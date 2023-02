Xiaomi 12t pro VS Google Pixel 7 pro : Comparatif des deux modèles

L’industrie de la téléphonie mobile est très dynamique depuis plus d’une décennie et offre une panoplie de choix aux utilisateurs. Sur le marché, il existe une multitude de marques de smartphone.

Certaines se démarquent du lot grâce à divers paramètres comme l’utilité des fonctionnalités proposées et le design des prototypes. Parmi les gammes de téléphones les plus vendus aujourd’hui, Google Pixel et Xiaomi ne sont pas des moindres.

Elles se réinventent périodiquement et mettent sur le marché international des modèles assez impressionnants. le Xiaomi 12t pro et Google Pixel 7 pro pro sont respectivement des exemples palpables de la perfection en matière de smartphone. On vous présente ces deux prototypes dans les paragraphes ci-après.

Google Pixel 7 pro

Cet appareil de Google Pixel est classé sur le marché comme une réussite sur tous les plans. Avec son écran Oled lumineux, ce smartphone propose une performance du Tensor G2. Il offre une variété de fonctionnalités et une qualité photo/vidéo incroyable.

D’après les classements en général, le Google Pixel 7 pro est beaucoup plus performant que ses prédécesseurs, les Pixels 6 et 6 Pro. Il est offert à un prix concurrentiel qui défit de nombreuses autres marques de portables puissantes dans l’industrie.

Avantages Google Pixel 7 pro

Diverses raisons peuvent pousser un utilisateur de téléphone mobile à s’offrir un Google Pixel 7 Pro. En effet, cet appareil possède un écran de résolution supérieure (QHD +). Grâce à un taux de rafraîchissement très élevé, il permet à tout détenteur de l’utiliser normalement toute la journée sans crainte. Ce taux est égal à 120 Hz et représente l’une des caractéristiques phares du modèle. En matière d’atout, il faut également notifier que le Google Pixel 7 Pro est livré avec un stockage qui peut aller jusqu’à 512 Go plus une mémoire RAM de 12 Go.

Inconvénients Google Pixel 7 pro

L’autonomie du Google Pixel 7 pro n’est pas vraiment en hausse et la batterie prend trop de temps pour se charger. En plus, ce modèle de Google Pixel se chauffe vite.

Spécifications techniques Google Pixel 7 pro

Pour l’achat du Google Pixel 7 pro, vous pouvez choisir un modèle de coloris noir, vert et blanc. Il est équipé d’un appareil photo frontal et dorsal. Le premier a un capteur de 10.8 Mpx tandis que le second a deux capteurs, dont l’un est de 50 Mpx et l’autre 12 Ppx. En plus de cela, il a un enregistrement vidéo de 4K@60 IPS, ce qui fournit une bonne qualité aux rendus. Sur un portable mobile google Pixel 7 pro, il est possible d’utiliser :

Un Wi-Fi 6E ;

Un Bluetooth 5.2 ;

Et une NFC (Near Field Communication).

La vitesse de navigation est de type 5G, ce qui facilite la tâche aux utilisateurs. Avec un poids égal à 197 grammes, une taille d’écran de 6.7 pouces, le 7 pro de Google Pixel offre une résolution 1440 × 3120 Pixels. Équipé avec des ports USB Type-C, il a une densité de Pixels égale à 416 ppp.

Xiaomi 12t pro

Avec un design élégant et sobre en blanc, gris et noir, le Xiaomi 12T pro reste un appareil haut de gamme proposant diverses fonctionnalités. Son afficheur est fluide et lumineux et sa puce Snapdragon 5G est de dernière génération.

Avantages Xiaomi 12t pro

Grâce à sa coque étanche, le Xiaomi 12t pro est relativement résistant face à la poussière et même contre les éclaboussures. Elle possède une bonne autonomie et une charge ultrarapide.

Inconvénients Xiaomi 12t pro

Le Xiaomi 12t pro est livré avec une batterie Li-Po de puissance équivalente à 5000 mAh, mais elle est non amovible. En dehors de cela, les couleurs proposées pour le design sont assez saturées et le type de SIM est nano.

Spécifications techniques Xiaomi 12t pro

Le Xiaomi 12T Pro est doté d’un Bluetooth 5.2, d’une NFC et d’un connecteur USB de type-C. Il possède un CPU Octa-core, Single-core 3.2 GHz Cortex-X2, Triple-core 2.75 GHz Cortex-A710, Quad-core 1.8 GHz Cortex-A510. Avec une dimension de 163,1 x 75,9 x 8,6 mm, il pèse 205 g et son écran est tactile capacitif basé sur une technologie AMOLED.

Il est conçu avec une taille de 6.67 pouces et une résolution 1220 x 2712 px. En achetant ce téléphone mobile qui fonctionne avec Android OS v12.0, les utilisateurs ont droit à un stockage externe microSD et à un flash double LED.

Différences entre Xiaomi 12t pro VS Google Pixel 7 pro

Le Google Pixel 7 pro et le Xiaomi 12T pro ont beaucoup de points de ressemblance, mais présentent également des différences remarquables. Chez la première marque de portable, les utilisateurs ont droit à une qualité d’enregistrement vidéo 2160 x 60fps contre 4320 x 24fps chez la deuxième.

Le Google Pixel 7 pro a une densité de Pixels de plus de 14.8%, car il possède 512ppi alors que le Xiaomi 12t pro en possède 446ppi. En plus de cela, la résolution du Google Pixel 7 pro est de 1440 x 3120px avec un espace de stockage de 512 GB tandis que celui de Xiaomi 12t pro est de 1220 x 2712px avec un espace de stockage de 256GB.