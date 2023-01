Smartphone le plus puissant en 2023 : Comment choisir

En concurrence depuis plusieurs décennies, les grandes marques de téléphones mobiles continuent d’animer le marché avec une diversité de modèles.

Chaque année, de nouveaux smartphones, avec des caractéristiques avancées, sont conçus dans les diverses catégories qui existent.

Liste des Smartphones les plus puissants en 2023

Dans la classe des haut de gamme, l’année 2023 offre une panoplie de choix aux utilisateurs.

Voici une sélection des smartphones les plus performant du marché actuel.

Le plus puissant chez Samsung : Galaxy S23 Ultra

Bien que sa sortie ne soit prévue entre janvier et février 2023, le Samsung Galaxy S23 Ultra s’est déjà fait une place parmi les puissants smartphones en 2023. Cette nouvelle invention de la marque coréenne succède au Galaxy S22 Ultra, avec des caractéristiques un peu plus avancées. Même si les deux portent le même nombre de caméras à l’arrière, le nouveau-né offre un rendu en 3D qui sidère déjà.

Par ailleurs, le Samsung S23 Ultra est dépourvu d’un Exynos. Le géant coréen aurait plutôt opté pour le Snapdragon 8 Gen 2. L’innovation sur ce téléphone s’étend également jusqu’à sa fréquence qui est de 3,36 GHz. La puissance de Samsung Galaxy S23 Ultra favorise de nouvelles fonctionnalités, notamment pour les mises à jour à effectuer. Autrefois exécuté, en bloquant l’usage du téléphone, il serait désormais possible de le faire sans cette restriction. Ceci, grâce aux Seamless Updates qui y seraient introduits.

Notez également que le Galaxy S23 Ultra jouit d’une excellente autonomie, avec une batterie de 5000 mAh. Son utilisation sera surtout très conviviale en raison de sa chambre à vapeur pour une meilleure gestion de la température et sa mémoire de stockage de 256 Go.

Le plus puissant chez Apple : iPhone 14 Pro Max

La marque iphone avec son système iOS, conçoit depuis quelques années parmi les smartphones les plus prisés du marché. Les dernières productions étant généralement plus performantes, l’iPhone 14 Pro Max sacrifie à cette tradition.

À l’arrière de la caméra, il présente des similarités avec l’iPhone 13 Pro Max avec les trois caméras. Cependant, le triple capteur photo du 14 Pro Max a une puissance de 48 +12 +12 mégapixels. La résolution est donc excellente, même si la photo prise est zoomée. Au niveau de l’écran, l’optimisation est impressionnante. Le FaceID et la caméra frontale sont intégrés avec un poinçon dynamique qui facilite l’utilisation.

L’utilisateur peut par exemple explorer simultanément diverses fonctionnalités comme le timer ou la musique juste en tapant sur l’encoche, en haut de l’écran. Par ailleurs, l’iPhone 14 Pro Max possède un système d’exploitation iOS 16, avec une puissance de charge de 20 watts. Caractéristiques intéressantes qui valent son prix sur le marché.

Le plus performant des Smartphone : Asus Rog Phone 6

Marque plébiscité par les gamers, Asus rend le compliment à sa clientèle avec la Rogue phone 6. C’est un smartphone conçu avec un design impressionnant, une taille qui favorise son ergonomie et un écran est de 6,78 pouces. L’Asus Rogue phone 6 est également conçu avec un prosseceur de Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 qui anime son écran. Ce dernier est surtout alimenté par une fréquence de 165 Hz qui rassure les gamers.

Par ailleurs, la Rogue phone 6 étant dédiée au gaming, la capacité de sa batterie surclasse ses concurrents. Elle est de 6000 mAh, soit 1000 mAh de plus que les autres. Cette autonomie favorise une bonne expérience utilisateur pour les joueurs. Il est rechargeable en peu de temps grâce à une puissance de charge de 65 watts. À l’arrière de L’Asus Rogue phone 6 on peut aussi voir trois capteurs de 50 mégapixels photo.

Black Shark 5 Pro de Xiaomi

Pour ceux qui préfèrent la marque Xiaomi, le Black Shark 5 pro est un smartphone que vous pouvez choisir si vous misez sur la puissance. Déjà au niveau de la taille de l’écran, la différence est remarquable, car elle est de 6,67 pouces. Elle devance donc les choux précédemment évoqués. La version de ce smartphone Android est de 12, avec un processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. La mémoire ram est de 8 Go et celle du stockage est 256 Go.

Pour son utilisation, la batterie peut aussi être considérée comme un allié, avec sa capacité de 4650 mAh. En plus du design très attractif et d’un lecteur digital latéral, le Black Shark 5 pro de la marque Xiaomi possède un appareil photo de 108 +13 +5 MP. Ces propriétés rassurent sur la clarté des photos prises avec ce smartphone.

Le summum de téléphone avec le Google Pixel 7 Pro : Le flagship Google

Sorti en 2022, le Google Pixel 7 Pro figure également sur la liste des smartphones puissants de l’année 2023. Ceci n’est pas anodin puisque ce téléphone possède des caractéristiques assez intéressantes. Avec son écran de 6,3 pouces, le Pixel 7 Pro est animé par un processeur Tensor G2 Google et une fréquence d’affichage de 90 Hz. Sa mémoire ram est de 8 Go et celle du stockage est de 128 Go ou de 256 Go.

Bien que sa batterie n’atteint pas celles des autres marques, ses 4355 mAh ne sont pas négligeables pour une meilleure expérience utilisateur. Vous pouvez notamment profiter de sa caméra arrière qui de 50 +12 mégapixels avec ultra grand angle.

