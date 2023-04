Meilleure marque de robot tondeuse 2023 : ce qu’il faut savoir

Le robot tondeuse a le vent en poupe.

Il est considéré comme l’un des moyens les plus ingénieux pour entretenir une pelouse sans trop se gêner.

Aujourd’hui, de nombreuses marques le proposent avec des fonctionnalités très intéressantes.

Dans ce tour d’horizon, apprenez davantage sur cet appareil révolutionnaire avant de faire votre choix.

Guide des marques de robots tondeuses 2023

De nombreuses marques proposent une large gamme de robots tondeuses tout aussi intéressants les uns que les autres. Certains modèles sont très performants et présentent de nombreux avantages.

Meilleure Vente Chez Amazon

WORX - Tondeuse Robot connectée/Tondeuse à Gazon sans Fil LANDROID WORX - Tondeuse Robot connectée/Tondeuse à Gazon sans Fil LANDROID - WR130E - jusqu'à 300m² (Installation Facile, tond sous la Pluie, Autonome, contrôle à Distance, Tonte Intelligente) 649,00 € 560,00 € -14%

Liste des Meilleurs Robots pour tondre sans effort

Pour faire un choix utile, intéressez-vous aux marques comme Husqvarna, Honda, STIHL, WORX…

WORX - Tondeuse Robot connectée sans Fil LANDROID WORX - Tondeuse Robot connectée sans Fil LANDROID - WR155E - jusqu'à 2000m² (Installation Facile, tond sous la Pluie, Autonome, contrôle à Distance, Tonte Intelligente avec Coupe près des Bordures) 1 297,00 €

WORX - Tondeuse Robot connectée sans Fil LANDROID WORX - Tondeuse Robot connectée sans Fil LANDROID - WR167E - jusqu'à 700m² (Installation Facile, tond sous la Pluie, Autonome, contrôle à Distance, Tonte Intelligente avec Coupe près des Bordures) 949,00 €

Tondeuse robot Bosch-Indego S+ Tondeuse robot Bosch-Indego S+ 500 (avec batterie 18 V et fonction application, station de charge incluse,largeur de coupe de 19 cm, capacité de tonte maximale de 500 m²,dans un emballage en carton) 997,49 € 699,00 € -30%

Robot tondeuse Husqvarna AUTOMOWER 305 Robot tondeuse Husqvarna AUTOMOWER 305 1 440,86 €

Robot Tondeuse Husqvarna

La marque Husqvarna propose des outils de jardinage et d’entretien de parc, de pelouse et de forêts. Référence incontestée dans la tonte robotisée, elle dispose d’appareils pouvant répondre efficacement sur n’importe quel type de pelouse.

Chaque modèle de cette marque permet à l’utilisateur de tondre sans effort, quelle que soit la complexité du terrain. Découvrez des robots autonomes et personnalisables en fonction de la zone de travail. Les robots Husqvarna sont conçus dans le respect des exigences en matière de sécurité. Ils sont également équipés d’un dispositif antivol.

Robot Tondeuse STIHL

Cette marque s’est illustrée dans la conception de matériels de motoculture avec des moteurs puissants et des caractéristiques intéressantes.

Les tondeuses smart de STIHL vous font gagner du temps tout en prenant soin de votre jardin. Avec une batterie longue durée, personnalisables, et dotés d’une coupe redoutable, ces robots travaillent en toute autonomie.

Ils ont même un système de commande pour un meilleur contrôle à distance. Si vous voulez aussi, vous pouvez définir des plages horaires de travail et les zones de tonte.

Robot Tondeuse GARDENA

GARDENA est aussi une référence dans les outils d’entretien des espaces verts, à l’instar de la marque Husqvarna dont elle est une filiale. Elle dispose de robots tondeuses performants à choisir en fonction de la surface du jardin.

Ce sont des appareils smart que vous pouvez commander à distance pour une tonte autonome. Les robots GARDENA ont principalement pour avantage d’être faciles à réparer avec un entretien peu coûteux.

Sans aucune intervention humaine, ils peuvent tondre de façon précise. Différentes fonctions permettent d’ajuster la hauteur de coupe et d’adapter la fréquence de tonte. Par ailleurs, GARDENA a équipé ses tondeuses de capteurs pouvant détecter la température extérieure. Ainsi, lorsque le temps n’est pas favorable il ne travaille pas pour éviter d’abîmer la pelouse.

Robot Tondeuse Honda

Inutile de parler encore de la marque HONDA dont les produits motorisés sont connus mondialement de par leur qualité.

La marque propose aussi une large gamme de tondeuses pour chaque type de jardin.

