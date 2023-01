[Avis] Quad Lock : Moto Scooter Voiture ou Vélo

Aujourd’hui, pour faire du vélo, du motocyclisme ou du running, nombre de personnes se servent de leur Smartphone. Une pratique de plus en plus courante, car les smartphones intègrent aujourd’hui quelques fonctionnalités utiles pour des activités sportives. Mais un problème se pose généralement : où placer son téléphone pour s’en servir durant la pratique ? Pour garder son appareil en sécurité et en profiter durant les déplacements, Quad Lock conçoit un ensemble d’accessoires et de fixations.

Qu’est-ce que Quad Lock ?

Quad Lock est en réalité une entreprise australienne qui produit des accessoires pour protéger les smartphones durant les déplacements à vélo, à moto, en voiture, etc. Les accessoires créés par la marque vont des coques de téléphones aux supports de fixation. Le but de ces gadgets, c’est de permettre une sécurisation des téléphones et faciliter leur usage durant un trajet. Les supports de fixation et l’ensemble du système de verrouillage portent également le nom de la marque.

Alors, comment fonctionnent les gadgets Quad Lock ? Le concept de la marque reste une grande révolution. Pour faciliter l’utilisation et la protection des téléphones quand les utilisateurs roulent, les concepteurs ont identifié deux composantes essentielles. Il s’agit du support et de la coque.

Les supports Quad Lock sont proposés avec une fixation unique. Ainsi, ils sont compatibles avec l’ensemble des produits de la marque. Ces supports peuvent être attachés à un vélo (peu importe le type), à une moto, à un scooter… C’est sur ces supports que viendront se fixer les coques de téléphones.

Parlant des coques de téléphones, Quad Lock propose des coques pour deux marques de Smartphone uniquement. Il s’agit d’iPhone (12, 13…) et de Samsung Galaxy. Les coques Quad Lock disposent d’un espace de verrouillage à l’arrière permettant la fixation au support.

En gros, voici comment fonctionne Quad Lock. Un support est attaché au moyen de déplacement (sur le guidon ou près du volant). Ce support dispose d’une fixation qui s’imbrique parfaitement dans un espace de verrouillage prévu sur la coque du téléphone. De cette manière, l’utilisateur peut profiter de son smartphone tout en roulant.

Avantages Quad Lock Avis

Les accessoires Quad Lock ont de nombreux avantages. Le premier reste la fixation sécurisée du kit. Le système de verrouillage est à « double étage », offrant une solidité et une stabilité à toute épreuve. Le conducteur peut donc rouler sans se préoccuper d’une éventuelle chute du téléphone. Peu importe le terrain, l’appareil restera solidement fixé sur le support.

Aussi, la fixation et le détachement restent très faciles. Pour fixer le téléphone, il suffit d’une simple rotation de la coque sur le support dans le sens des aiguilles d’une montre. Pour détacher, il faut simplement suivre le même principe, mais dans l’autre sens. Notons que tout est dans la technique ; pas besoin d’exercer une grande force donc.

En outre, les gadgets Quad Lock ont un design très épuré. Pour ceux qui craignent d’enlaidir leur moyen de déplacement en installant de tels kits, plus d’inquiétude. Quad Lock propose une gamme de supports variés tous aussi design les uns que les autres. Ils se font également discrets ; notamment sur les deux roues. L’idéal est d’opter pour un Quad Lock ayant la même couleur que sa moto ou son vélo.

Pour finir, il existe un kit de fixation Quad Lock pour bras. Il est idéal pour une randonnée pédestre ou une course à pied.

Inconvénients Quad Lock Avis

Bien qu’ils soient bénéfiques à bien des égards, les accessoires Quad Lock présentent quelques inconvénients. Le principal désavantage de Quad Lock reste le prix des kits. En effet, il faut prévoir 30 à 40 euros pour la coque uniquement et entre 40 et 60 euros pour le support de fixation.

Autre inconvénient : la durabilité. Difficile aujourd’hui d’estimer la durée de vie d’un système Quad Lock ; même si le matériau de fabrication est résistant. L’investissement pourrait s’avérer peu rentable sur la durée.

Enfin, les coques proposées par Quad Lock sont exclusivement celles de smartphones iPhone ou Samsung Galaxy. Pour ceux qui possèdent des smartphones d’autres marques, l’usage de Quad Lock sera impossible.

Un catalogue d’accessoires complet !

Voici le catalogue d’accessoires pour chaque type de Quad Lock.

Avis Quad Lock moto

Le kit de Quad Lock pour moto comprend généralement (et selon les choix) : un support pour guidon, un support pour rétroviseur ou une fixation pour bras RAM Mount. Sans oublier la coque de téléphone et l’adaptateur boule. On peut aussi se procurer un poncho contre les intempéries.

Avis Quad Lock scooter

Le kit d’accessoires de Quad Lock pour scooter contient normalement les mêmes accessoires que pour une moto. Seule différence, on y retrouve un support spécial pour scooter.

Avis Quad Lock voiture

Pour les voitures, le catalogue d’accessoires Quad Lock comprend : un support ventouse (permettant une fixation optimale sur la vitre), un chargeur induction, une tête MAG à induction et un adaptateur Car Play sans fil.

Avis Quad Lock vélo

Dans un catalogue de Quad Lock pour vélo, on recense : un support spécifique pour vélo, une coque (selon le smartphone) et un poncho. En effet, la fixation sur un vélo n’est en rien complexe