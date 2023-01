Comment trouver l’ID d’un article WordPress ou d’une page  : découvrez les méthodes faciles !

Beaucoup de personnes souhaitent modifier un article WordPress. Mais avant de le faire, il faut savoir comment trouver l’ID d’un article WordPress.

Voici des méthodes faciles et rapides pour localiser l’identifiant d’un article spécifique sur WordPress.

Vous allez découvrir les étapes simples à suivre pour trouver rapidement l’ID d’un article WordPress en utilisant le tableau de bord, le code source ou un plugin spécifique.

Les identifiants (ID) d’articles WordPress peuvent être très utiles pour vous aider à modifier, éditer ou afficher des informations spécifiques à un article. Regardons en quelques étapes les différentes méthodes disponibles pour trouver l’ID d’un article.

Utiliser le tableau de bord WordPress

Vous pouvez facilement trouver l’ID d’un article à partir de votre tableau de bord WordPress sur la page “Tous les articles”. Vous allez voir à côté de chaque article une colonne intitulée ID avec le numéro spécifique associé à cet article.

Par exemple, si un article a un ID 37 $, vous savez immédiatement que ce post est le 37e post publié sur votre blog.

Examiner le code source de l’article

Trouver l’ID d’un article à partir du code source peut s’avérer très simple. Une fois que vous avez affiché l’article sur votre site Web, vous pouvez utiliser votre navigateur pour afficher le code source de la page. Ensuite, recherchez un élément intitulé ID, qui spécifie le numéro d’identification spécifique à l’article.

Examiner la base de données WordPress

Si vous recherchez des informations plus complexes sur l’ID d’un article, vous allez devoir parcourir manuellement la base de données WordPress associée à votre site Internet. Chaque article WordPress est stocké dans une table et comporte une colonne qui indique son ID spécifique.

Si vous êtes à la recherche d’une solution plus pratique pour trouver facilement les ID des articles WordPress, les plugins peuvent vous aider. Il existe un certain nombre de plugins WordPress spécialisés qui peuvent vous aider à trouver l’ID article wordpress, en se basant sur le titre ou le nom de celui-ci. Une fois installé, vous pouvez utiliser le plugin pour afficher la liste des ID des articles et catégories.

Quels sont les avantages et inconvénients des différentes méthodes ?

La méthode la plus pratique et la plus rapide pour trouver l’ID d’un article est d’utiliser le tableau de bord WordPress. Cependant, si vous avez besoin d’informations supplémentaires sur un article spécifique, examiner le code source de l’article ou la base de données WordPress peut être plus utile.

Les plugins WordPress spécialisés peuvent également vous aider à trouver rapidement des informations plus complètes.

Quelles informations peuvent être obtenues à partir d’un ID d’article WordPress?

L’ID d’un article peut vous donner des informations importantes sur l’article comme :

Le titre

Le nom de l’auteur

Le thème utilisé

La catégorie associée

Il peut également fournir des informations sur les commentaires associés à l’article, le type de média associé et les étiquettes associées.