HONDA, c’est des robots de tonte à la pointe de la technologie. Découvrez des modèles programmables en fonction de la surface de tonte pour un travail précis et impeccable.

Ce sont des tondeuses connectées, avec commande vocale pour vous permettre de gagner du temps.

Robot Tondeuse WORX

Durabilité, efficacité et écoute sont les valeurs qui caractérisent WORX à travers sa gamme d’équipements de pelouses tels que les robots tondeuses. En effet, elle propose des tondeuses intelligentes qui répondent parfaitement aux besoins des utilisateurs. Découvrez sa gamme de robots aux options ajustables en fonction de chaque type de pelouse. Il y en a même qui disposent d’un plateau de lame autonivelante pour une coupe plus harmonieuse. WORX propose aussi des robots modulaires, pour des ajustements pratiques comme l’ajout de capteurs à ultrasons. Par ailleurs, vous profitez mieux de votre temps, car ces tondeuses smart peuvent réaliser les travaux de finition.

Robot Tondeuse Bosch

Cette marque est essentiellement reconnue pour ses robots tondeuses moins coûteux, performants et ingénieux. Les différents modèles de la gamme travaillent sans bruit et en toute autonomie. Les plus récents de la marque peuvent être commandés à distance au moyen d’un smartphone ou une tablette. Les robots de Bosch ont aussi la particularité de tondre en bande parallèle pour un travail plus rapide, efficace et économique.

Quelle est la meilleure marque pour un robot tondeuse ?

Les différentes marques de robots tondeuses ont toutes des avantages très compétitifs sur le marché, avec des caractéristiques bien spécifiques. Il est donc très difficile pour les utilisateurs de faire un choix ultime. Il faut que le modèle choisi soit adapté à la surface, avec une meilleure gestion des zones, une bonne connectivité et un coût d’entretien raisonnable. La meilleure marque dépend essentiellement donc de votre terrain et de ses besoins.

Quels sont les inconvénients d’un robot tondeuse ?

En dépit de ses nombreux avantages, le robot tondeuse n’est pas exempt d’inconvénients. Faisant leur travail en toute autonomie, ces appareils peuvent faillir au niveau des bordures. Toutefois, certaines marques ont œuvré à résoudre cette défaillance en proposant des tondeuses capables d’entretenir efficacement les bordures de pelouses.

L’autre inconvénient de ces appareils, c’est la sécurité des enfants et des animaux. Encore, une défaillance corrigée sur les modèles récents qui disposent d’un système de sécurité. En effet, ils disposent de capteurs qui permettent à l’appareil de détecter les obstacles.

En termes de points négatifs, on parlera aussi de la durée de tonte qui est souvent relativement élevée. Toutefois, cela ne devrait pas gêner puisque vous pouvez vaquer à d’autres occupations en laissant l’appareil faire son travail. Enfin, le prix est le point négatif le plus marquant par rapport aux tondeuses classiques.

Quelle est la durée de vie d’un robot de tonte ?

La durée de vie d’un robot tondeuse dépend principalement de la façon dont il est entretenu. Ainsi, s’il est bien gardé il peut aller jusqu’à 15 ans d’utilisation avec une performance constante. Toutefois, l’environnement dans lequel l’appareil est utilisé, et la fréquence d’utilisation sont aussi des facteurs qui peuvent influer sur sa durée de vie.

Pour garantir une longue durée d’utilisation au robot tondeuse, il faut renouveler certaines pièces. De même, remplacez régulièrement les lames quand elles sont abîmées. Changez aussi la batterie et les roues au besoin. Toutes ces mesures contribuent à augmenter la durée de vie de l’appareil.

Quel robot tondeuse choisir pour quelle surface ?

La surface de tonte est la toute première chose à prendre en compte pour choisir votre robot tondeuse. En effet, chaque appareil est conçu pour une surface maximale donnée. Il faut aussi prendre en compte les pentes, le type de pelouse et même les conditions météorologiques.

Pour les petites surfaces d’environ 300 m², le robot doit être suffisamment maniable avec des capteurs performants pour les obstacles. La largeur de coupe n’a pas besoin d’être trop importante, soit 18 cm environ. Pour une surface plus grande d’environ 200 m², il faut nécessairement une batterie puissante pour garantir une bonne autonomie. La largeur de coupe doit être bien grande, d’environ 56 cm. Le robot a aussi besoin d’un bon capteur pour détecter les obstacles.

Où installer la base d’un robot tondeuse ?

L’installation d’un robot tondeuse prend en compte plusieurs éléments. L’installation de la base ou surface de charge est importante pour le bon fonctionnement de l’appareil. La base ne peut être placée n’importe où vous voulez.

