Plateforme d’articles sponsorisés : Acheter des liens externes avec une prestation en netlinking

En marketing ou dans le domaine du SEO, un article sponsorisé est un texte commandé par un annonceur et destiné à être publié sur un site d’éditeur ou un blog.

Ce type d’article vise à faire la promotion ou la publicité d’un produit ou d’un service donné. En effet, il faut savoir que l’annonceur est généralement une entreprise, une agence de marketing ou une agence publicitaire.

Pour pouvoir rédiger et publier un article sponsorisé, il est courant que ces structures passent par des plateformes spécialisées. Quelles sont ces plateformes ? Combien coûte un article sponsorisé ? Comment en acheter ? On y répond dans les lignes qui suivent.

Pour acheter des articles sponsorisés, on peut solliciter une agence web spécialisée comme la Nantaise du Web. Basée à Nantes, cette agence offre des prestations en netlinking et en référencement naturel.

Constituée d’experts en stratégie de contenu et stratégie SEO, la Nantaise du Web accompagne les annonceurs dans leur quête de visibilité. Le plus avec cette agence, c’est la possibilité de publier des articles sponsorisés sur des sites Google News à fort trafic.

Comme évoqué tantôt, les articles sponsorisés sont commandés par des annonceurs pour être publiés sur des sites d’éditeurs. Cette procédure s’effectue moyennant un paiement. Les plateformes d’articles sponsorisés sont des outils numériques qui mettent en relation les éditeurs et les annonceurs. On les appelle communément des plateformes de netlinking. Elles permettent d’améliorer la visibilité de l’annonceur (plus précisément son site).

En effet, avec les besoins de visibilité des entreprises sur internet, l’achat d’articles sponsorisés est devenu une nécessité. Et ça, nombre d’éditeurs le savent. Le seul problème restait la prise de contact avec les entreprises.

Les plateformes d’articles sponsorisés jouent donc le rôle d’intermédiaire entre ces deux parties. Elles arrivent généralement à rassembler des dizaines de milliers de sites et de blogs de qualité dans leur base de données ; facilitant ainsi l’achat d’articles.

Sur ces derniers, l’annonceur intégrera un lien pointant vers son site web. Cela, afin d’optimiser son référencement sur les moteurs de recherche. On parle de netlinking.

Avant d’acheter un article sponsorisé, il faut savoir que le tarif varie d’une plateforme à une autre. Chaque plateforme définit une grille tarifaire consultable directement sur le site. Cette grille permet à l’annonceur de connaître le montant à payer pour un achat.

Pour fixer les tarifs, les plateformes tiennent compte de divers critères dont les plus importants sont :

La popularité et le trafic du site qui accueillera ledit article ;

La thématique du site annonceur ;

Les métriques que sont le DA, le TF…

Le niveau de médiatisation (relais sur les réseaux sociaux, mention en newsletter…).

Ainsi, il est courant de constater une grande diversité des tarifs selon la plateforme :

Entre 40 et 90 € pour un article sponsorisé sur un site qui attire environ 5000 visiteurs par mois ;

Entre 95 et 160 € pour un article sponsorisé sur site qui fait entre 5000 et 30 000 visites par mois ;

Entre 160 et 300 € pour un article sponsorisé sur un site qui reçoit entre 30 000 et 100 000 visiteurs par mois ;

Entre 300 et 1000 € pour un article sponsorisé sur un site qui enregistre 100 000 à 500 000 visites par mois ;

Entre 1000 et 3000 € pour un article sponsorisé sur un site attirant plus de 500 000 visiteurs mensuellement.

Etc.

Pour acheter un article sponsorisé, plusieurs options existent. La première consiste à contacter directement le détenteur d’un site et négocier les termes. En clair, l’annonceur qui souhaite acheter un article sponsorisé devra démarcher un ou plusieurs sites à fort potentiel qui s’inscrivent dans sa thématique. Ensuite, contacter chacun des propriétaires pour en savoir plus sur le prix et les exigences de publication.

La deuxième option (la plus répandue aujourd’hui), c’est de passer par une plateforme d’articles sponsorisés ou une agence de netlinking. C’est de loin l’option la plus simple pour acheter des articles sponsorisés. Il suffira pour l’annonceur de s’inscrire sur l’une de ces plateformes et d’identifier les sites qui conviennent à son budget et à sa stratégie.

À la question de savoir qui rédige l’article sponsorisé, il faut noter que toutes les parties concernées sont à même de le faire. En effet, l’éditeur du site peut choisir de rédiger lui-même l’article sponsorisé. En s’occupant lui-même de la rédaction, il est certain de la qualité du texte publié.

