agit d’un outil qui permet aux internautes d’accéder à des contenus qui prennent exclusivement en compte leurs centres d’intérêts.

Avec Google Discover, l’utilisateur n’a pas besoin de faire une recherche classique, car l’outil se sert de ses données pour lui proposer des contenus d’actualités qui sont fortement susceptibles de l’intéresser. Sur Google Discover, une partie du contenu provient de Google Actualités, des sites de divertissements, de e-commerce, etc. Il faut noter que cet outil n’est disponible que sur mobile (smartphone et tablette).

Google News quant à lui fonctionne de la même façon qu’un moteur de recherche. C’est un service en ligne gratuit sur lequel on retrouve des articles d’informations. Dans le cas présent, c’est Google qui décide de l’actualité fraîche à afficher en fonction de diverses sources. Mais en amont, ces dernières doivent avoir été jugées pertinentes par Googlebot.

En somme, la différence entre News et Discover, c’est que dans le premier cas, il est nécessaire d’entrer une requête pour que le robot affiche les actualités pertinentes. Dans le second cas, ce sont plutôt les données des internautes qui déterminent le contenu. Ici, il y a également une quantité plus importante d’informations qui ne véhicule que les intérêts des utilisateurs.

Particularité de Google Publisher

Google Publisher vous permet de soumettre votre site sur Google Actualités. Pour y arriver, vous devez vous rendre dans le Centre pour les éditeurs de Google et appuyez sur l’option « ajouter une publication ». Ensuite, il vous faudra effectuer une description de votre site et choisir la catégorie qui lui correspond le mieux. Vous devez aussi renseigner le point de contact, la langue primaire, l’URL du site web et vote code Google Analytics.

Google Publisher éditeur :

Avec Google Publisher, en tant qu’éditeur, vous avez davantage de facilité à organiser et soumettre vos contenus sur Google Actualités. En vous servant de cet outil, vous pouvez obtenir un meilleur classement, car Google comprend mieux la nature de vos contenus.

Grâce aux fonctionnalités dont dispose Publisher, vous pouvez améliorer l’identité visuelle de votre publication (modification du thème, ajout d’un logo personnalisé, modification des polices, etc.). Vous avez aussi la possibilité de créer des flux RSS pour partager votre contenu. Vous pouvez même créer des publicités Google si votre objectif est de monétiser votre contenu.