L’emplacement choisi doit permettre à la tondeuse de s’y approcher sans le moindre souci. Pour cela, il ne faut pas isoler la base dans un coin, tout en veillant aussi à ne pas la mettre au centre du jardin. L’emplacement de la surface de charge doit être plat, proche d’une prise de courant, à l’ombre et idéalement dans la pelouse. Enfin, prévoyez un dégagement d’environ 3 mètres devant la base.

Qui peut installer un robot tondeuse ?

L’installation d’un robot tondeuse n’est pas une mince affaire. Et pour cause, elle nécessite un savoir-faire particulier. C’est pourquoi seuls les professionnels expérimentés sont en mesure de le faire. L’installation du robot tondeuse est effectuée par la marque elle-même, ou par un distributeur.

Seuls les professionnels en la matière pourront effectuer cette mise en place selon les différentes étapes requises. En effet, pour installer le robot tondeuse, il faut d’abord réaliser un audit de la pelouse afin d’évaluer sa surface. Ensuite, il faut installer les câbles périphériques, la station de charge, le câble guide… Toutes ces manœuvres sont assez complexes et il faut absolument un spécialiste pour y arriver.

Quelle est la consommation électrique d’un robot tondeuse ?

Le robot tondeuse utilise une batterie qui se charge avec de l’énergie électrique. Son utilisation va donc occasionner une charge supplémentaire sur votre facture. Ce coût n’est pas fixe et dépend essentiellement de la fréquence d’utilisation de l’appareil et sa puissance. En effet, plus le robot travaillera et plus sa batterie demandera davantage de recharge. La surface à tondre est aussi un facteur déterminant, car si elle est réduite l’appareil travaillera moins. Ainsi, pour une surface importante, la dépense énergétique sera conséquente.

Quand faut-il arrêter un robot tondeuse ?

La mise en service du robot tondeuse se fait en fonction des différentes périodes de l’année. En début d’année, vous pouvez l’utiliser de février à octobre. À partir de fin octobre, il faut le ranger et procéder à son hivernage.

Au printemps, vous pouvez utiliser fréquemment votre robot tondeuse, car pendant cette période les plantes croissent rapidement. En été, vous pouvez vous en servir tous les 3 jours, soit environ deux fois par semaine. En automne, où les pluies sont fréquentes, vous pouvez tondre quotidiennement la pelouse.

Quel type de robot tondeuse choisir ?

Le meilleur robot tondeuse est celui qui répond le mieux aux besoins de votre pelouse. Avant d’opérer donc un choix, il convient de tenir compte des spécificités de l’appareil et de celles de votre jardin. À titre d’exemple, un modèle idéal pour une surface d’environ 300 m² ne saurait convenir pour une pelouse de 6000 m². Il est donc nécessaire de connaître la surface de tonte du robot. Pour les jardins qui ont une pente, il faut une tondeuse smart adaptée.

Les robots aux fonctionnalités basiques sont utilisés sur des pelouses qui sont plates et sans obstacle. Par contre, sur des terrains avec une configuration complexe, l’idéal est d’utiliser un modèle avancé en termes de technologies.

Pour choisir votre tondeuse, tenez donc compte de la surface, de la configuration de la pelouse, et des caractéristiques de l’appareil. Le meilleur modèle sera celui qui par ses fonctionnalités assure un meilleur entretien à votre jardin.

Quels sont les atouts d’un robot tondeuse ?

Le principal atout de cet appareil, c’est son autonomie. En effet, il demande très peu d’intervention humaine. Avec le robot tondeuse, au lieu de tondre la pelouse, vous gagnez un temps considérable pour vous occuper autrement. Que vous soyez donc présent ou non, votre jardin est toujours soigné.

Contrairement à la tondeuse classique, la tondeuse smart assure également une belle coupe. Son utilisation densifie le gazon et évite la prolifération des mauvaises herbes. Elle fonctionne avec le principe du mulching, en broyant finement le gazon pour le répandre uniformément. Le mulching entretient la pelouse, la nourrit et la rend plus belle.

La tondeuse robot vous permet aussi de tondre sans déranger votre voisinage. Avec un niveau sonore moyen de 65 décibels, vous pouvez vous en servir pendant les heures tardives où il est interdit de faire du bruit.

Enfin, le coût de maintenance de cet appareil est vraiment réduit. Il n’a pas besoin de vidange ni de remplacement de filtre comme une tondeuse classique.

Le fil périphérique est un câble de limitation de périmètre pour délimiter la zone de tonte. Il permet au robot tondeuse de savoir exactement la surface sur laquelle il travaillera. Certains robots n’ont pas besoin de cette installation avant d’être utilisés. Ce sont des appareils prêts à l’emploi et adaptés aux jardins qui disposent d’un bord naturel.