L’annonceur peut également rédiger le texte sponsorisé. Dans ce cas, il doit s’assurer que ce dernier s’accorde à la ligne éditoriale du site de publication. Il devra en outre respecter les exigences de l’éditeur. Ces derniers étant souvent à la recherche d’articles de qualité pour garnir leur site et attirer du trafic.

Pour finir, la plateforme de netlinking peut également se charger de la rédaction du texte. En effet, les plateformes d’articles sponsorisés disposent de rédacteurs web affiliés. Ceux-ci sont rémunérés pour rédiger les articles sponsorisés commandés par les annonceurs. Toutefois, ils sont soumis aux consignes de l’éditeur.

Si de nombreuses entreprises (annonceurs) ont recours aux articles sponsorisés aujourd’hui, c’est bien parce qu’ils offrent certains avantages. Le premier des avantages reste l’optimisation du référencement. En multipliant les articles sponsorisés sur des sites de qualité et en y intégrant des backlinks pointant vers son site, l’annonceur est sûr de grimper dans la SERP.

En fait, puisqu’il est indexé par de nombreux sites tiers à travers les liens, Google le considère comme une référence dans son secteur ; lui faisant gagner des places dans les résultats de recherche. De quoi accroître sa visibilité.

L’accroissement de la visibilité entraîne par ricochet l’augmentation des ventes ou des sollicitations (si l’annonceur est un prestataire de services). En effet, plus le site de l’annonceur est visité, plus il vulgarise ses activités. Ainsi, il ne lui reste qu’à convertir les visiteurs en clients et le tour est joué.

Par ailleurs, l’annonceur gagne en fiabilité vis-à-vis des internautes en achetant des articles sponsorisés. En prenant connaissance d’un produit via un tel site, les internautes associent presque inconsciemment la marque sponsorisée à l’éditeur. Si ceux-ci apprécient ce dernier (ce qui est généralement le cas puisqu’ils viennent lire son contenu), l’annonceur bénéficiera également de cette image positive.

Enfin, les articles sponsorisés permettent à l’annonceur de booster ses ventes et d’attirer du trafic de qualité.

Malgré ces avantages, l’achat d’articles sponsorisés présente quelques inconvénients. Le premier reste le coût. Comme on a pu le constater un peu plus haut, le tarif est évolutif en fonction de la notoriété du site. Et pour pouvoir toucher un plus large public, il faut publier sur des sites avec un très bon rayonnement. Ce qui s’avère très coûteux.

Deuxième inconvénient : le temps. La stratégie visant à acheter des articles sponsorisés doit se faire sur le long terme. Pour constater les améliorations sur son référencement et avoir un bon retour sur investissement, l’annonceur doit faire preuve de patience. Il doit multiplier les articles sponsorisés avec des backlinks de qualité. Les résultats de cette stratégie se font normalement remarquer au bout de 4 à 6 mois, et parfois même plus.

Pour l’éditeur, les articles sponsorisés peuvent affecter sa crédibilité. Puisqu’ils sont promotionnels et qu’ils lui permettent de monétiser son site, ces articles peuvent être mal perçus par certains internautes. En effet, l’éditeur doit faire la publicité, voire recommander la marque de l’annonceur. Son impartialité peut donc être remise en cause.

Voici quelques plateformes d’achat d’articles sponsorisés très réputées sur la toile.

Aujourd’hui, RocketLink est un leader de l’achat et de la vente d’articles sponsorisés. Elle accueille de nombreux éditeurs qui souhaitent monétiser leurs sites et de nombreux annonceurs. L’avantage de cette plateforme, c’est que l’offre est adaptée à tous les budgets. Pour un service de qualité, RocketLink s’assure surtout de la bonne insertion des backlinks.

Plateforme récente, Paper Club est centrée sur le brand content et l’achat de backlinks. Elle dispose d’une base d’éditeurs assez fournie, ce qui permet d’acheter des liens à bon prix. Avec cet outil, l’annonceur à la possibilité d’émettre un avis sur l’article rédigé par l’éditeur.

GetFluence est très souvent classé numéro 1 du secteur de l’achat de liens. L’un des principaux atouts de cette plateforme, c’est la certification des articles par CopyScape. Grâce à cet outil, la plateforme garantit du contenu unique et donc non dupliqué. GetFluence offre également une large palette de sites anglophones. Une véritable aubaine pour les annonceurs qui vise ce marché.

En plus de rendre possibles l’achat et la vente d’articles sponsorisés, Semjuice accompagne également les annonceurs dans leur stratégie de Netlinking. À l’instar de RocketLink, les offres de Semjuice sont adaptées à tous les besoins. Les équipes de Semjuice mettent en place pour les annonceurs, des campagnes efficientes et naturelles afin de booster leur notoriété. Cela, en se basant sur leurs critères de qualification. Selon certains annonceurs et éditeurs, les textes rédigés par Semjuice sont les plus qualitatifs du marché.