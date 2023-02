Google Publisher Center : Monétiser ses contenus dans Google Actualités

Google a conçu une nouvelle interface nommée Google publisher center pour les éditeurs afin de les aider à mieux gérer et monétiser leurs contenus.

En réalité, les éditeurs avaient pour habitude d’utiliser Google News Producer ou Google News Publisher Center pour avoir accès au centre de configuration. Mais avec le nouveau centre d’édition, les plateformes sont combinées et proposent une interface moderne.

Qu’est-ce que Google publisher center et comment fonctionne-t-il ? Quels sont ses avantages pour les utilisateurs ?

Qu’est-ce que Google publisher center ?

Google publisher center ou Centre pour les éditeurs est une plateforme qui permet aux éditeurs d’envoyer, de gérer et de monétiser leurs contenus. Et ceci est rendu possible grâce à un abonnement à “Google Actualités”.

À travers cette nouvelle plateforme, en tant qu’éditeur, vous avez la possibilité de personnaliser vos publications suivant certains modes :

Général : elle permet d’ajouter des informations de base concernant votre publication (le lieu du siège social de la publication, la validation des URLs de propriété, de sites Web et les coordonnées de la publication) ;

Styles visuels : pour ajouter des éléments visuels pour permettre d’identifier votre publication (logos et polices).

Sur Google publisher center, les éditeurs ont aussi à leur disposition des modules qui leur permettent de personnaliser différents aspects de leurs publications.

Google Actualités : permet de concevoir et de personnaliser les publications ainsi que leur branding pour Google Actualités sur Android, iOS et news.google.com ;

S’abonner avec Google : pour permettre aux internautes de s’abonner à votre contenu et d’y accéder facilement en passant par leur compte ;

Google News Showcase : permet de proposer une meilleure expérience à vos lecteurs et les aident à se tenir informés en mettant en avant des problématiques et des évènements grâce à des panneaux personnalisés.

Avantages Google publisher center

Avec Google publisher center, les éditeurs peuvent désormais renseigner beaucoup plus d’informations pour chacune de leurs éditions.

En effet, outre le titre, ils doivent désormais effectuer une description et une catégorisation ; et ceci est appliqué à tout le site.

Ainsi, vous retrouverez les catégories suivantes : arts, architecture, entreprise et finance, automobile, design, mode et tendances, travaux manuels et loisirs, divertissement, jeux, alimentation et boissons, shopping, immobilier, etc.

Google actualités est donc beaucoup plus précis qu’avant en ce qui concerne la catégorisation des sites. En plus, la catégorisation doit être faite à l’ensemble du site et non par rubrique comme c’était le cas auparavant.

Le nouveau Centre pour les éditeurs permet aussi de gérer des rubriques qui correspondent directement aux sélections de votre site web. Ces rubriques s’afficheront sous forme d’onglets dans votre publication sur Google Actualités. Vous pourrez y ajouter votre logo si nécessaire en respectant les dimensions suivantes :

logo carré (PNG, 1000×1000 pixels) ;

logo rectangulaire (PNG, au moins 400 pixels de large, ratio maximum de 10:1).

Vous avez aussi la possibilité de spécifier un logo pour le dark mode de Google Actualités. Un autre avantage du Publisher Center est qu’il permet de gérer vos identifiants de suivi, vos annonces et les autorisations pour permettre à vos collègues de paramétrer vos publications