Le fonctionnement de la tondeuse sans fil périphérique est simple. Une fois en marche, elle utilise des capteurs spéciaux pour détecter les obstacles. Dès que le robot voit une haie ou une terrasse de délimitation, il change automatiquement de direction. Les tondeuses sans fil périphériques sont aussi pourvues de caméra pour voir où l’herbe se termine. Vous pouvez les programmer directement à partir de votre smartphone et les laisser travailler sans crainte.

Quelle pelouse pour robot tondeuse ?

Un robot tondeuse ne convient pas systématiquement à toutes les pelouses. Avant de vous en procurer, assurez-vous que le terrain est vraiment stabilisé. Comblez les trous profonds pour éviter à l’appareil de se coincer en travaillant. La pelouse doit être aussi bien dégagée pour éviter des arrêts inutiles à la tondeuse.

Le robot tondeuse fonctionne au moyen de capteurs pour se déplacer en toute autonomie. Lesdits capteurs se trouvent sur les côtés, devant et derrière l’appareil. Ils lui permettent d’analyser le terrain pour ne pas heurter des obstacles. Dès que l’appareil se trouve devant un tronc d’arbre par exemple, il change aussitôt de direction.

Par ailleurs, certaines tondeuses ont besoin d’un câble périphérique pour savoir exactement où poser leurs larmes. Elles ont aussi des câbles guides pour les guider vers la station de charge. D’autres s’appuient sur leurs capteurs surpuissants pour rester dans la zone de tonte en détectant avec précision les bordures de la pelouse.

Pourquoi le robot tondeuse sort de sa zone ?

Le robot tondeuse peut sortir de sa zone de tonte, et ceci, pour différentes raisons. La première, c’est que le fil périphérique endommagé. En effet, lorsque le câble guide est coupé ou abîmé l’appareil sort de sa zone de travail, car il n’a plus de limitation de périmètre.

Si le câble n’est pas abîmé, alors le problème peut être lié à l’environnement de travail du robot. La sortie de la zone de travail peut être liée à une pente trop importante ou à un problème de configuration de la pelouse.

Enfin, pour la tondeuse qui n’a pas besoin d’un câble, un capteur endommagé peut faire sortir le robot de sa zone de tonte. Une fois au bord de la pelouse, l’appareil ne peut donc changer de direction et finira par sortir du jardin.

L’installation du câble périphérique est la principale étape avant d’utiliser un robot tondeuse. Généralement, cette installation consiste à creuser un trou pour enterrer le fil guide. Pour se faire, posez-le d’abord hors sol pour déterminer correctement la zone à couvrir. Ensuite, enfouissez-le sous terre à une profondeur de 5 cm après l’avoir raccordé à l’une des bornes de la base. Revenez à la base pour raccorder le câble à la seconde borne.

Il est important de ne pas enfouir le câble en dessous de 5 cm afin que la tondeuse puisse capter le signal. Ne superposez pas également les fils, sinon le robot aura du mal à se déplacer.

Vous pouvez vous faire voler votre robot tondeuse. Il convient donc de le protéger efficacement pour éviter une telle situation. Pour cela, les fabricants ont pensé à des mesures dissuasives pour décourager le vol.

En effet, la tondeuse robot a un code PIN personnalisable. Sans ce code, l’appareil ne travaillera pas. Les robots disposent aussi d’une alarme sonore. Elle se déclenche automatiquement si vous mettez plusieurs fois un code PIN erroné. L’alarme sonne aussi lorsque vous soulevez le robot ou lorsqu’il sort de la zone de tonte.

Pour protéger votre tondeuse du vol, vous pouvez également installer une caméra dans le jardin pour surveiller les alentours. Aussi, lorsque l’appareil finit de travailler déplacez-le dans le garage ou dans un lieu sûr.

Il est important d’installer un abri pour votre tondeuse smart. Ce dispositif va la protéger non seulement des personnes malveillantes, mais aussi des intempéries. Il existe différents types d’abris avec différentes façons de les installer.

L’abri du robot peut être installé directement sur la station de chargement. Dans ce cas, rapprochez-vous de votre fournisseur pour vous procurer un dispositif conforme à la base. Vous pouvez aussi fabriquer un garage à poser sur la station de charge en veillant à ce qu’il convienne bien à ses dimensions. Vous avez aussi la possibilité de faire une dalle de béton autour de la base et y poser un toit pour la tondeuse.

Il existe des abris enterrés comme le bunker ou le terrier. Ces derniers sortent de terre pour permettre au robot de sortir ou de rentrer dans son garage. Ensuite, grâce à un mécanisme ingénieux, ils rentrent à nouveau sous terre lorsque la tondeuse s’installe convenablement.